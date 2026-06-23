Les actions chutent alors que les anticipations concernant les taux de la Fed pèsent sur les valeurs technologiques de premier plan ; le dollar s'apprécie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les anticipations croissantes de hausses des taux de la Fed maintiennent le yen près de ses plus bas niveaux depuis 40 ans

* Les valeurs technologiques, dont SpaceX, s'effondrent; l'indice sud-coréen Kospi plonge de 10 %

* Le Brent et l'or reculent tous deux

(Mises à jour en continu) par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé mardi, entraînés par une baisse généralisée des valeurs technologiques, notamment SpaceX, alors que les anticipations croissantes d’une politique plus agressive de la Réserve fédérale américaine pour lutter contre l’inflation ont poussé les investisseurs vers les obligations et le dollar. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 affichaient une baisse de plus de 2,5 %, laissant présager que le recul de 1,3 % enregistré lundi pourrait se prolonger pour une deuxième journée. L'action SpaceX SPCX.O peinait à repasser dans le vert lors des échanges avant l'ouverture mardi, après avoir perdu près de 17 % lundi, tandis que les titres d'Alphabet < GOOGL.O >,Meta Platforms < META.O > et Microsoft < MSFT.O > ont également chuté. Les contrats à terme e-mini sur l’indice S&P 500 EScv1 ont reculé de 1,2 %. L’indice STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,8 %, sous la pression des baisses enregistrées par les fabricants européens de semi-conducteurs et d’équipements pour puces électroniques, qui ont suivi celles des valeurs technologiques au Japon et en Corée du Sud, où l’indice KOSPI de Séoul .KS11 a chuté de 10 %, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis mars. "Des questions se posent à nouveau concernant les dépenses d’infrastructure liées à l’IA, d’autant plus que certaines grandes entreprises prévoient de vendre des actions pour financer leur expansion", a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation. "Le temps nous dira s’il s’agit là d’une nouvelle occasion d'"acheter sur repli", ou d’un signe avant-coureur de jours plus sombres à venir."

LE PÉTROLE RESTE SOUS LA BARRE DES 80 DOLLARS LE BARIL Dans le même temps, les contrats à terme sur le Brent sont restés mardi sous la barre des 80 dollars le baril LCOc1 , alors que le nombre de navires transitant par le détroit d’Ormuz continuait d’augmenter, les cours du pétrole sur le marché physique ayant presque retrouvé leurs niveaux d’avant-guerre.

Une baisse des cours du pétrole O/R donnerait normalement un coup de pouce aux actions, mais les investisseurs se concentrent désormais sur les implications de la flambée des prix de l’énergie pour la politique des banques centrales et, plus particulièrement, pour la Réserve fédérale. Lenouveau président, Kevin Warsh, semble prêt à adopter une ligne beaucoup plus ferme face à l’inflation. De ce fait, les rendements des bons du Trésor à 2 ans, qui sont les plus sensibles aux variations des anticipations d’inflation et de taux, ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 mois, tandis que les rendements à plus long terme ont également fortement augmenté. Mardi, les rendements à 2 ans US2YT=RR et à 10 ans US10YT=RR ont tous deux reculé d’environ 3 points de base sur la journée, s’établissant respectivement à 4,20 % et 4,49 %.

"La remontée des rendements américains crée un contexte plus difficile pour les actifs risqués à court terme, après les forts gains enregistrés ces derniers mois", a déclaré Lee Hardman, stratège en devises chez MUFG.

Les marchés monétaires indiquent que les investisseurs ont presque entièrement intégré une hausse des taux d’ici septembre. Dans ce contexte, le dollar atteint son plus haut niveau depuis un an face à un panier de devises.

LE YEN JAPONAIS PRÈS DE SES PLUS BAS NIVEAUX DEPUIS 40 ANS Cette vigueur s’est en grande partie faite au détriment du yen japonais JPY= , qui est resté stable mardi à 161,58 face au dollar, après avoir frôlé la veille son plus bas niveau depuis 40 ans.

L’euro EUR= est passé sous la barre des 1,14 dollar pour atteindre son plus bas niveau depuis un an, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs anticipations quant à une nouvelle hausse significative des taux par la Banque centrale européenne.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré mardi avoir tenu la veille une réunion en ligne avec le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, afin de discuter des marchés financiers mondiaux, ce qui, selon les analystes, laisse entrevoir un risque accru d’intervention officielle de Tokyo pour soutenir le yen. Par ailleurs, à l’occasion du 10e anniversaire du vote sur le Brexit qui a conduit la Grande-Bretagne à quitter l’Union européenne, la livre sterling a reculé de 0,3 % à 1,3216 dollar. La livre sterling avait déjà été mise à mal lundi après que le Premier ministre britannique Keir Starmer eut annoncé sa démission , ouvrant la voie à ce qui devrait être une passation de pouvoir ordonnée au profit d’Andy Burnham. Alors que les anticipations d’une hausse des taux américains cette année s’intensifient, l’or a subi des pressions

XAU= ,reculant de 1,7 % à 4 120 dollars l’once. Sur les marchés des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 3 % à 62 500 dollars, tandis que l’ether ETH= a reculé de 4 % à 1 660 dollars.