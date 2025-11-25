Les actions britanniques grimpent à l'approche du budget grâce aux valeurs financières et aux biens de consommation de base

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le FTSE 100 progresse de 0,8 % et le FTSE 250 gagne 1 %

*

La confiance des détaillants chute à son plus bas niveau depuis 17 ans avant le budget, selon une enquête

*

Compass Group chute en raison de prévisions de revenus modérées pour 2026

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles Mises à jour après la clôture des marchés)

Les actions britanniques ont progressé mardi, stimulées par les gains des valeurs financières et des biens de consommation de base avant le budget de mercredi qui devrait inclure d'importantes mesures fiscales. L'indice FTSE 100 .FTSE a clôturé en hausse de 0,8%. L'indice FTSE 250 des entreprises britanniques à vocation nationale

.FTMC a augmenté d'environ 1%, enregistrant sa meilleure journée depuis plus d'un mois. Les valeurs des biens personnels .FTNMX402040 ont mené les gains sectoriels, augmentant de 3,9% avec Burberry BRBY.L en hausse de 4,7%. Le secteur de la construction et des matériaux .FTNMX501010 a progressé de 2,5%, avec Ibstock IBST.L en hausse de 5,9%. Les détaillants .FTNMX404010 ont gagné 2,4%, aidés par un gain de 5,9% de Kingfisher KGF.L après que le distributeur de produits d'amélioration de la maison ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

Une enquête a montré que les détaillants britanniques ont signalé la plus forte baisse de confiance en 17 ans et leurs ventes ont de nouveau chuté avant le budget de mercredi.

Il est peu probable que le gouvernement augmente l'impôt sur le revenu, mais on s'attend à ce qu'il cible des augmentations de plusieurs autres prélèvements dans le budget de mercredi. Les banques .FTNMX301010 ont gagné 1,5% après qu'une note de Goldman Sachs ait fait référence à un rapport du Financial Times selon lequel le secteur serait épargné par les taxes. Lloyds Banking LLOY.L a augmenté de 3,8%, Barclays BARC.L a ajouté 2,4% et NatWest Group NWG.L a grimpé de 3,7%. Les mineurs de métaux industriels .FTNMX551020 ont gagné 1,2%, suivant la hausse des prix du cuivre. Anglo American AAL.L a gagné 1,6%. Le secteur des voyages et des loisirs .FTNMX405010 s'est remis de ses pertes initiales et a gagné 0,9%. Wizz Air WIZZ.L a augmenté de 3,6%. EasyJet EZJ.L a chuté de 1,5 % en raison des inquiétudes concernant les ventes hivernales .

En revanche, les assureurs non-vie .FTNMX303020 ont chuté de 2,7% après que l'assureur spécialisé Beazley BEZG.L ait plongé de 9,2% après que la société ait réduit ses prévisions de primes d'assurance annuelles émises. Parmi les autres mouvements, les actions de Compass Group

CPG.L ont chuté de 2,7% après que la société de restauration ait déclaré que la croissance des revenus sera modérée en 2026 en raison de la baisse de l'inflation. Domino's Pizza Group DOM.L a perdu 1,4 % après le départ du directeur général Andrew Rennie, marquant un autre départ de haut niveau alors que l'entreprise change de stratégie pour faire face à la faiblesse des ventes et à l'augmentation des coûts. Pendant ce temps, les obligations d'État britanniques se sont redressées mardi, un jour avant le budget. Aux États-Unis, les ventes au détail ont été inférieures aux attentes en septembre, tandis qu'un rapport distinct a montré que les prix à la production ont rebondi en septembre.