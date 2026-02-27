Les actions chutent, les investisseurs s'interrogent sur les perturbations de l'IA et les prix du pétrole augmentent

Les inquiétudes liées à l'IA affectent les valeurs technologiques, Nvidia chute de 3,5%

Les tensions entre les États-Unis et l'Iran font grimper les prix du pétrole, le brent s'est établi en hausse de 2,45 %

La livre sterling chute après la défaite électorale du parti travailliste à Manchester

Les actions mondiales ont légèrement baissé vendredi, plombées par les inquiétudes persistantes concernant les valorisations élevées et la force perturbatrice de l'intelligence artificielle, tandis que le risque de perturbation de l'approvisionnement en pétrole en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran a fait grimper les prix du pétrole brut.

Le sentiment du marché s'est affaibli car les investisseurs s'inquiètent de l'impact plus large de l'intelligence artificielle sur les entreprises technologiques, même après que le fabricant de puces d'intelligence artificielle Nvidia

NVDA.O ait publié des résultats meilleurs que prévu. Les actions de Nvidia, l'entreprise la plus précieuse au monde, étaient en baisse de 3,5 %, prolongeant les pertes de la session précédente.

Wall Street a terminé en baisse, l'indice de référence S&P 500 .SPX perdant 0,43%, le Dow Jones Industrial Average .DJI chutant de 1,05% et le Nasdaq Composite .IXIC perdant 0,92%.

"Nous sommes à un stade du cycle du marché où non seulement le marché mais aussi ce groupe industriel particulier - les semi-conducteurs, qui ont progressé de plus de 100 % en un an - ont intégré de nombreuses bonnes nouvelles. Il est maintenant temps de souffler", a déclaré Talley Leger, responsable de la stratégie de marché chez The Wealth Consulting Group.

Les actions du secteur des semi-conducteurs .SOX ont perdu 1,2 %.

"J'adore les sociétés de semi-conducteurs", a déclaré Talley Leger. "En tant que groupe, les prix des actions ont atteint mes objectifs de rendement, de sorte qu'à ce stade, j'ai bloqué et protégé les gains de ces actions depuis les creux d'avril."

L'indice mondial tous pays MSCI .MIWO00000PUS a baissé de 0,25 % vendredi, mais a progressé de 0,35 % sur la semaine et de près de 1,2 % en février.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a gagné 0,11%.

LES POURPARLERS ENTRE LES ETATS-UNIS ET L'IRAN SE POURSUIVENT

Les marchés ont également suivi l'évolution des négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran, alors que Washington accumulait davantage de ressources militaires au Moyen-Orient. Un médiateur omanais a présenté un résumé optimiste des dernières négociations , mais il n'y avait pas de signes évidents d'une percée susceptible d'éviter d'éventuelles frappes américaines. Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il était toujours mécontent de l'Iran, menaçant d'utiliser la force si nécessaire pour parvenir à un accord. Les États-Unis et l'Iran prévoient de reprendre les négociations après des consultations dans les capitales de leurs pays, a déclaré le ministre omanais des Affaires étrangères Sayyid Badr Albusaidi dans un message sur X après des réunions en Suisse.

Le brut américain CLc1 a progressé de 2,78% pour s'établir à 67,02 dollars le baril et le Brent LCOc1 s'est établi en hausse de 2,45% à 72,48 dollars.

Sur le marché obligataire, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 6,3 points de base à 3,96%. Le rendement des obligations à deux ans

US2YT=RR a baissé de 6,3 points de base à 3,385%.

En Europe, le rendement des Bunds allemands à 10 ans

DE10YT=RR a baissé de 1 point de base à 2,644%.

STARMER VACILLE La livre sterling GBP= a baissé de 0,07% à 1,34471 $ après que le parti travailliste du Premier ministre britannique Keir Starmer ait subi une défaite électorale dans la région du Grand Manchester, où il a dominé pendant près d'un siècle. Les données japonaises ont montré un ralentissement de l'inflation à Tokyo et une production industrielle plus faible que prévu , ce qui complique les arguments en faveur d'une augmentation des taux d'intérêt de la banque centrale.

Le yen a limité ses gains et était en baisse de 0,03% à 156,18 contre le dollar JPY= .

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, était en baisse de 0,06% à 97,67. L'euro EUR= a progressé de 0,14% à 1,1813 dollar.

L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,5% à 5 263,59 dollars l'once. L'argent au comptant XAG= a augmenté de 6,1% à 93,74 dollars l'once.