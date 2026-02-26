Les actions britanniques de Jupiter atteignent leur plus haut niveau en quatre ans grâce à la première collecte annuelle depuis 2017

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails dans l'ensemble, des actions dans les paragraphes 1 et 8)

La société britannique Jupiter Fund Management JUP.L a enregistré jeudi un afflux net annuel pour la première fois depuis 2017 et a déclaré que la demande des clients pour les actifs à risque avait continué de croître en 2026, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 14%.

Le gestionnaire de patrimoine a également lancé un rachat d'actions de 30 millions de livres (40,7 millions de dollars) et a déclaré un dividende spécial de 5,7 pence par action. Jupiter a déclaré que la volatilité croissante sur les marchés américains due aux politiques commerciales du président Donald Trump et à l'incertitude géopolitique a fait évoluer le sentiment des clients en faveur des marchés britanniques relativement plus sûrs.

La société a enregistré 1,3 milliard de livres (1,76 milliard de dollars) d'entrées nettes pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, contre 10,3 milliards de livres de sorties nettes un an plus tôt.

Jupiter a enregistré des flux nets positifs à la fois dans son réseau de clients institutionnels et dans son réseau de clients de détail et de gros, ce dernier ayant bénéficié d'une nette amélioration du sentiment au cours du second semestre.

"Cette dynamique positive s'est poursuivie au début de l'année 2026, et nous continuons d'enregistrer des flux nets positifs dans ces deux canaux de clientèle à ce jour", a déclaré la société dans ses résultats annuels.

Le gestionnaire de patrimoine a déclaré un bénéfice annuel ajusté avant impôts de 138,3 millions de livres, dépassant les estimations du consensus des analystes compilées par la société, qui s'élevaient à 108,6 millions de livres. Les actions de la société ont atteint 214,5 pence, leur plus haut niveau depuis février 2022.

(1 $ = 0,7378 livre)