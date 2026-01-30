Les actions chutent, le dollar grimpe après que Trump ait choisi Warsh pour la Fed et les données sur l'inflation

Les actions mondiales ont chuté pour la deuxième séance consécutive et le dollar s'est fortement renforcé vendredi après que le président américain Donald Trump a annoncé que l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh était son choix pour devenir le prochain président de la banque centrale, alors que les données sur l'inflation étaient plus élevées que prévu. M. Warsh, qui a souvent critiqué la Fed, est considéré comme un partisan de la baisse des taux d'intérêt, mais aussi comme quelqu'un qui s'abstiendrait de l'assouplissement plus agressif associé à d'autres candidats potentiels. M. Warsh prendrait le relais à la fin du mandat de l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, en mai, s'il est confirmé dans ses fonctions par un Sénat très divisé. M. Trump a déclaré à l'adresse qu'il serait inapproprié de demander à M. Warsh s'il réduirait les taux d'intérêt, mais il a ajouté qu'il était persuadé que M. Warsh était enclin à réduire les coûts d'emprunt. Les actions de Wall Street ont baissé alors que les données économiques ont montré que l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a augmenté de 0,5 % le mois dernier, au-dessus de l'estimation de 0,2 % des économistes interrogés par Reuters, après un gain non révisé de 0,2 % en novembre. Les entreprises ont semblé répercuter les coûts plus élevés des droits de douane sur les importations. Les investisseurs ont également continué à évaluer une série de résultats d'entreprises, Apple AAPL.O clôturant en hausse de 0,43% après que le fabricant de l'iPhone ait publié ses résultats trimestriels tandis que KLA Corp KLAC.O a chuté de plus de 15%, devenant l'un des plus gros freins au S&P 500 après que la société d'équipement de fabrication de puces ait publié ses résultats . "Il est possible qu'une partie de l'angoisse soit due au fait qu'il y a de l'incertitude, qu'il y a un nouveau président désigné, que nous aurons de nouvelles priorités, peut-être une nouvelle direction monétaire, et c'est un élément d'angoisse... mais néanmoins, dans l'ensemble, sa sélection a été assez largement télégraphiée parmi les autres sur la liste restreinte," a déclaré Terry Sandven, stratège en chef des actions à U.S. Bank Asset Management à Minneapolis. "La volatilité d'aujourd'hui (et de vendredi), je pense qu'elle dépend davantage des indicateurs inflationnistes qui montrent une certaine persistance et, deuxièmement, vous avez des bénéfices qui sont en train d'être digérés et la question des bénéfices est la rentabilité des niveaux massifs d'investissement qui sont dépensés", a ajouté M. Sandven. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 179,09 points, soit 0,36%, à 48 892,47, le S&P 500 .SPX a reculé de 29,98 points, soit 0,43%, à 6 939,03 et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 223,30 points, soit 0,94%, à 23 461,82. Sur la semaine, le S&P 500 a progressé de 0,3%, sa première hausse en trois semaines, le Dow a reculé de 0,4% et le Nasdaq a glissé de 0,2%. Sur le mois, le S&P 500 a progressé de 1,4 %, le Dow de 1,7 % et le Nasdaq de 0,9 %. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu 7,26 points, soit 0,69%, à 1 042,93, mais était en passe de réaliser un gain hebdomadaire et la plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis le mois de septembre. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,64%, conservant ses gains après l'annonce de la Fed de Trump, alors que de solides bénéfices ont contribué à propulser l'indice vers son plus grand gain mensuel depuis mai. L'indice a enregistré sa septième hausse mensuelle consécutive, sa plus longue série depuis 2021. Sur le plan des devises, le dollar a progressé dans le sillage de l'annonce de la Fed et des données sur l'inflation, continuant à montrer des signes de stabilisation après une récente faiblesse. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises, a augmenté de 0,57% à 96,73, avec l'euro EUR= en baisse de 0,54% à 1,1904 $. Le dollar est toujours sur la voie d'une deuxième baisse hebdomadaire consécutive et d'une troisième baisse mensuelle consécutive. Les rendements des obligations du Trésor américain à plus long terme ont légèrement augmenté, le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 2,4 points de base à 4,251%, en voie de réaliser une deuxième hausse mensuelle consécutive. Il s'agirait de la première hausse mensuelle consécutive depuis début 2024. Les attentes du marché concernant la trajectoire des réductions de taux ont peu changé après l'annonce de Warsh, n'évaluant pas à plus de 50 % les chances d'une réduction avant la réunion de juin de la banque centrale, selon l'outil FedWatch du CME . Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, Alberto Musalem, a déclaré à l'adresse que la banque centrale américaine n'avait pas besoin de réduire davantage les taux d'intérêt à moins que le marché de l'emploi ne commence à se détériorer ou que l'inflation ne diminue, car le taux directeur actuel de 3,50-3,75 % est neutre. La force du dollar a contribué à refroidir la récente hausse des métaux. L'or a chuté en dessous de 5 000 dollars l'once après avoir atteint un record de près de 5 600 dollars jeudi. L'or au comptant XAU= était en baisse de 10,14 % à 4 847,87 $ l'once, et sur le point de rompre une série de gains de trois semaines. Il a augmenté de plus de 12% en janvier, sa plus forte performance mensuelle depuis novembre 2009. L'argent au comptant XAG= a chuté de 27,66% à 84 dollars l'once, sa plus forte baisse quotidienne depuis au moins 1982. Le pétrole brut américain CLc1 a glissé de 0,32% pour s'établir à 65,21 dollars le baril et le Brent LCOc1 a légèrement diminué à 70,69 dollars le baril, en baisse de 0,03% sur la journée , consolidant les gains récents et se maintenant près des plus hauts de six mois vendredi, soutenu par des tensions persistantes entre les États-Unis et l'Iran.