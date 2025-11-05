Les actions chutent en raison des craintes d'une valorisation exagérée des marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Corée du Sud est en tête des baisses, avec un plongeon de 6,2%

*

Le Nikkei en baisse de près de 7 % par rapport à son record de mardi

*

Le bitcoin et l'or tentent de se redresser après la chute des cours

*

Les **directeurs généraux** de Wall Street s'interrogent sur la durabilité de la reprise

(Ajout de la télévision disponible pour les clients, mise à jour des prix) par Gregor Stuart Hunter

Les actions asiatiques ont plongé mercredi et la volatilité du marché a atteint des niveaux jamais vus depuis avril, après qu'une **vente massive de titres technologiques** à Wall Street ait renforcé les inquiétudes concernant les valorisations exagérées.

Les vendeurs ont été particulièrement sévères sur les marchés japonais et sud-coréen, le Nikkei .N225 de Tokyo chutant de 4,6% et perdant près de 7% par rapport au record atteint mardi. Les actions sud-coréennes .KS11 ont plongé de 6,2 %, avant de se redresser légèrement.

"Il est probablement temps de faire une pause dans la hausse des marchés boursiers que nous avons connue. C'est à sens unique depuis un certain temps", a déclaré Jason Wong, stratège principal du marché chez BNZ à Wellington.

Dans la région, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en baisse de 1,2 %. Les pertes sur deux séances ont dépassé 2,3% et sont les plus lourdes depuis l'annonce des tarifs douaniens du président américain Donald Trump le jour de la libération, qui a ébranlé les marchés au début du mois d'avril.

Les contrats à terme américains e-mini ESc1 étaient en baisse de 0,3% en Asie après une baisse de 1,2% pour le S&P 500 .SPX au cours de la nuit. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont baissé de 0,4% et les contrats à terme européens STXEc1 ont baissé de 0,9%.

Au Japon, les actions de SoftBank Group 9984.T ont plongé de plus de 10%, l'un des plus gros investisseurs du secteur technologique mondial ayant suivi une chute de 2% du Nasdaq

.IXIC au cours de la nuit. Une série d'autres sociétés de puces et de câblage ont également été touchées avec des baisses de 10%.

"C'est une mer de rouge sur l'ensemble des marchés", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone Group à Melbourne.

LE RALLYE RECORD EST MIS À L'ÉPREUVE

Les actions sont en recul par rapport aux records atteints en dépit de l'inflation **persistante**, des taux d'intérêt élevés, de la fermeture prolongée du gouvernement américain et de l'incertitude commerciale liée aux droits de douane.

Mardi, les **directeurs généraux** des poids lourds de Wall Street, Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N , ont remis en question la viabilité des valorisations élevées. La bourse sud-coréenne a également émis un avertissement sur l'action du fabricant de puces SK Hynix 000660.KS après que sa valeur ait triplé en 12 mois.

La réaction des investisseurs au cours de la nuit après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions et de meilleures perspectives pour la société de données et d'intelligence artificielle Palantir Technologies PLTR.O , qui a chuté de 8 %, a mis en évidence les nouveaux doutes quant à la longévité de la reprise.

L'action Palantir a encore chuté de 3 % après la cloche à New York, bien qu'elle ait encore augmenté de plus de 150 % jusqu'à présent en 2025.

Ce chiffre dépasse même celui de Nvidia NVDA.O , qui a gagné près de 50 % sur un marché qui s'est tellement emballé qu'il a commencé à être comparé à la bulle Internet.

Palantir se négocie à près de 250 fois ses bénéfices prévisionnels à 12 mois. Nvidia, le leader des puces d'intelligence artificielle, est à 33.

"À un moment donné, les bénéfices doivent être comptabilisés. Surtout lorsque nous avons assisté à plusieurs reprises à des hausses record", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez StoneX à Brisbane.

LA CHINE STABLE, LE YEN ET LES OBLIGATIONS PLUS FERMES

Les actions chinoises se sont stabilisées avec le CSI 300

.CSI300 à peu près inchangé après qu'une jauge du secteur privé de l'activité PMI du secteur des services ait progressé à son rythme le plus lent en trois mois.

Le dollar américain a chuté de 0,2% contre le yen à 153,36

JPY= après la publication du procès-verbal de la réunion de septembre de la Banque du Japon.

L'indice du dollar =USD , qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux importants, s'est replié après avoir touché un plus haut de cinq mois de 100,25.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a légèrement baissé à 4,058% par rapport à la clôture américaine de 4,091% mardi.

Le Bitcoin BTC= est tombé sous la barre des 100.000 dollars pour la première fois depuis juin et a été agité par la suite, la crypto-monnaie étant en hausse de 1% à 101.233,90 dollars pour la dernière fois. L'or XAU= a rebondi après trois jours consécutifs de pertes, et se négociait 0,2% plus haut à 3 938,54 $ l'once. GOL/

La monnaie unique européenne EUR= s'est maintenue à 1,1487 $ après avoir atteint un plus bas de trois mois suite à cinq jours consécutifs de baisse.

Le pétrole brut Brent LCOc1 a baissé de 0,6% à 64,05 dollars le baril.