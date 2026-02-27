 Aller au contenu principal
Les actions chutent mais s'apprêtent à enregistrer un gain mensuel, les investisseurs marquant une pause face à l'IA
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 18:00

Les actions mondiales ont
légèrement baissé vendredi, tout en restant proches de leurs
niveaux records et en étant en passe de réaliser un gain
mensuel. Les investisseurs ont en effet marqué une pause face
aux inquiétudes concernant l'intelligence artificielle, tandis
que les tensions géopolitiques et les éventuelles perturbations
de l'approvisionnement ont contribué à faire grimper les prix du
pétrole.
    Les inquiétudes concernant les valorisations élevées et
l'impact plus large de l'intelligence artificielle ont affaibli
le sentiment du marché cette semaine après que Nvidia  NVDA.O 
ait publié des résultats meilleurs que prévu. Les actions de
Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde, étaient en
baisse de 1,6 %, prolongeant les pertes de la session
précédente. 
    Les actions de Wall Street étaient en baisse, avec l'indice
de référence S&P 500  .SPX  en baisse de 0,66%, l'indice Dow
Jones Industrial Average  .DJI  en baisse de 1,25% et le Nasdaq
Composite  .IXIC  en baisse de 0,84%. 
Les valeurs des semi-conducteurs  .SOX  ont baissé de 1,2%.
    "J'adore les sociétés de semi-conducteurs", a déclaré Talley
Leger, stratège en chef du marché chez The Wealth Consulting
Group. "Mais j'ai le sentiment qu'en tant que groupe, les prix
des actions ont atteint mes objectifs de rendement, de sorte
qu'à ce stade, j'ai bloqué et protégé les gains de ces actions
depuis les plus bas d'avril. Il s'agit simplement d'une gestion
prudente du risque de ma part."
    L'indice mondial tous pays MSCI  .MIWO00000PUS  a baissé de
0,37% mais est en passe de gagner 0,24% pour la semaine et 1%
pour le mois de février.
    "Nous sommes à un stade du cycle du marché où non seulement
le marché mais aussi ce groupe industriel particulier - les
semi-conducteurs, qui ont augmenté de plus de 100 % en un an -
ont intégré un grand nombre de bonnes nouvelles. Il est
maintenant temps de souffler un peu", a déclaré M. Leger.
    L'indice européen STOXX 600  .STOXX  était en hausse de
0,19% après avoir atteint un nouveau record.
    
    LES POURPARLERS ENTRE LES ETATS-UNIS ET L'IRAN SE
POURSUIVENT
    Les marchés ont également suivi l'évolution des négociations
nucléaires entre les États-Unis et l'Iran, alors que Washington
accumule davantage de ressources militaires au Moyen-Orient.
Un médiateur omanais a présenté un résumé optimiste des
dernières négociations , mais les signes d'une percée qui
pourrait éviter d'éventuelles frappes américaines sont restés
insaisissables.
Les États-Unis et l'Iran prévoient de reprendre les négociations
 après des consultations dans les capitales de leurs pays,
a déclaré le ministre omanais des affaires étrangères Sayyid
Badr Albusaidi dans un message sur X après les réunions de la
journée en Suisse. 
    Le brut américain  CLc1  a progressé de 2,48% à 66,85
dollars le baril, et le Brent  LCOc1  est monté à 72,60 dollars,
en hausse de 2,6%. 
    Sur le marché obligataire, le rendement des obligations
américaines de référence à 10 ans  US10YT=RR  a baissé de 3,8
points de base à 3,977%. Le rendement des obligations à 2 ans
 US2YT=RR  a baissé de 4,2 points de base à 3,406%.
En Europe, le rendement des Bunds allemands à 10 ans  DE10YT=RR 
a baissé de 3,2 points de base à 2,666%.
    
    STARMER VACILLE
La livre sterling  GBP=  a baissé de 0,24 % à 1,3449 $ après que
le parti travailliste  du Premier ministre britannique
Keir Starmer ait subi une défaite électorale dans une région du
Grand Manchester qu'il avait dominée pendant près d'un siècle.
Les données au Japon ont montré un ralentissement de l'inflation
 à Tokyo et une production industrielle plus faible que
prévu , ce qui complique les arguments en faveur d'une
augmentation des taux d'intérêt de la banque centrale.
    Le yen était en hausse de 0,03% à 156,070 contre le dollar
 JPY= .
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises, est resté stable à 97,65. L'euro
 EUR=EBS  était en hausse de 0,17% à 1,1819 dollar.
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 1,3% à 5 255,94
dollars l'once. L'argent au comptant  XAG=  a augmenté de 5,61%
à 93,30 dollars l'once.

Valeurs associées

Argent
93,44 USD Six - Forex 1 +5,74%
DEU BENCHMARK 10A
2,748 Rates -0,51%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 901,82 Pts Index Ex -1,21%
EUR/USD SPOT
1,1820 USD Six - Forex 1 +0,19%
GBP/USD SPOT
1,3458 Six - Forex 1 -0,18%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 682,25 Pts Index Ex -0,86%
NVIDIA
180,1280 USD NASDAQ -2,58%
Nikkei 225
58 850,27 Pts Six - Forex 1 +0,16%
Or
5 229,24 USD Six - Forex 1 +0,93%
Pétrole Brent
72,47 USD Ice Europ +2,20%
Pétrole WTI
66,72 USD Ice Europ +1,94%
S&P 500 INDEX
6 868,78 Pts CBOE -0,58%
STOXX Europe 600
633,85 Pts DJ STOXX +0,11%
USA BENCHMARK 10A
4,010 Rates -1,21%
USA BENCHMARK 2A
3,469 Rates -0,93%
USD/JPY SPOT
156,0540 Six - Forex 1 -0,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
