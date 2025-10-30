Les actions chutent, les grandes capitalisations pèsent, le yen est plus faible après l'annonce de la BOJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump et Xi concluent un accord sur les terres rares et les droits de douane

Powell laisse entendre que la baisse de 25 points de base pourrait être la dernière de 2025

La BCE maintient ses taux inchangés

Les mégacaps Microsoft et Meta déclinent, impactant les actions mondiales

Le dollar se renforce face au yen après l'annonce de la politique de la BOJ

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés américains) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales ont baissé jeudi et étaient sur le point de connaître leur plus forte baisse journalière en trois semaines. Elles ont été affectées par les baisses importantes des mégacaps Microsoft et Meta Platforms, tandis que le dollar s'est renforcé contre le yen après les annonces de politique de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon. Les marchés ont également digéré les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell mercredi, qui a atténué les attentes de la banque centrale de procéder à une nouvelle réduction des taux d'intérêt lors de sa réunion de décembre, après avoir réduit les taux de 25 points de base lors de son annonce de politique hier. Les investisseurs ont réagi en sourdine à l'accord que le président américain Donald Trump a déclaré avoir conclu avec le président Xi Jinping pour réduire les droits de douane sur la Chine en échange de la répression par Pékin du commerce illicite de fentanyl, de la reprise des achats de soja américain et du maintien des exportations de terres rares, ce que les marchés avaient anticipé ces derniers jours. À Wall Street, le S&P 500 était en baisse, Meta Platforms

META.O ayant plongé de près de 12 % après avoir publié ses résultats trimestriels après la clôture mercredi et Bloomberg ayant rapporté jeudi que la société mère de Facebook et Instagram visait au moins 25 milliards de dollars dans le cadre d'une vente d'obligations. Le recul de 2,5 % de Microsoft après la publication de ses résultats trimestriels a également pesé sur les actions. Ces baisses ont été quelque peu compensées par une hausse de 5 % de la société mère de Google, Alphabet GOOGL.O , dont les bénéfices ont dépassé les attentes , en partie grâce à une forte demande en matière d'intelligence artificielle.

Les autres poids lourds Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O devraient publier leurs résultats après la clôture du marché américain jeudi.

"La réaction immédiate des marchés a été de considérer la réunion du FOMC comme hawkish - avec des ventes simultanées d'obligations, d'or et d'actions", a déclaré Matt King, fondateur de Satori Insights.

"Cette réaction n'est pas surprenante." Les marchés évaluent maintenant à 72,8 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed, contre plus de 90 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME . Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 221,26 points, soit 0,46%, à 47 853,26, le S&P 500 .SPX a perdu 33,83 points, soit 0,49%, à 6 856,76 et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 245,25 points, soit 1,02%, à 23 713,22. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu 5,98 points, soit 0,59%, à 1 008,44 et était en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne depuis le 10 octobre, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,38%. Les actions européennes se sont maintenues à des niveaux inférieurs après que la Banque centrale européenne (ECB) ait maintenu les taux d'intérêt inchangés à 2% pour la troisième réunion consécutive et n'ait pas donné d'indications sur les mesures à venir alors qu'elle bénéficie d'une période rare de faible inflation et de croissance régulière, malgré les turbulences commerciales. En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a augmenté de 0,28% à 99,42, avec l'euro EUR= en baisse de 0,15% à 1,1582 $. Face au yen JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,94% à 154,13, la devise japonaise s'affaiblissant après que la Banque du Japon (BOJ) ait maintenu ses taux d'intérêt , les investisseurs s'attendant à un ton plus hawkish de la part du gouverneur Kazuo Ueda, même s'il a envoyé le signal le plus fort jusqu'à présent qu'une augmentation des taux était possible dès décembre. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 2,7 points de base (bps) à 4,085% après avoir bondi de 7,5 bps mercredi à la suite des commentaires de Powell, sa plus forte hausse quotidienne depuis le 11 juillet. Le rendement du billet à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Fed, a progressé de 2,8 points de base à 3,614% après une hausse de 9,2 bps mercredi, sa plus forte hausse depuis le 3 juillet. Le brut américain CLc1 a chuté de 0,56% à 60,14 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 64,54 dollars le baril, en baisse de 0,59% sur la journée, les investisseurs évaluant l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine.