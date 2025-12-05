 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 334,45
-1,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions chinoises mettent fin à une baisse de trois jours grâce à l'optimisme suscité par les puces, mais sont en passe de subir une perte hebdomadaire
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 05:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions chinoises ont légèrement augmenté vendredi, mettant fin à une série de trois jours de pertes, grâce à un regain d'optimisme concernant les fabricants de puces électroniques, bien que les principaux indices restent sur la voie d'une baisse hebdomadaire.

** A la mi-journée, l'indice composite de Shanghai .SSEC était en hausse d'environ 0,1% à 3.878,98, après avoir passé la majeure partie de la matinée sous pression.

** L'avancée modeste a mis l'indice de référence sur la voie de son premier gain quotidien après trois baisses consécutives, mais il est resté 0,3% plus bas pour la semaine en raison d'un manque de catalyseurs frais avant une réunion de politique clé .

** L'indice CSI 300 .CSI300 a légèrement augmenté de 0,1% et a gagné 0,6% depuis le début de la semaine.

** Vendredi, les projecteurs étaient braqués sur Moore Threads Technology Co 688795.SS , souvent appelé le "Nvidia chinois", qui a été multiplié par cinq lors de ses premiers échanges , reflétant les attentes selon lesquelles l'entreprise sanctionnée par les États-Unis bénéficiera de la volonté de Pékin de renforcer la production nationale de puces électroniques.

** Son démarrage explosif a suivi la nouvelle qu'un groupe bipartisan de sénateurs américains a présenté un projet de loi jeudi visant à empêcher l'administration Trump d'assouplir les restrictions sur l'accès de la Chine aux puces d'IA avancées de Nvidia NVDA.O et d'AMD AMD.O pour les 2,5 prochaines années.

** Les percées technologiques de la Chine, ainsi que la "fierté nationale" dans le contexte des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, devraient rester le principal pilier du marché haussier lent au cours des 6 à 12 prochains mois, selon Patrick Pan, stratège des actions chinoises chez Daiwa Capital Markets à Hong Kong.

** D'un point de vue à plus long terme, nous pensons que le récent repli des actions chinoises devrait avoir libéré une plus grande marge de manœuvre pour l'année prochaine", a-t-il déclaré dans une note.

** Le sous-indice de l'immobilier a poursuivi sa chute, avec l'indice immobilier CSI 300 .CSI000952 en baisse de plus de 2%.

** Selon la dernière enquête de Reuters, les prix de l'immobilier en Chine devraient baisser de 3,7% cette année et probablement jusqu'en 2026 avant de se stabiliser en 2027.

** A Hong Kong, l'indice de référence Hang Seng Index .HSI a glissé de 0,2%, mais était toujours en voie d'afficher un gain hebdomadaire. L'indice technologique .HSTECH a également perdu 0,2%.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
215,9800 USD NASDAQ -0,74%
CSI 300 INDEX
4 558,08 Pts Six - Forex 1 +0,25%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 933,59 Pts Six - Forex 1 0,00%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
NVIDIA
183,3800 USD NASDAQ +2,11%
SHANGHAI COMPOSITE
3 880,42 Pts Six - Forex 1 +0,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.12.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * DERICHEBOURG ... Lire la suite

  • Des portraits du président russe Vladimir Poutine et du Premier ministre indien Narendra Modi dans une rue à New Delhi, le 4 décembre 2025 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Sous pressions américaines, l'Indien Modi et le Russe Poutine resserrent les rangs
    information fournie par AFP 05.12.2025 05:53 

    Le Premier ministre indien Narendra Modi s'entretient vendredi avec le président russe Vladimir Poutine, avec l'objectif de resserrer leurs liens face aux pressions américaines pour que l'Inde cesse ses achats de pétrole russe en pleine guerre en Ukraine. Les dirigeants ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 04/12/2025
    Top 5 IA du 04/12/2025
    information fournie par Libertify 05.12.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Biomérieux , Eramet , Meta, Sanofi , Voltalia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Un internaute consulte le site web du géant asiatique du commerce électronique Shein sur un ordinateur portable à Paris, le 5 novembre 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Shein et l'Etat se confrontent au tribunal sur la suspension de la plateforme
    information fournie par AFP 05.12.2025 04:34 

    Shein et l'Etat ont rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris vendredi: l'Etat y demande la suspension de la plateforme en raison des produits illicites qu'elle vendait. Shein trouve cette requête injustifiée et disproportionnée. Une suspension pour trois mois ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank