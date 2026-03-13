Les actions baissent, le dollar est fort alors que le conflit iranien maintient les prix du pétrole à un niveau élevé

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* Les actions mondiales sont mitigées alors que les prix du pétrole se maintiennent autour de 100 dollars le baril

* Les investisseurs se concentrent sur les risques d'inflation

* Les traders réduisent rapidement les paris de baisse des taux de la Fed pour l'année

* Le dollar gagne du terrain

(Mise à jour sur les échanges américains de l'après-midi) par Lawrence Delevingne et Lucy Raitano

Les actions mondiales ont chuté et les prix du pétrole sont restés élevés vendredi, l'incertitude concernant la guerre en Iran continuant à perturber les approvisionnements en énergie, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant l'inflation des carburants et les taux d'intérêt.

Le prix du pétrole a oscillé autour de 100 dollars le baril , alors qu'un pétrolier indien a quitté le détroit d'Ormuz et que les États-Unis ont pris des mesures pour tenter d'apaiser les inquiétudes en matière d'approvisionnement.

Les prix du pétrole restent plus d'un tiers plus élevés que lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran il y a près de deux semaines.

À Wall Street, le S&P 500 .SPX a perdu 0,25 % et le Nasdaq Composite .IXIC a baissé d'environ 0,6 %.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a peu varié, mais a été le plus durement touché cette semaine , le mettant sur la voie de ses plus grandes pertes mensuelles depuis décembre 2024.

Les actions européennes ont prolongé leurs baisses vendredi, avec le STOXX 600 .STOXX en baisse de 0,5%. La jauge MSCI des actions à travers le monde .MIWD00000PUS a baissé de 0,7%.

Le dollar est devenu la valeur refuge par excellence dans la tourmente, mettant la plupart des autres monnaies sous pression. La devise américaine était prête pour une deuxième semaine consécutive de gains, en hausse de 0,6% sur la journée contre un panier d'autres devises =USD .

LE PRIX DU PÉTROLE, MOTEUR DU MARCHÉ

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient frapper l'Iran "très durement au cours de la semaine prochaine", peu après avoir accordé une dérogation partielle de 30 jours pour les achats de pétrole russe sanctionné, dans l'espoir de faire baisser les prix alimentés par la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont augmenté à 101,47 dollars le baril, tandis que le pétrole brut West Texas Intermediate CLc1 était à 96,77 dollars le baril. Tous deux avaient oscillé autour de 60 dollars au début de l'année 2026.

Les négociants tentent de prévoir combien de temps durera la perturbation de l'approvisionnement en pétrole.

"Les gros titres arrivent sur le marché comme l'eau d'une lance à incendie, ce qui a un impact sur le prix du pétrole et, par conséquent, sur les marchés financiers", a déclaré Mitch Reznick, chef de groupe des titres à revenu fixe chez Federated Hermes.

Alors que l'Iran multiplie les attaques au Moyen-Orient et que son nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, s'est engagé à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, les investisseurs s'attendent à un conflit prolongé et à une hausse des prix du pétrole.

Le spectre d'une hausse de l'inflation a conduit les marchés à revoir rapidement leurs attentes à l'égard des banques centrales cette année, les opérateurs ne prévoyant plus qu'un assouplissement de 20 points de base de la part de la Réserve fédérale, contre 50 points de base de réduction prévus le mois dernier.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui évoluent généralement en fonction des attentes de la Fed en matière de taux d'intérêt, ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis six mois.

Par ailleurs, l'indice des dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale, a augmenté de 0,3 % en janvier sur une base mensuelle, en ligne avec les estimations des économistes.

Dans le même temps, la croissance économique américaine a ralenti plus fortement qu'initialement prévu au quatrième trimestre, en raison de révisions à la baisse des dépenses de consommation et des investissements des entreprises, selon les données du gouvernement vendredi.

"Les marchés étant focalisés sur les prix du pétrole et la géopolitique, les chiffres d'aujourd'hui risquent de passer inaperçus", a déclaré Ellen Zentner, stratégiste économique en chef pour Morgan Stanley Wealth Management, dans un courriel.

"Malgré les signes de ralentissement économique, des données inflationnistes plus rigides renforcent simplement l'idée que la Fed restera sur la touche."

MODIFICATION DES PERSPECTIVES DE TAUX

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt, qui prévoyaient deux baisses d'un quart de point d'ici la fin de l'année avant le début du conflit, ne prévoient plus qu'une baisse d'un quart de point à l'heure actuelle .

Pour les obligations d'État américaines négociées vendredi, le rendement des obligations à deux ans US2YT=RR a baissé de 3,5 points de base à 3,727 % après avoir atteint jeudi son niveau le plus élevé depuis le 22 août. Le rendement des obligations américaines à 10 ans US10YT=RR a augmenté à 4,281%

L'attention des investisseurs se portera sur une série de réunions politiques la semaine prochaine, avec la Fed, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre qui devraient toutes se réunir, la plupart d'entre elles devant maintenir leurs taux inchangés.

La Banque de réserve d'Australie devrait augmenter ses taux la semaine prochaine.

En ce qui concerne les devises, l'euro EUR= a baissé de 0,6 % à 1,144 $, ce qui laisse présager une baisse hebdomadaire de plus de 1 %.

Le yen JPY= a atteint son niveau le plus bas depuis juillet 2024 à 159,69 pour un dollar américain vendredi, le Japon ayant averti qu'il était prêt à prendre des mesures pour se protéger contre les baisses du yen. Il était en dernier lieu à 159,59. FRX/

Les analystes ont déclaré que la barre d'intervention est plus haute cette fois-ci, car toute action maintenant pourrait s'avérer futile face à l'achat incessant de dollars.

L'or XAU= était en baisse de 0,6% à 5 047 $ l'once vendredi, et était prévu pour une baisse sur la semaine. GOL/