Les actions chutent, le dollar américain se renforce après que Jerome Powell a tempéré les attentes de baisse des taux en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Fed réduit ses taux de 25 points de base comme prévu

Jerome Powell jette de l'eau froide sur la baisse des taux de décembre

Nvidia dépasse les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché américain) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales ont fait marche arrière et étaient sur le point de mettre fin à une série de quatre séances de gains mercredi, tandis que le dollar américain a étendu ses gains après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ait atténué les attentes d'une nouvelle réduction des taux d'intérêt américains par la banque centrale en décembre. La Fed a réduit les taux de 25 points de base, notant la visibilité limitée des données en raison de la fermeture du gouvernement américain, et a déclaré qu'elle mettait fin à la réduction de son bilan de 6,6 billions de dollars, également connue sous le nom de resserrement quantitatif (QT), compte tenu des preuves que les conditions de liquidité du marché monétaire ont commencé à se resserrer et que les niveaux de réserves bancaires diminuent. Les actions ont d'abord maintenu leurs gains après la déclaration, mais ont reculé après que Jerome Powell a déclaré "une nouvelle réduction du taux directeur lors de la réunion de décembre n'est pas une conclusion acquise d'avance. Loin de là, la politique n'est pas préétablie". Cette déclaration a entraîné une hausse des rendements du Trésor américain et du dollar.

"Il a essentiellement fait cela lors de chaque conférence de presse au cours de laquelle il y a eu un changement de taux, il a fait reculer les attentes du marché pour la prochaine réunion", a déclaré Tony Welch, directeur des investissements chez SignatureFD à Atlanta.

"Nous pensons que le risque d'inflation en 2026 est plus élevé et je pense que décembre pourrait être la dernière baisse de ce cycle. Le marché s'attend à trois réductions l'année prochaine, et il risque d'être fortement déçu." Les marchés tablaient sur une probabilité d'environ 85 % d'une réduction en décembre, qui est tombée à environ 65 % après les commentaires de Jerome Powell, selon l'outil FedWatch du CME . À Wall Street, les actions américaines se sont éloignées de leurs sommets antérieurs, le S&P terminant la séance pratiquement inchangé. Les actions américaines ont atteint des niveaux record récemment grâce à l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, aux attentes de réduction des taux de la Fed, aux dépenses excessives liées à l'intelligence artificielle et à un début solide de la saison des bénéfices des entreprises. Nvidia NVDA.O est devenue la première entreprise à franchir la barre des 5 000 milliards de dollars de valorisation mercredi. Ses actions ont terminé en hausse de 3 %, un jour après avoir bondi de 5 % lorsque le directeur général Jensen Huang a déclaré que le leader des puces d'intelligence artificielle construira sept nouveaux superordinateurs pour le ministère américain de l'énergie, et que l'entreprise a 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces. Après la clôture, Microsoft MSFT.O a perdu environ 3 %, Alphabet GOOGL.O a gagné près de 4 % et Meta META.O a chuté de plus de 6 %, car chacune des sociétés à forte capitalisation a publié ses résultats trimestriels. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 74,37 points, soit 0,16%, à 47 632,00, le S&P 500 .SPX a perdu 0,30 point, soit 0,00%, à 6 890,59 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 130,98 points, soit 0,55%, à 23 958,47. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 0,61 point, soit 0,06%, à 1 012,99 après avoir atteint un record intrajournalier de 1 017,24, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse 0,06%.

Les annonces politiques de la Banque du Japon et de la Banque centrale européenne sont attendues plus tard dans la semaine. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a étendu ses gains après les commentaires de Jerome Powell et était en hausse de 0,54% à 99,21, avec l'euro EUR= en baisse de 0,47% à 1,1594 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,47% à 152,82, tandis que la livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,67% à 1,318 dollar. Le dollar canadien CAD= s'est affaibli de 0,04% par rapport au billet vert, à 1,395 dollar canadien. La monnaie canadienne s'était initialement renforcée après que la Banque du Canada a réduit son taux d'intérêt directeur à un jour à 2,25% mercredi, comme largement attendu, et a signalé que cela pourrait marquer la fin de son cycle de réduction à moins que les perspectives pour l'inflation et l'économie ne changent.

Le président américain Donald Trump et le président sud-coréen Lee Jae Myung ont finalisé les détails de leur accord commercial controversé lors d'un sommet en Corée du Sud, et Donald Trump a également fait part de son optimisme quant au prochain sommet avec le président chinois Xi Jinping.

En ce qui concerne les obligations d'État américaines, le rendement des obligations de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté après l'annonce de la politique monétaire et les commentaires du président de la Fed, et a augmenté de 9,5 points de base à 4,0785, son plus grand bond en un jour depuis le 6 juin. Le rendement du billet à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux de la Fed, a bondi de 10,8 points de base à 3,602%, ce qui représente également la plus forte hausse depuis le 6 juin. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,55% à 60,48 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté pour s'établir à 64,92 dollars le baril, en hausse de 0,81% sur la journée grâce à une forte baisse des stocks américains et à l'optimisme entourant les politiques commerciales.