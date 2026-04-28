Les actions chinoises stagnent, Hong Kong recule alors que les marchés peinent à trouver une orientation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Summer Zhen

Les actions chinoises ont évolué dans l'ensemble sans grand changement mardi, tandis que celles de Hong Kong ont reculé, les investisseurs attendant de nouveaux catalyseurs dans un contexte d'optimisme autour de l'intelligence artificielle.

** À la mi-journée, l'indice CSI300 des valeurs vedettes chinoises a légèrement progressé de 0,06%, tandis que l'indice composite de Shanghai .SSEC reculait de 0,07%.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a chuté de 0,67%. ** Les actions hongkongaises de CATL 3750.HK , géant des batteries pour véhicules électriques, ont perdu 6,9% après que la société a finalisé mardi un placement d'actions pour lever 5 milliards de dollars. Les actions ont été vendues avec une décote de 7% par rapport au cours de clôture de lundi.

** Selon les analystes, les investisseurs adoptent une attitude attentiste alors qu'ils digèrent la vague de publications des résultats du premier trimestre des entreprises technologiques chinoises, et prennent des positions légères avant le congé de cinq jours de la Fête du Travail qui commence le 1er mai.

** L'attention du marché s'est déplacée de la reprise de la liquidité vers les résultats, ont indiqué les analystes de Nanhua Futures dans une note. ** “L'adoption de l'IA en Chine n'a pas encore eu d'impact significatif sur l'emploi ou les bénéfices”, a déclaré BofA Securities dans une note mardi. Cela explique pourquoi la reprise du secteur technologique chinois est à la traîne par rapport à ses homologues en Asie et aux États-Unis, ont-ils ajouté.

** Les grandes entreprises chinoises de l'Internet cotées à Hong Kong .HSTECH ont perdu 1,2% à la mi-journée. Ce sous-secteur a reculé de plus de 10% depuis le début de l'année. ** Le sentiment est également pesé par le fait que la Chine a ordonné au géant américain de la technologie Meta META.O de défaire son acquisition de la start-up d'IA Manus, ce qui soulève des inquiétudes quant au contrôle plus strict exercé par Pékin sur les talents et les technologies chinois en matière d'IA.

** En Chine continentale, les valeurs des secteurs des logiciels .CSI932094 et de la défense .CSI399973 ont mené la baisse, tandis que l'immobilier .CSI000952 a surperformé. ** L'indice de Shenzhen .SZSC , plus modeste, a reculé de 0,54%, l'indice composite ChiNext .CNT , dédié aux start-ups, a perdu 0,54% et l'indice STAR50 .STAR50 de Shanghai, axé sur les technologies, a baissé de 0,22%.

** Dans la région, l'indice MSCI Asia ex-Japan

.MIAPJ0000PUS a reculé de 0,22%, tandis que l'indice japonais Nikkei .N225 a perdu 0,92%.