Les actions baissent, le dollar est fort alors que le conflit iranien fait grimper les prix du pétrole

Les actions ont chuté et le dollar américain s'est renforcé vendredi, l'incertitude concernant le conflit iranien continuant à perturber l'approvisionnement en énergie, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant les prix des carburants et les taux d'intérêt. Le prix du pétrole a franchi la barre des 100 dollars le baril , alors même qu'un pétrolier indien a quitté le détroit d'Ormuz et que les États-Unis ont pris des mesures pour tenter d'apaiser les inquiétudes en matière d'approvisionnement. Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré des baisses quotidiennes et hebdomadaires. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a terminé vendredi en baisse de 0,25%, le S&P 500 .SPX a baissé de 0,6% et le Nasdaq Composite .IXIC a baissé de 0,9%. Les actions européennes ont également prolongé leurs baisses , le STOXX 600 .STOXX étant en baisse de 0,5 % vendredi. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a baissé de 0,9 %. Le dollar est devenu la valeur refuge par excellence au cours de la crise, mettant la plupart des autres devises sous pression. La devise américaine a gagné pour la deuxième semaine consécutive , en hausse de 0,8% sur la journée contre un panier de devises =USD . LE PRIX DU PÉTROLE, MOTEUR DU MARCHÉ Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient frapper l'Iran "très durement au cours de la semaine prochaine", peu après avoir accordé une dérogation partielle de 30 jours pour les achats de pétrole russe sanctionné, dans l'espoir de faire baisser les prix. Le prix à terme du pétrole WTI CLc1 s'est établi à 98,71 dollars le baril, en hausse de 3,11 %. Le Brent LCOc1 a augmenté de 2,67% à 103,14 dollars, s'établissant au-dessus de 100 dollars le baril pour la première fois depuis août 2022. Les traders tentent de prédire combien de temps durera la perturbation de l'approvisionnement en pétrole. "Les gros titres arrivent sur le marché comme l'eau d'une lance à incendie, ce qui a un impact sur le prix du pétrole et, par conséquent, sur les marchés financiers", a déclaré Mitch Reznick, chef de groupe des titres à revenu fixe chez Federated Hermes. Alors que l'Iran multiplie les attaques au Moyen-Orient et que son nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, s'est engagé à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, les investisseurs s'attendent à un conflit prolongé et à une hausse des prix du pétrole. Le spectre d'une hausse de l'inflation a conduit les marchés à revoir rapidement leurs attentes à l'égard des banques centrales cette année, les opérateurs ne prévoyant plus qu'un assouplissement de 20 points de base de la part de la Réserve fédérale, contre 50 points de base de réduction prévus le mois dernier. Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui évoluent généralement en fonction des attentes de la Fed en matière de taux d'intérêt, ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis six mois. Par ailleurs, l'indice des dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale, a augmenté de 0,3 % en janvier sur une base mensuelle, en ligne avec les estimations des économistes. Dans le même temps, la croissance économique américaine a ralenti plus fortement qu'initialement prévu au quatrième trimestre, en raison de révisions à la baisse des dépenses de consommation et des investissements des entreprises, selon les données du gouvernement vendredi. "Les marchés étant focalisés sur les prix du pétrole et la géopolitique, les chiffres d'aujourd'hui pourraient passer inaperçus", a déclaré Ellen Zentner, stratège économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management, dans un courriel. "Malgré les signes de ralentissement économique, des données inflationnistes plus rigides renforcent simplement l'idée que la Fed restera sur la touche." MODIFICATION DES PERSPECTIVES DE TAUX Les contrats à terme sur les taux d'intérêt, qui prévoyaient deux baisses d'un quart de point d'ici la fin de l'année avant le début du conflit, ne prévoient plus qu'une baisse d'un quart de point à l'heure actuelle . Concernant les obligations d'État américaines négociées vendredi, le rendement des obligations à deux ans US2YT=RR a baissé de 3,3 points de base à 3,73 % après avoir atteint jeudi son niveau le plus élevé depuis le 22 août. Le rendement des obligations américaines à 10 ans US10YT=RR a augmenté à 4,283%. L'attention des investisseurs se portera sur une série de réunions politiques la semaine prochaine, avec la Fed, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre qui devraient toutes se réunir, la plupart d'entre elles devant maintenir les taux inchangés. Sur le plan des devises, l'euro EUR= a baissé de 0,8% à 1,1417 $, tandis que le yen JPY= a atteint son niveau le plus faible depuis juillet 2024 à 159,66 pour un dollar américain vendredi, le Japon ayant averti qu'il était prêt à prendre des mesures pour se protéger contre les baisses du yen. FRX/ Les analystes ont déclaré que la barre d'intervention est plus haute cette fois-ci, car toute action maintenant pourrait s'avérer futile face à l'achat incessant de dollars. L'or XAU= était en baisse de 1,27% à 5 014 $ l'once vendredi, couronnant une baisse sur la semaine . GOL/