Les actions chutent et les rendements obligataires progressent alors que le conflit dans le Golfe fait flamber les cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le prix du pétrole grimpe alors que les États-Unis et l'Iran s'échangent des attaques dans le Golfe

* Les contrats à terme sur le Stoxx et le S&P 500 reculent, le KOSPI poursuit sa baisse

* Le dollar s'apprécie face au yen, mais reste stable face à l'euro

* Le président de la Fed doit témoigner cette semaine, l'IPC américain est au centre de l'attention

(Reformulation du chapeau, ajout de commentaires) par Wayne Cole et Stefano Rebaudo

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé et les rendements des obligations d'État ont augmenté lundi, les investisseurs étant préoccupés par une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient et par les valorisations des titres liés à l'intelligence artificielle. Les forces américaines et iraniennes ont renouvelé leurs échanges d’attaques massives à coups de missiles et de drones, Téhéran affirmant avoir de nouveau fermé le détroit d’Ormuz, d’une importance vitale . Le dollar s’est apprécié parallèlement à la hausse des rendements obligataires, les investisseurs anticipant davantage une hausse des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale et d’autres banques centrales, à la veille de la première comparution du président Kevin Warsh devant le Congrès dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

Le Brent LCOc1 a grimpé de 3,8 % à 78,86 dollars le baril, après avoir atteint récemment un plus bas à 70,14 dollars, tandis que le brut américain CLc1 a progressé de 4,11 % à 74,36 dollars le baril. O/R

Des responsables américains ont indiqué qu’une vingtaine de navires avaient été escortés à travers le détroit au cours des dernières 24 heures, bien que les sites de suivi des navires aient montré un trafic très limité. « À court terme, nous restons optimistes quant à la possibilité de trouver un compromis ou une solution provisoire qui permettrait au pétrole de circuler et de stabiliser les cours. (Le président américain Donald) Trump est limité par les élections de mi-mandat et la perspective de perdre le Sénat, ainsi que la Chambre des représentants », a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

« Il (Trump) serait beaucoup plus disposé à accepter une forme d’accord avant les élections de mi-mandat afin de contenir les prix du pétrole », a-t-il ajouté.

PUBLICATION DES CHIFFRES DE L'INFLATION AMÉRICAINE MARDI Les chiffres de l'inflation pour le mois de juin, qui seront publiés mardi, pourraient indiquer un certain ralentissement du taux global de 4,2 % en raison de la baisse des prix de l'essence, même si cette tendance devrait en partie s'inverser maintenant que le prix du pétrole remonte. L'indice mondial des actions de MSCI <.MIWD00000PUS > a reculé de 0,38 %. L'indice européen STOXX 600.STOXX a perdu 0,12 %, les valeurs technologiques .SX8P reculant de 1,1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont chuté de 1,20 % et ceux sur le S&P 500 EScv1 ont reculé de 0,40 %. L'indice japonais Nikkei <.N225 > a chuté de 1,9 %.

En Corée du Sud, .KS11 l’indice KOSPI, autrefois en pleine effervescence, a chuté de 7,6 %, après avoir déjà perdu près de 8 % la semaine dernière, les positions à effet de levier sur les actions du secteur des semi-conducteurs étant mises sous pression. Ce marché s’est imposé comme un baromètre mondial clé du sentiment à l’égard du secteur des puces électroniques, et de nouvelles baisses pourraient avoir des répercussions plus larges.

Les actions du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix

000660.KS , cotées aux États-Unis, ont bondi de près de 14 % lors de leur entrée au Nasdaq vendredi.

Le géant des puces électroniques Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 2330.TW publiera ses résultats jeudi et devrait afficher un nouveau bénéfice record. « Tous les regards sont tournés vers l’évolution des dépenses d’investissement dans l’IA: les inquiétudes croissantes concernant la pérennité du boom des dépenses d’investissement dans ce domaine semblent avoir été le principal catalyseur du fléchissement de la dynamique », a déclaré BofA, ajoutant que la banque restait positionnée en prévision d’un renversement de tendance durable.

LES RÉSULTATS À L'ORDRE DU JOUR

Pour les investisseurs en actions, beaucoup dépend désormais de la saison des résultats qui s’annonce. Les grandes banques ouvrent le bal dès mardi, tandis que Netflix NFLX.O et General Electric GE.N sont également au programme.

« Le secteur technologique continue de se démarquer fortement dans nos modèles, soutenu par une croissance des bénéfices et une dynamique exceptionnelles, ainsi que par des valorisations attractives », ont écrit les analystes de Citi dans une note.

« Même si la volatilité liée à l’IA pourrait rester élevée au cours du prochain trimestre, nous maintenons notre position « surpondérée » sur le secteur informatique mondial et américain », ont-ils ajouté. « Nous associons ces expositions à la croissance à des surpondérations dans des régions et secteurs cycliques, notamment le Japon, la finance et les matériaux. »

L'EURO/DOLLAR TIENT BON

La flambée des cours du pétrole a propulsé les rendements des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR à leur plus haut niveau depuis février 2025, à 4,2393 %, tandis que les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissaient entrevoir un resserrement monétaire de 39 points de base d’ici la fin de l’année.

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L’indice du dollar =USD a progressé de 0,05 % à 101,13, l’euro s’appréciant de 0,05 % à 1,1394 dollar EUR=EBS . Le billet vert a gagné 0,24 % face au yen, à 162,12 JPY=EBS , regagnant ainsi une partie du terrain perdu vendredi lorsque la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama , a évoqué l’idée d’encourager le Fonds de pension gouvernemental (GPIF) (), doté de 1 800 milliards de dollars, ainsi que d’autres organismes de retraite, à rapatrier une partie de leurs capitaux.

« Le GPIF répartit actuellement ses investissements à parts égales entre le marché national et les marchés étrangers, et un retour ne serait-ce qu’à la norme d’avant la pandémie, plus proche de 60/40, s’accompagnerait d’un important afflux d’achats de yens », a déclaré Taylor Nugent, économiste senior chez NAB.

« Il convient toutefois de noter que, même si les répartitions peuvent théoriquement être revues à tout moment, elles évoluent généralement lentement, et que le plan d’investissement pour l’exercice fiscal 2026 est déjà en place. » La livre sterling a reculé de 0,14 % à 1,3379 dollar GBP=D3 à l’approche d’une semaine décisive pour la politique britannique, Andy Burnham devant être officiellement désigné vendredi à la tête du Parti travailliste, puis nommé Premier ministre le 20 juillet.

Sur les marchés des matières premières, la hausse des rendements a pesé sur l’or, qui ne rapporte pas d’intérêts, et qui a reculé de 1,5 % à environ 4 060 dollars l’once XAU= .

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