Les actions augmentent, le dollar fléchit, les investisseurs s'attendent à une baisse des taux de la Fed

Les actions mondiales ont augmenté vendredi, se dirigeant vers une deuxième semaine de gains avant une lecture clé de l'inflation américaine que les investisseurs sont convaincus qu'elle ouvrira la voie à une réduction des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine, une probabilité qui a pesé sur le dollar et a stimulé l'or. Les marchés boursiers européens ont été propulsés à la hausse par des gains dans les actions minières après que le prix du cuivre ait atteint des records. Le STOXX 600 .STOXX , qui a gagné 0,7% cette semaine, était en hausse de 0,3% en début d'après-midi en Europe. Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 étaient en hausse de 0,2 % à 0,3 %, ce qui laisse présager une légère reprise à Wall Street plus tard. Les obligations d'État, qui ont été au centre d'une grande partie de l'action du marché cette semaine, ont été négociées de façon stable avant les données mensuelles sur l'inflation de base aux États-Unis. OBLIGATIONS AU CENTRE DE L'ATTENTION Les obligations d'État japonaises ont été à l'origine d'une chute de la dette mondiale cette semaine. Les rendements des JGB à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-2007 , tandis que les rendements à 30 ans ont atteint des records, après que la Banque du Japon ait donné son signal le plus fort à ce jour que les taux étaient susceptibles d'augmenter ce mois-ci. "S'ils le font, cela porterait le taux directeur à 0,75 %, le plus élevé depuis 1995", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank. "Cela a entraîné une réaction belliciste sur les actifs japonais, le yen s'étant renforcé de 0,18 % ce matin face au dollar américain, tandis que le Nikkei est en baisse de 1,29 %", a-t-il ajouté. Le dollar était en hausse de 0,1% sur la journée à 155,22 yens JPY= , en dessous du plus haut de 10 mois de la semaine dernière de 157,9 yens. La monnaie américaine était sous pression vendredi, s'étant stabilisée pendant la nuit après avoir chuté pendant neuf séances consécutives. L'indice du dollar =USD était en baisse de 0,1% à 99 - et en baisse de 0,5% pour la semaine. Les investisseurs achètent le yen japonais contre le dollar alors que les taux d'intérêt dans les deux pays se rapprochent et que l'on s'attend à ce que la Banque du Japon augmente ses taux juste au moment où la Fed recommence à réduire les siens. Les traders empruntent souvent le yen pour le vendre et acheter des actifs à haut rendement en dollars, comme des actions technologiques ou des crypto-monnaies - une pratique connue sous le nom de "carry trade". Un yen plus fort met en péril des milliards de dollars investis dans ce type d'opérations. UNE FOIS POUR TOUTES? "Ce qui va être intéressant à propos de cette réunion (de la BOJ), c'est: est-ce que c'est "une seule fois pour toutes"? Je pense que ce sera l'objectif principal des deux banques centrales, la Fed et la BOJ", a déclaré Fiona Cincotta, stratège chez City Index. "Il semble donc que même si nous sommes en décembre et que les choses devraient se calmer, il y a encore deux événements à risque majeurs." La faiblesse du dollar a été alimentée par les attentes selon lesquelles la Fed réduira les taux d'intérêt d'un quart de point mercredi prochain et procédera à au moins deux réductions en 2026. Alors que les marchés tablent à 90 % sur une baisse des taux de la Fed, il pourrait s'agir de la décision la plus controversée depuis des années pour la banque centrale, car cinq des douze membres votants ont déclaré publiquement qu'ils s'opposaient à une nouvelle réduction des taux. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de septembre - la mesure préférée de l'inflation de la Fed - devrait montrer une augmentation de 0,2 % de l'indice de base, laissant le taux annuel inchangé à 2,9 %. Les données de jeudi ont montré que les demandes d'allocations chômage ont diminué la semaine dernière, apaisant les craintes d'une forte détérioration du marché du travail, mais cela pourrait être dû à la fête de Thanksgiving. Les rendements des bons du Trésor sont restés stables vendredi, après avoir augmenté la veille. Les rendements du Trésor à deux ans US2YT=RR sont restés stables à 3,54%, après avoir augmenté de 5 points de base au cours de la nuit, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR est resté pratiquement inchangé à 4,11%. LE CUIVRE S'ENVOLE Dans le secteur des matières premières, les contrats à terme de référence sur le cuivre CMCU3 ont atteint un record historique de 11 705 dollars la tonne métrique, après que Citi ait revu à la hausse ses prévisions de prix sur la base des inquiétudes concernant l'offre et des attentes d'une baisse des taux de la Fed. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 devraient terminer la semaine en baisse de 0,2 % à 63,2 dollars le baril, soit une baisse d'environ 0,1 % sur la journée, tandis que l'or XAU= était en hausse de 0,3 % à 4 221 dollars l'once. L'argent XAG= était en hausse de 1,3 % à 57,85 $ l'once.