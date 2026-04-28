Barclays: Bénéfice stable au T1, des provisions tempèrent la bonne tenue du trading

Illustration du logo de Barclays
Barclays a annoncé mardi un bénéfice au premier trimestre conforme aux attentes, une provision de 200 millions de livres sterling constituée pour couvrir une perte liée à une exposition sur une seule entreprise ayant été compensée par la bonne tenue de la banque d'investissement grâce à une activité de trading soutenue.
La banque britannique a annoncé un bénéfice avant impôts de 2,8 milliards de livres sterling pour la période janvier-mars, en légère hausse par rapport aux 2,7 milliards de livres sterling enregistrés il y a un an et conforme aux prévisions des analystes selon les données de LSEG.
Barclays a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions de livres sterling.
Les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 4% par rapport à l'année dernière pour atteindre 4 milliards de livres, conformément aux prévisions des analystes qui tablaient sur 3,9 milliards.
Le banque britannique n'a pas révélé le nom de la société à l'origine de la provision de 200 millions de livres sterling subie par sa banque d'investissement.
Les investisseurs s'étaient toutefois préparés à une telle charge, à la suite de la faillite en février de MFS, un banque londonienne peu connue spécialisée dans les prêts immobiliers complexes.
La faillite de MFS a suscité des inquiétudes quant aux contrôles effectués par les banques, dont Barclays, ainsi qu’à la santé du marché du crédit privé dans son ensemble.
Barclays est exposée à hauteur de 495 millions de livres sterling à MFS, avait déclaré à l'époque à Reuters une source proche du dossier.
(Rédigé par Lawrence White ; Mara Vilcu pour la version francaise, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer