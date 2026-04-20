L'Inde et la Corée du Sud veulent doubler leurs échanges commerciaux d’ici à 2030

Le président sud-coréen Lee Jae-myung et le Premier ministre indien Narendra Modi, à New Dehli, le 20 avril 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

L’Inde et la Corée du Sud entendent doubler leurs échanges commerciaux bilatéraux pour atteindre 50 milliards de dollars d’ici 2030, ont indiqué lundi le président Lee Jae-myung et le Premier ministre Narendra Modi à l’issue d’entretiens à New Delhi.

Les deux pays sont convenus de renforcer et d’accélérer leur accord de partenariat économique global signé en 2010, a déclaré M. Lee après sa rencontre avec le chef du gouvernement indien.

"Nous avons pour objectif de porter le volume actuel des échanges annuels, de 25 milliards de dollars (21,25 milliards d'euros) à environ 50 milliards de dollars d’ici 2030", a-t-il ajouté.

A l'occasion de la première visite d'Etat depuis huit ans d'un président sud-coréen en Inde, les discussions ont notamment porté sur la construction navale, l’intelligence artificielle, la finance et la défense, ont-ils rapporté dans les déclarations lues à l'issue de leur rencontre.

Le président sud-coréen Lee Jae-myung et le Premier ministre indien Narendra Modi, plante un arbre dans la résidence officielle du chef de gouvernement à New Dehli, le 20 avril 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

"Des puces aux navires, des talents à la technologie, de l’environnement à l’énergie, nous concrétiserons de nouvelles opportunités de coopération dans tous les secteurs", a déclaré M. Modi.

Le président sud‑coréen a souligné qu’"en cette période d’hyper‑incertitude, nous partageons l’idée que la Corée et l’Inde peuvent être des partenaires idéaux pour une coopération globale visant à promouvoir la croissance mutuelle et l’innovation".

La Corée du Sud est confrontée à des risques croissants pour son approvisionnement énergétique depuis que les attaques américano-israéliennes contre l’Iran, fin février, ont poussé Téhéran à fermer de fait le détroit d’Ormuz, voie de passage cruciale.

New Delhi cherche à renforcer sa coopération économique avec la Corée du Sud dans le cadre de sa stratégie plus large visant à attirer les investissements étrangers, à stimuler la production manufacturière et à réduire sa dépendance à l’égard de la Chine.

M. Lee se rendra à Hanoï mardi pour rencontrer le dirigeant vietnamien To Lam.