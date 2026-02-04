Les actions chinoises dans le secteur de l'énergie solaire bondissent à la suite d'informations faisant état de visites liées à Musk, mais certaines entreprises nient toute coopération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un nouveau panneau solaire résidentiel Tesla et d'un billet de Musk X sur l'énergie solaire en Chine) par Lewis Jackson et Nichola Groom

Les actions solaires chinoises ont bondi mercredi après que les médias locaux ont rapporté que des délégations envoyées par Elon Musk avaient visité diverses entreprises du secteur, quelques jours après qu'il ait annoncé des plans pour construire une capacité de cellules solaires à grande échelle aux États-Unis, bien que certaines entreprises aient par la suite nié qu'une coopération ou un accord ait été mis en place.

L'indice CSI All Share Solar Power Equipment Sub-Industry a augmenté de 3,61 % mercredi, tandis que l'indice CSI SH-HK-SZ Solar Power 50 a progressé de 3,22 %. Une équipe envoyée par Musk a récemment visité plusieurs entreprises photovoltaïques en Chine , y compris des entreprises impliquées dans l'équipement, les plaquettes de silicium, les modules de batterie et la technologie pérovskite, selon un article publié mardi par le média privé Sina Finance qui a cité des sources dans l'industrie solaire chinoise. Le rapport n'identifie pas les entreprises visitées. Plus tard dans la journée de mercredi, le média d'État Securities Times a rapporté que le fabricant chinois de panneaux solaires GCL Group avait confirmé la visite d'une équipe envoyée par Musk.

Dans un rapport séparé, le géant de l'énergie solaire JinkoSolar 688223.SS a également déclaré à Securities Times qu'il avait récemment été en contact avec une équipe de visiteurs associée à Musk. Les actions de JinkoSolar ont grimpé de 20 % mercredi pour atteindre leur limite quotidienne. Les actions de Trina Solar

688599.SS ont augmenté de 9 %.

Dans une déclaration à la Bourse de Shanghai mercredi soir, JinkoSolar a déclaré qu'elle ne s'était engagée dans aucune coopération avec l'équipe de Musk, qu'elle n'avait signé aucun accord-cadre ou formel et qu'elle n'avait pas de commandes en cours.

Le fournisseur chinois d'équipements solaires Gaoce Technology a publié une déclaration similaire mercredi, niant toute coopération ou tout accord avec l'équipe de Musk.

Tesla TSLA.O , la société de Musk, n'a pas répondu aux demandes de commentaires. La semaine dernière, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de Tesla, Musk a annoncé son intention de construire une capacité de 100 gigawatts de cellules solaires aux États-Unis . Quelques jours plus tôt, il avait déclaré que les États-Unis pourraient satisfaire tous leurs besoins en électricité grâce à l'énergie solaire.

"Le potentiel de l'énergie solaire est sous-estimé", a-t-il déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

"Nous allons nous efforcer de produire 100 gigawatts de cellules solaires par an, en intégrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis les matières premières jusqu'aux panneaux solaires déjà finis", a déclaré Musk.

Musk a également fait l'éloge des prouesses de la Chine en matière de fabrication de panneaux solaires dans un message publié sur X cette semaine.

"La Chine est une formidable centrale de production et comprend très bien que l'énergie solaire est l'avenir", a-t-il écrit. "C'est un fait!

La semaine dernière, Tesla a dévoilé un nouveau panneau solaire résidentiel qu'elle produit dans son usine de Buffalo, dans l'État de New York. L'entreprise a commencé à livrer ce produit, le premier panneau résidentiel fabriqué en interne par Tesla, à ses clients le mois dernier. Elle continuera à produire les tuiles solaires qui sont également fabriquées à Buffalo.

Le marché américain de l'énergie solaire est fortement protégé par des droits de douane visant à freiner les importations de panneaux et de cellules moins chers en provenance de Chine et d'Asie du Sud-Est, où de nombreux producteurs chinois possèdent des filiales. Toutefois, de nombreux producteurs nationaux américains conservent des liens avec des fabricants chinois. Les États-Unis ont installé 11,7 GW de capacité solaire au troisième trimestre de l'année dernière, et plus de 30 GW ont été installés au cours des trois premiers trimestres.