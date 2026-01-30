 Aller au contenu principal
Les actions chutent, le dollar grimpe après que Trump ait choisi Warsh pour la Fed et les données sur l'inflation
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 22:40

Les actions mondiales ont
chuté pour la deuxième séance consécutive et le dollar s'est
fortement renforcé vendredi après que le président américain
Donald Trump a annoncé que l'ancien gouverneur de la Réserve
fédérale Kevin Warsh  était son choix pour devenir le
prochain président de la banque centrale, alors que les données
sur l'inflation étaient plus élevées que prévu.
    M. Warsh, qui a souvent critiqué la Fed, est considéré comme
un partisan de la baisse des taux d'intérêt, mais aussi comme
quelqu'un qui s'abstiendrait de l'assouplissement plus agressif
associé à d'autres candidats potentiels. M. Warsh prendrait le
relais à la fin du mandat de l'actuel président de la Fed,
Jerome Powell, en mai, s'il est confirmé dans ses fonctions par
un Sénat très divisé.
    M. Trump a déclaré à l'adresse  qu'il serait
inapproprié de demander à M. Warsh s'il réduirait les taux
d'intérêt, mais il a ajouté qu'il était persuadé que M. Warsh
était enclin à réduire les coûts d'emprunt.
Les actions de Wall Street ont baissé alors que les données
économiques ont montré que l'indice des prix à la production
(PPI) pour la demande finale a augmenté de  0,5 % le mois
dernier, au-dessus de l'estimation de 0,2 % des économistes
interrogés par Reuters, après un gain non révisé de 0,2 % en
novembre. Les entreprises ont semblé répercuter les coûts plus
élevés des droits de douane sur les importations.
Les investisseurs ont également continué à évaluer une série de
résultats d'entreprises, Apple  AAPL.O  clôturant en hausse de
0,43% après que le fabricant de l'iPhone ait publié ses
résultats trimestriels  tandis que KLA Corp  KLAC.O  a
chuté de plus de 15%, devenant l'un des plus gros freins au S&P
500 après que la société d'équipement de fabrication de puces
ait publié ses résultats . 
    "Il est possible qu'une partie de l'angoisse soit due au
fait qu'il y a de l'incertitude, qu'il y a un nouveau président
désigné, que nous aurons de nouvelles priorités, peut-être une
nouvelle direction monétaire, et c'est un élément d'angoisse...
mais néanmoins, dans l'ensemble, sa sélection a été assez
largement télégraphiée parmi les autres sur la liste
restreinte," a déclaré Terry Sandven, stratège en chef des
actions à U.S. Bank Asset Management à Minneapolis. 
    "La volatilité d'aujourd'hui (et de vendredi), je pense
qu'elle dépend davantage des indicateurs inflationnistes qui
montrent une certaine persistance et, deuxièmement, vous avez
des bénéfices qui sont en train d'être digérés et la question
des bénéfices est la rentabilité des niveaux massifs
d'investissement qui sont dépensés", a ajouté M. Sandven.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 179,09
points, soit 0,36%, à 48 892,47, le S&P 500  .SPX  a reculé de
29,98 points, soit 0,43%, à 6 939,03 et le Nasdaq Composite
 .IXIC  a chuté de 223,30 points, soit 0,94%, à 23 461,82. 
    Sur la semaine, le S&P 500 a progressé de 0,3%, sa première
hausse en trois semaines, le Dow a reculé de 0,4% et le Nasdaq a
glissé de 0,2%. Sur le mois, le S&P 500 a progressé de 1,4 %, le
Dow de 1,7 % et le Nasdaq de 0,9 %.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
7,26 points, soit 0,69%, à 1 042,93, mais était en passe de
réaliser un gain hebdomadaire et la plus forte hausse mensuelle
en pourcentage depuis le mois de septembre.
L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en hausse de
 0,64%, conservant ses gains après l'annonce de la Fed de
Trump, alors que de solides bénéfices ont contribué à propulser
l'indice  vers son plus grand gain mensuel depuis mai.
L'indice a enregistré sa septième hausse mensuelle consécutive,
sa plus longue série depuis 2021. 
Sur le plan des devises, le dollar a progressé  dans le
sillage de l'annonce de la Fed et des données sur l'inflation,
continuant à montrer des signes de stabilisation après une
récente faiblesse. 
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert contre
un panier de devises, a augmenté de 0,57% à 96,73, avec l'euro
 EUR=  en baisse de 0,54% à 1,1904 $. Le dollar est toujours sur
la voie d'une deuxième baisse hebdomadaire consécutive et d'une
troisième baisse mensuelle consécutive. 
    Les rendements des obligations du Trésor américain à plus
long terme ont légèrement augmenté, le rendement de l'obligation
américaine de référence à 10 ans  US10YT=RR  a augmenté de 2,4
points de base à 4,251%, en voie de réaliser une deuxième hausse
mensuelle consécutive. Il s'agirait de la première hausse
mensuelle consécutive depuis début 2024.
Les attentes du marché concernant la trajectoire des réductions
de taux ont peu changé après l'annonce de Warsh, n'évaluant pas
à plus de 50 % les chances d'une réduction avant la réunion de
juin de la banque centrale, selon l'outil FedWatch du CME
. 
Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, Alberto
Musalem, a déclaré à l'adresse  que la banque centrale
américaine n'avait pas besoin de réduire davantage les taux
d'intérêt à moins que le marché de l'emploi ne commence à se
détériorer ou que l'inflation ne diminue, car le taux directeur
actuel de 3,50-3,75 % est neutre.
La force du dollar a contribué à refroidir la récente hausse des
métaux. L'or a chuté  en dessous de 5 000 dollars l'once
après avoir atteint un record de près de 5 600 dollars jeudi.
L'or au comptant  XAU=  était en baisse de 10,14 % à 4 847,87 $
l'once, et sur le point de rompre une série de gains de trois
semaines. Il a augmenté de plus de 12% en janvier, sa plus forte
performance mensuelle depuis novembre 2009.
    L'argent au comptant  XAG=  a chuté de 27,66% à 84 dollars
l'once, sa plus forte baisse quotidienne depuis au moins 1982.
Le pétrole brut américain  CLc1  a glissé de 0,32% pour
s'établir à 65,21 dollars le baril et le Brent  LCOc1  a
légèrement diminué à 70,69 dollars le baril, en baisse de 0,03%
sur la journée , consolidant les gains récents et se
maintenant près des plus hauts de six mois vendredi, soutenu par
des tensions persistantes entre les États-Unis et l'Iran.

Valeurs associées

APPLE
259,4800 USD NASDAQ +0,46%
Argent
84,70 USD Six - Forex 1 -26,89%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 892,47 Pts Index Ex -0,36%
EUR/USD SPOT
1,1860 USD Six - Forex 1 -0,91%
GBP/USD SPOT
1,3687 Six - Forex 1 -0,89%
KLA
1 427,9400 USD NASDAQ -15,24%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 461,82 Pts Index Ex -0,94%
Or
4 865,35 USD Six - Forex 1 -9,57%
Pétrole Brent
70,70 USD Ice Europ -0,23%
Pétrole WTI
65,74 USD Ice Europ +0,23%
S&P 500
6 939,03 Pts CBOE -0,43%
S&P 500 INDEX
6 939,03 Pts CBOE -0,43%
STOXX Europe 600
611,00 Pts DJ STOXX +0,64%
USA BENCHMARK 10A
4,189 Rates -0,17%
USD/JPY SPOT
154,7875 Six - Forex 1 +1,16%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

