Les actions chutent alors que la mise à jour de l'Anthropic pèse sur les valeurs logicielles ; l'or brille de mille feux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions mondiales chutent en raison des inquiétudes concernant les perturbations liées à l'IA dans le secteur des logiciels

Les métaux précieux rattrapent leurs pertes

Le bitcoin vacille et reste proche de son plus bas niveau depuis plus d'un an

(Mises à jour continues) par Amanda Cooper

Les actions mondiales ont chuté mercredi, alors que les inquiétudes grandissent quant au choc négatif de l'intelligence artificielle sur les parties clés du secteur technologique, tandis que l'or s'est dirigé vers son plus grand gain en deux jours depuis plus de 17 ans.

Les prix du pétrole ont brièvement grimpé après que les États-Unis ont abattu un drone iranien et que des bateaux armés se sont approchés d'un navire battant pavillon américain dans une voie navigable importante.

Une chute des fournisseurs mondiaux d'analyse de données, de services professionnels et de logiciels s'est accentuée après que le lancement par Anthropic de plug-ins pour son agent Claude Cowork, vendredi, a suscité des inquiétudes quant à une perturbation de ces secteurs alimentée par l'IA.

Les actions européennes ont chuté après avoir atteint des niveaux record, les actions des sociétés britanniques LSEG

LSEG.L et RELX REL.L et de la société néerlandaise Wolters Kluwer WLSNc.AS ayant chuté pour la deuxième journée, après avoir affiché des baisses de pourcentage à deux chiffres mardi.

"Anthropic est en train de garer ses chars d'assaut sur leur pelouse", a déclaré Chris Beauchamp, stratégiste en chef des marchés chez IG, à propos des sociétés de logiciels.

"Le marché leur dit clairement: écoutez, vos modèles d'entreprise sont sérieusement menacés, même s'ils ne sont pas condamnés, ce n'est pas l'apocalypse. C'est certainement un défi majeur pour vous de trouver des solutions qui impliquent des partenariats avec OpenAI ou Anthropic ou quoi que ce soit d'autre", a-t-il déclaré.

Les actions européennes ont également été mises sous pression par une chute de 18 % des actions de Novo Nordisk

NOVOb.CO après que le fabricant des médicaments amaigrissants à succès Wegovy et Ozempic ait présenté de sombres perspectives pour 2026.

Le STOXX 600 .STOXX était en baisse de 0,2%, juste en dessous de ses records, tandis que le FTSE 100 .FTSE , qui héberge LSEG et RELX, était en hausse de 0,5%, stimulé par des hausses dans les secteurs du pétrole et de la santé.

Les contrats à terme américains NQc1 ESc1 ont peu changé, après que les indices de référence aient chuté de 1% la veille, menés par des baisses importantes dans les valeurs de logiciels telles que Salesforce CRM.O , Datadog DDOG.O et Adobe ADBE.O .

PÉRIODE DE VOLATILITÉ

Les métaux précieux, quant à eux, ont poursuivi leur redressement après une chute brutale de deux jours qui a fait chuter l'argent de 30 % en une journée.

L'or au comptant XAU= a reconquis le niveau de 5 000 $ et a augmenté de 3 % à 5 081 $ l'once, ce qui porte à 9 % les gains réalisés au cours des deux derniers jours, soit le gain le plus important depuis la fin de l'année 2008. L'argent XAG= a augmenté de plus de 5 % pour atteindre près de 90 dollars l'once.

L'effondrement s'est produit après que le président américain Donald Trump a annoncé que Kevin Warsh avait été choisi pour diriger la Réserve fédérale, une hausse des marges de la CME CME.O ayant exacerbé les ventes. Warsh devrait réduire le bilan de la Fed, ce qui nuit généralement aux métaux précieux à faible rendement.

"Nous nous attendons à ce que la volatilité élevée se poursuive à court terme, mais la stabilisation devrait revenir une fois que le marché aura trouvé ses marques", a déclaré Joshua Chim, directeur général du courtier en ligne FSMone.

Il a ajouté que les investisseurs particuliers sur la plateforme avaient "acheté la baisse via des fonds communs de placement ou des ETF" à la suite de la "correction significative" des prix de l'or et de l'argent.

Sur le marché du pétrole, les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 0,2 % à 67,2 dollars le baril, mais n'étaient pas loin des plus hauts de six mois, les investisseurs surveillant de près les pourparlers visant à désamorcer les récentes tensions entre les États-Unis et l'Iran .

L'armée américaine a déclaré mardi avoir abattu un drone iranien qui s'était approché "agressivement" du porte-avions Abraham Lincoln en mer d'Arabie, ce qui a déclenché une hausse du prix du brut à plus de 68 dollars dans la nuit.

IMPLICATIONS POUR LA FED

Sur les marchés des devises, la volatilité a été plus contenue.

La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre se réunissent toutes deux jeudi, mais aucune ne devrait modifier ses taux d'intérêt respectifs. L'euro EUR= s'est maintenu à 1,18257 $, inchangé sur la journée, tandis que la livre sterling

GBP= a légèrement augmenté de 0,2 % à 1,3724 $.

Le yen JPY= a lutté et est tombé du côté le plus faible de 156 pour un dollar, qui a augmenté de 0,4%, avant les élections de la chambre basse du week-end au Japon qui pourraient voir la Première ministre Sanae Takaichi gagner un mandat plus fort pour poursuivre les réductions d'impôts et l'expansion de la relance.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= est resté proche de son plus bas niveau depuis novembre 2024 et n'a progressé que de 0,14% à 76 270 dollars, après avoir perdu 2,9% mardi.

"La structure du marché s'est fortement affaiblie depuis octobre", a déclaré Manuel Villegas Franceschi de l'équipe de recherche de nouvelle génération de Julius Baer, ajoutant que le "point de basculement de la baisse des crypto-monnaies" avait été la nomination de Warsh.