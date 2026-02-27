Les actions chutent mais s'apprêtent à enregistrer un gain mensuel, les investisseurs marquant une pause face à l'IA

Les actions mondiales ont légèrement baissé vendredi, tout en restant proches de leurs niveaux records et en étant en passe de réaliser un gain mensuel. Les investisseurs ont en effet marqué une pause face aux inquiétudes concernant l'intelligence artificielle, tandis que les tensions géopolitiques et les éventuelles perturbations de l'approvisionnement ont contribué à faire grimper les prix du pétrole. Les inquiétudes concernant les valorisations élevées et l'impact plus large de l'intelligence artificielle ont affaibli le sentiment du marché cette semaine après que Nvidia NVDA.O ait publié des résultats meilleurs que prévu. Les actions de Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde, étaient en baisse de 1,6 %, prolongeant les pertes de la session précédente. Les actions de Wall Street étaient en baisse, avec l'indice de référence S&P 500 .SPX en baisse de 0,66%, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI en baisse de 1,25% et le Nasdaq Composite .IXIC en baisse de 0,84%. Les valeurs des semi-conducteurs .SOX ont baissé de 1,2%. "J'adore les sociétés de semi-conducteurs", a déclaré Talley Leger, stratège en chef du marché chez The Wealth Consulting Group. "Mais j'ai le sentiment qu'en tant que groupe, les prix des actions ont atteint mes objectifs de rendement, de sorte qu'à ce stade, j'ai bloqué et protégé les gains de ces actions depuis les plus bas d'avril. Il s'agit simplement d'une gestion prudente du risque de ma part." L'indice mondial tous pays MSCI .MIWO00000PUS a baissé de 0,37% mais est en passe de gagner 0,24% pour la semaine et 1% pour le mois de février. "Nous sommes à un stade du cycle du marché où non seulement le marché mais aussi ce groupe industriel particulier - les semi-conducteurs, qui ont augmenté de plus de 100 % en un an - ont intégré un grand nombre de bonnes nouvelles. Il est maintenant temps de souffler un peu", a déclaré M. Leger. L'indice européen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,19% après avoir atteint un nouveau record. LES POURPARLERS ENTRE LES ETATS-UNIS ET L'IRAN SE POURSUIVENT Les marchés ont également suivi l'évolution des négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran, alors que Washington accumule davantage de ressources militaires au Moyen-Orient. Un médiateur omanais a présenté un résumé optimiste des dernières négociations , mais les signes d'une percée qui pourrait éviter d'éventuelles frappes américaines sont restés insaisissables. Les États-Unis et l'Iran prévoient de reprendre les négociations après des consultations dans les capitales de leurs pays, a déclaré le ministre omanais des affaires étrangères Sayyid Badr Albusaidi dans un message sur X après les réunions de la journée en Suisse. Le brut américain CLc1 a progressé de 2,48% à 66,85 dollars le baril, et le Brent LCOc1 est monté à 72,60 dollars, en hausse de 2,6%. Sur le marché obligataire, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 3,8 points de base à 3,977%. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR a baissé de 4,2 points de base à 3,406%. En Europe, le rendement des Bunds allemands à 10 ans DE10YT=RR a baissé de 3,2 points de base à 2,666%. STARMER VACILLE La livre sterling GBP= a baissé de 0,24 % à 1,3449 $ après que le parti travailliste du Premier ministre britannique Keir Starmer ait subi une défaite électorale dans une région du Grand Manchester qu'il avait dominée pendant près d'un siècle. Les données au Japon ont montré un ralentissement de l'inflation à Tokyo et une production industrielle plus faible que prévu , ce qui complique les arguments en faveur d'une augmentation des taux d'intérêt de la banque centrale. Le yen était en hausse de 0,03% à 156,070 contre le dollar JPY= . L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, est resté stable à 97,65. L'euro EUR=EBS était en hausse de 0,17% à 1,1819 dollar. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,3% à 5 255,94 dollars l'once. L'argent au comptant XAG= a augmenté de 5,61% à 93,30 dollars l'once.