Les actions augmentent, le dollar fléchit, les investisseurs s'attendent à une baisse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 14:33

Les actions mondiales ont
augmenté vendredi, se dirigeant vers une deuxième semaine de
gains avant une lecture clé de l'inflation américaine que les
investisseurs sont convaincus qu'elle ouvrira la voie à une
réduction des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine,
une probabilité qui a pesé sur le dollar et a stimulé l'or.
    Les marchés boursiers européens ont été propulsés à la
hausse par des gains dans les actions minières après que le prix
du cuivre ait atteint des records. Le STOXX 600  .STOXX , qui a
gagné 0,7% cette semaine, était en hausse de 0,3% en début
d'après-midi en Europe. Les contrats à terme sur les actions
américaines  ESc1   NQc1  étaient en hausse de 0,2 % à 0,3 %, ce
qui laisse présager une légère reprise à Wall Street plus tard. 
    Les obligations d'État, qui ont été au centre d'une grande
partie de l'action du marché cette semaine, ont été négociées de
façon stable avant les données mensuelles sur l'inflation de
base aux États-Unis. 
    
    OBLIGATIONS AU CENTRE DE L'ATTENTION
    Les obligations d'État japonaises ont été à l'origine d'une
chute de la dette mondiale cette semaine. Les rendements des JGB
à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-2007
, tandis que les rendements à 30 ans ont atteint des
records, après que la Banque du Japon ait donné son signal le
plus fort à ce jour que les taux étaient susceptibles
d'augmenter ce mois-ci.
    "S'ils le font, cela porterait le taux directeur à 0,75 %,
le plus élevé depuis 1995", a déclaré Jim Reid, stratège à la
Deutsche Bank. 
    "Cela a entraîné une réaction belliciste sur les actifs
japonais, le yen s'étant renforcé de 0,18 % ce matin face au
dollar américain, tandis que le Nikkei est en baisse de 1,29 %",
a-t-il ajouté.
    Le dollar était en hausse de 0,1% sur la journée à 155,22
yens  JPY= , en dessous du plus haut de 10 mois de la semaine
dernière de 157,9 yens. 
    La monnaie américaine était sous pression vendredi, s'étant
stabilisée pendant la nuit après avoir chuté pendant neuf
séances consécutives. L'indice du dollar  =USD  était en baisse
de 0,1% à 99 - et en baisse de 0,5% pour la semaine.
    Les investisseurs achètent le yen japonais contre le dollar
alors que les taux d'intérêt dans les deux pays se rapprochent
et que l'on s'attend à ce que la Banque du Japon augmente ses
taux juste au moment où la Fed recommence à réduire les siens. 
    Les traders empruntent souvent le yen pour le vendre et
acheter des actifs à haut rendement en dollars, comme des
actions technologiques ou des crypto-monnaies - une pratique
connue sous le nom de "carry trade". Un yen plus fort met en
péril des milliards de dollars investis dans ce type
d'opérations.
    
    UNE FOIS POUR TOUTES?
    "Ce qui va être intéressant à propos de cette réunion (de la
BOJ), c'est: est-ce que c'est "une seule fois pour toutes"? Je
pense que ce sera l'objectif principal des deux banques
centrales, la Fed et la BOJ", a déclaré Fiona Cincotta, stratège
chez City Index. 
    "Il semble donc que même si nous sommes en décembre et que
les choses devraient se calmer, il y a encore deux événements à
risque majeurs."
    La faiblesse du dollar a été alimentée par les attentes
selon lesquelles la Fed réduira les taux d'intérêt d'un quart de
point mercredi prochain et procédera à au moins deux réductions
en 2026. 
    Alors que les marchés tablent à 90 % sur une baisse des taux
de la Fed, il pourrait s'agir de la décision la plus
controversée depuis des années pour la banque centrale, car cinq
des douze membres votants ont déclaré publiquement qu'ils
s'opposaient à une nouvelle réduction des taux. 
    L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle
de septembre - la mesure préférée de l'inflation de la Fed -
devrait montrer une augmentation de 0,2 % de l'indice de base,
laissant le taux annuel inchangé à 2,9 %.
    Les données de jeudi ont montré que les demandes
d'allocations chômage  ont diminué la semaine dernière,
apaisant les craintes d'une forte détérioration du marché du
travail, mais cela pourrait être dû à la fête de Thanksgiving. 
    Les rendements des bons du Trésor sont restés stables
vendredi, après avoir augmenté la veille. Les rendements du
Trésor à deux ans  US2YT=RR  sont restés stables à 3,54%, après
avoir augmenté de 5 points de base au cours de la nuit, tandis
que le rendement à 10 ans  US10YT=RR  est resté pratiquement
inchangé à 4,11%.
    
    LE CUIVRE S'ENVOLE
    Dans le secteur des matières premières, les contrats à terme
de référence sur le cuivre  CMCU3  ont atteint un record
historique de 11 705 dollars la tonne métrique, après que Citi
ait revu à la hausse ses prévisions de prix sur la base des
inquiétudes concernant l'offre et des attentes d'une baisse des
taux de la Fed.
    Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent  LCOc1 
devraient terminer la semaine en baisse de 0,2 % à 63,2 dollars
le baril, soit une baisse d'environ 0,1 % sur la journée, tandis
que l'or  XAU=  était en hausse de 0,3 % à 4 221 dollars l'once.
L'argent  XAG=  était en hausse de 1,3 % à 57,85 $ l'once.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

