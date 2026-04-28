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Barclays: Bénéfice stable au T1, des provisions tempèrent la bonne tenue du trading
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 08:41

Illustration du logo de Barclays

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Barclays a annoncé ‌mardi un bénéfice au premier trimestre conforme aux attentes, une provision ​de 200 millions de livres sterling constituée pour couvrir une perte liée à une exposition sur une seule entreprise ayant été compensée par ​la bonne tenue de la banque d'investissement grâce à une activité de trading soutenue.

La ​banque britannique a annoncé un bénéfice ⁠avant impôts de 2,8 milliards de livres sterling pour la ‌période janvier-mars, en légère hausse par rapport aux 2,7 milliards de livres sterling enregistrés il y a un ​an et conforme aux ‌prévisions des analystes selon les données de LSEG.

Barclays ⁠a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions de livres sterling.

Les revenus de la banque d'investissement ont augmenté ⁠de 4% par ‌rapport à l'année dernière pour atteindre 4 milliards de ⁠livres, conformément aux prévisions des analystes qui tablaient sur 3,9 ‌milliards.

Le banque britannique n'a pas révélé le nom de ⁠la société à l'origine de la provision de 200 ⁠millions de livres ‌sterling subie par sa banque d'investissement.

Les investisseurs s'étaient toutefois préparés à ​une telle charge, à la suite ‌de la faillite en février de MFS, un banque londonienne peu connue spécialisée dans ​les prêts immobiliers complexes.

La faillite de MFS a suscité des inquiétudes quant aux contrôles effectués par les banques, dont Barclays, ⁠ainsi qu’à la santé du marché du crédit privé dans son ensemble.

Barclays est exposée à hauteur de 495 millions de livres sterling à MFS, avait déclaré à l'époque à Reuters une source proche du dossier.

(Rédigé par Lawrence White ; Mara Vilcu pour la version francaise, ​édité par Blandine Hénault)

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