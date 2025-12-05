Les actions chinoises mettent fin à une baisse de trois jours grâce à l'optimisme suscité par les puces, mais sont en passe de subir une perte hebdomadaire

Les actions chinoises ont légèrement augmenté vendredi, mettant fin à une série de trois jours de pertes, grâce à un regain d'optimisme concernant les fabricants de puces électroniques, bien que les principaux indices restent sur la voie d'une baisse hebdomadaire.

** A la mi-journée, l'indice composite de Shanghai .SSEC était en hausse d'environ 0,1% à 3.878,98, après avoir passé la majeure partie de la matinée sous pression.

** L'avancée modeste a mis l'indice de référence sur la voie de son premier gain quotidien après trois baisses consécutives, mais il est resté 0,3% plus bas pour la semaine en raison d'un manque de catalyseurs frais avant une réunion de politique clé .

** L'indice CSI 300 .CSI300 a légèrement augmenté de 0,1% et a gagné 0,6% depuis le début de la semaine.

** Vendredi, les projecteurs étaient braqués sur Moore Threads Technology Co 688795.SS , souvent appelé le "Nvidia chinois", qui a été multiplié par cinq lors de ses premiers échanges , reflétant les attentes selon lesquelles l'entreprise sanctionnée par les États-Unis bénéficiera de la volonté de Pékin de renforcer la production nationale de puces électroniques.

** Son démarrage explosif a suivi la nouvelle qu'un groupe bipartisan de sénateurs américains a présenté un projet de loi jeudi visant à empêcher l'administration Trump d'assouplir les restrictions sur l'accès de la Chine aux puces d'IA avancées de Nvidia NVDA.O et d'AMD AMD.O pour les 2,5 prochaines années.

** Les percées technologiques de la Chine, ainsi que la "fierté nationale" dans le contexte des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, devraient rester le principal pilier du marché haussier lent au cours des 6 à 12 prochains mois, selon Patrick Pan, stratège des actions chinoises chez Daiwa Capital Markets à Hong Kong.

** D'un point de vue à plus long terme, nous pensons que le récent repli des actions chinoises devrait avoir libéré une plus grande marge de manœuvre pour l'année prochaine", a-t-il déclaré dans une note.

** Le sous-indice de l'immobilier a poursuivi sa chute, avec l'indice immobilier CSI 300 .CSI000952 en baisse de plus de 2%.

** Selon la dernière enquête de Reuters, les prix de l'immobilier en Chine devraient baisser de 3,7% cette année et probablement jusqu'en 2026 avant de se stabiliser en 2027.

** A Hong Kong, l'indice de référence Hang Seng Index .HSI a glissé de 0,2%, mais était toujours en voie d'afficher un gain hebdomadaire. L'indice technologique .HSTECH a également perdu 0,2%.