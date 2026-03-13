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Les actions baissent, le dollar est fort alors que le conflit iranien fait grimper les prix du pétrole
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 21:27

Les actions ont chuté et
le dollar américain s'est renforcé vendredi, l'incertitude
concernant le conflit iranien continuant à perturber
l'approvisionnement en énergie, ce qui a renforcé les
inquiétudes concernant les prix des carburants et les taux
d'intérêt.
Le prix du pétrole a franchi la barre des 100 dollars le baril
, alors même qu'un pétrolier indien a quitté le détroit
d'Ormuz et que les États-Unis ont pris des mesures pour tenter
d'apaiser les inquiétudes en matière d'approvisionnement. 
Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré
des baisses quotidiennes et hebdomadaires.  Le Dow Jones
Industrial Average  .DJI  a terminé vendredi en baisse de 0,25%,
le S&P 500  .SPX  a baissé de 0,6% et le Nasdaq Composite
 .IXIC  a baissé de 0,9%. 
Les actions européennes ont également prolongé leurs baisses
, le STOXX 600  .STOXX  étant en baisse de 0,5 % vendredi.
L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a baissé de
0,9 %.
Le dollar est devenu la valeur refuge par excellence au cours de
la crise, mettant la plupart des autres devises sous pression.
La devise américaine a gagné pour la deuxième semaine
consécutive , en hausse de 0,8% sur la journée contre un
panier de devises  =USD .
    
    LE PRIX DU PÉTROLE, MOTEUR DU MARCHÉ 
Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient
frapper l'Iran "très durement  au cours de la semaine
prochaine", peu après avoir accordé une dérogation partielle de
30 jours pour les achats de pétrole russe sanctionné, dans
l'espoir de faire baisser les prix.
    Le prix à terme du pétrole WTI  CLc1  s'est établi à 98,71
dollars le baril, en hausse de 3,11 %. Le Brent  LCOc1  a
augmenté de 2,67% à 103,14 dollars, s'établissant au-dessus de
100 dollars le baril pour la première fois depuis août 2022.
    Les traders tentent de prédire combien de temps durera la
perturbation de l'approvisionnement en pétrole.
    "Les gros titres arrivent sur le marché comme l'eau d'une
lance à incendie, ce qui a un impact sur le prix du pétrole et,
par conséquent, sur les marchés financiers", a déclaré Mitch
Reznick, chef de groupe des titres à revenu fixe chez Federated
Hermes.
    Alors que l'Iran multiplie les attaques au Moyen-Orient et
que son nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, s'est engagé à
maintenir fermé le détroit d'Ormuz, les investisseurs
s'attendent à un conflit prolongé et à une hausse des prix du
pétrole.
    Le spectre d'une hausse de l'inflation a conduit les marchés
à revoir rapidement leurs attentes à l'égard des banques
centrales cette année, les opérateurs ne prévoyant plus qu'un
assouplissement de 20 points de base de la part de la Réserve
fédérale, contre 50 points de base de réduction prévus le mois
dernier. 
    Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui évoluent
généralement en fonction des attentes de la Fed en matière de
taux d'intérêt, ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis
six mois.
Par ailleurs, l'indice des dépenses de consommation personnelle,
la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale, a augmenté
de 0,3 %  en janvier sur une base mensuelle, en ligne avec
les estimations des économistes.
Dans le même temps, la croissance économique américaine a
ralenti plus fortement  qu'initialement prévu au quatrième
trimestre, en raison de révisions à la baisse des dépenses de
consommation et des investissements des entreprises, selon les
données du gouvernement vendredi.
    "Les marchés étant focalisés sur les prix du pétrole et la
géopolitique, les chiffres d'aujourd'hui pourraient passer
inaperçus", a déclaré Ellen Zentner, stratège économique en chef
chez Morgan Stanley Wealth Management, dans un courriel. 
    "Malgré les signes de ralentissement économique, des données
inflationnistes plus rigides renforcent simplement l'idée que la
Fed restera sur la touche."
    
    MODIFICATION DES PERSPECTIVES DE TAUX
Les contrats à terme sur les taux d'intérêt, qui prévoyaient
deux baisses d'un quart de point d'ici la fin de l'année avant
le début du conflit, ne prévoient plus qu'une baisse d'un quart
de point à l'heure actuelle .
Concernant les obligations d'État américaines  négociées
vendredi, le rendement des obligations à deux ans  US2YT=RR  a
baissé de 3,3 points de base à 3,73 % après avoir atteint jeudi
son niveau le plus élevé depuis le 22 août. Le rendement des
obligations américaines à 10 ans  US10YT=RR  a augmenté à
4,283%.
    L'attention des investisseurs se portera sur une série de
réunions politiques la semaine prochaine, avec la Fed, la Banque
du Japon, la Banque centrale européenne et la Banque
d'Angleterre qui devraient toutes se réunir, la plupart d'entre
elles devant maintenir les taux inchangés. 
    Sur le plan des devises, l'euro  EUR=  a baissé de 0,8% à
1,1417 $, tandis que le yen  JPY=  a atteint son niveau le plus
faible depuis juillet 2024 à 159,66 pour un dollar américain
vendredi, le Japon ayant averti qu'il était prêt à prendre des
mesures pour se protéger contre les baisses du yen.  FRX/ 
Les analystes ont déclaré que la barre d'intervention  est
plus haute cette fois-ci, car toute action maintenant pourrait
s'avérer futile face à l'achat incessant de dollars.
L'or  XAU=  était en baisse de 1,27% à 5 014 $ l'once vendredi,
couronnant une baisse sur la semaine .  GOL/

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 558,47 Pts Index Ex -0,26%
EUR/USD SPOT
1,1417 USD Six - Forex 1 -0,90%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 105,36 Pts Index Ex -0,93%
Nikkei 225
53 819,61 Pts Six - Forex 1 -1,16%
Or
5 019,69 USD Six - Forex 1 -1,41%
Pétrole Brent
103,74 USD Ice Europ +1,96%
Pétrole WTI
99,35 USD Ice Europ +3,10%
S&P 500 INDEX
6 632,19 Pts CBOE -0,61%
STOXX Europe 600
595,85 Pts DJ STOXX -0,50%
TAIEX
33 400,32 Pts Six - Forex 1 -0,54%
USA BENCHMARK 10A
4,307 Rates +0,67%
USA BENCHMARK 2A
3,782 Rates +0,33%
USD/JPY SPOT
159,7250 Six - Forex 1 +0,27%
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