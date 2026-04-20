Les actions britanniques reculent alors que l'incertitude sur le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran fait grimper les prix du pétrole

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Les principaux indices boursiers britanniques ont reculé lundi dans un déclin généralisé, les craintes d'un effondrement du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran ayant pesé sur l'humeur du marché.

Les États-Unis ont saisi un cargo iranien et le trafic dans le détroit d'Ormuz est resté largement interrompu, ce qui a entraîné une hausse de plus de 5 % du prix du pétrole brut.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a baissé de 0,6% à 10.603,24 points à 1020 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 des moyennes capitalisations .FTMC a glissé de 1,2%.

* Le poids lourd bancaire Barclays BARC.L a perdu 2,3%, tandis que HSBC HSBA.L a plongé de 1,2%, entraînant l'indice financier plus large .FTNMX301010 à la baisse de 1,7%.

* Les mineurs de métaux précieux Fresnillo FRES.L et Hochschild HOCM.L ont chuté d'environ 2%, suivant une baisse des prix de l'or et de l'argent.

* Le propriétaire de British Airways, IAG ICAG.L , a baissé de 2,8% suite à la hausse des prix du brut.

* Le fabricant de moteurs d'avion Rolls-Royce RR.L a chuté de 2,6%, entraînant le secteur plus large de l'aérospatiale et de la défense .FTNMX502010 dans une baisse de 2%.

* AstraZeneca AZN.L a déclaré lundi que son traitement expérimental a montré une "réduction significative" des poussées modérées à sévères de la maladie pulmonaire obstructive chronique dans un essai de stade avancé. Les actions ont baissé de 1%.

* Les géants du pétrole BP BP.L et Shell SHEL.L ont augmenté de 2,8 % et 2,3 %, respectivement, suite à la hausse des prix du pétrole.

* Les actions du fabricant de sacs à main de luxe Mulberry MUL.L ont grimpé de 7,5 % après la publication d'un chiffre d'affaires annuel plus élevé.

* Le groupe de publicité M&C Saatchi SAA.L a baissé de 0,9 % après avoir averti que le conflit au Moyen-Orient pourrait affecter les activités sportives et de divertissement.

* La société d'ingénierie Renishaw RSW.L a gagné 6,9 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année .