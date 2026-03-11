Les actions britanniques chutent, la guerre au Moyen-Orient incitant les investisseurs à la prudence

* FTSE 100 en baisse de 0,5 %, FTSE 250 en baisse de 0,4 %

* L'AIE accepte de libérer une quantité record de pétrole en réponse à la crise

* Legal & General n'atteint pas ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année

* Balfour Beatty prévoit une croissance des bénéfices

(Mises à jour jusqu'à la clôture du marché)

Les principaux indices britanniques ont clôturé en baisse mercredi, alors que les prix du pétrole ont continué àgrimper en raison des craintesque le conflit au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement, tandis que les résultats décevants des entreprises ont également pesé sur le sentiment. Le FTSE 100 .FTSE a clôturé en baisse de 0,5%, tandis que le FTSE 250 .FTMC a baissé de 0,4%. Les actions mondiales ont été fortement vendues ces derniers jours, car la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran a perturbé les principales voies de navigation à travers le détroit d'Ormuz, poussant les prix du pétrole LCOc1 CLc1 à la hausse et augmentant le risque d'un choc inflationniste.

Le Brent a dépassé les 90 dollars le baril mercredi, malgré la proposition de l'Agence internationale de l'énergie de libérer un nombre record de réserves de pétrole, les analystes ayant prévenu que cela ne suffirait pas à apaiser les craintes.

La ministre britannique des finances, Rachel Reeves , a déclaré qu'elle envisagerait de prendre des mesures pour protéger les ménages contre la hausse des coûts de l'énergie, mais qu'il était prématuré de plafonner les tarifs ou de geler les taxes sur les carburants dès maintenant. L'indice de l'énergie .FTNMX601010 a gagné 2,1%, les majors pétrolières Shell SHEL.L et BP BP.L progressant respectivement de 1,9% et 2,8%.

La plupart des autres sous-secteurs du FTSE 350 étaient dans le rouge.

Les investisseurs ont également évalué une série de mises à jour d'entreprises mitigées. Legal & General LGEN.L a chuté de 6,7% après que l'assureur ait manqué les estimations pour son bénéfice annuel et ait fait état d'un ratio de solvabilité plus faible, alors que le directeur général Antonio Simoes poursuit un remaniement. Robert Walters RWA.L a chuté de 7,9% après que le recruteur ait abandonné son dividende final pour 2025 suite à une perte annuelle avant impôts due à la faiblesse du marché de l'emploi. Balfour Beatty BALF.L a augmenté de 8,9 % après que le groupe de construction ait prévu une augmentation à un chiffre du bénéfice d'exploitation pour 2026, avec un carnet de commandes record pour des projets d'énergie au Royaume-Uni, y compris l'énergie nucléaire.