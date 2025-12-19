 Aller au contenu principal
Les actions augmentent grâce à la technologie, le yen s'affaiblit après la hausse des taux d'intérêt au Japon
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 22:46

L'indice MSCI des actions mondiales a
progressé vendredi, la technologie menant Wall Street à la
hausse, tandis que le yen s'est affaibli après que la Banque du
Japon  a augmenté les taux d'intérêt à son plus haut
niveau en trois décennies, comme prévu, et a laissé la porte
ouverte à un plus grand resserrement.
Les prix du pétrole ont augmenté, les négociants ayant évalué
l'impact potentiel d'une interruption de l'approvisionnement en
provenance du Venezuela. Le président américain Donald Trump a
déclaré à NBC News dans une interview publiée vendredi qu'il
laissait la possibilité d'une guerre avec le pays  sur la
table.
Les investisseurs ont vendu le yen après la hausse très attendue
des taux de la BOJ, entraînant des prises de bénéfices et
amenant la monnaie à des niveaux où les traders disent que les
responsables pourraient envisager une intervention  pour
la soutenir. Le rendement des obligations d'État japonaises à 10
ans a atteint un sommet de 26 ans  et le Nikkei a clôturé
en hausse de 1 %.  .N225 .
    Dans les actions américaines, les actions technologiques
sont revenues à la mode, les investisseurs ayant été encouragés
par les solides perspectives financières de Micron Technology
 MU.O  mercredi, selon Michael James, vendeur d'actions,
Rosenblatt Securities. Rosenblatt a relevé son objectif de cours
pour Micron de 300 à 500 dollars après les résultats.
    "Le retour à un ton plus optimiste autour du commerce de
l'IA aide certainement un certain nombre de choses dans
l'ensemble. Il a certainement aidé le Nasdaq de manière
significative hier et aujourd'hui encore", a déclaré Michael
James.
    "Nous ne sommes pas sortis de l'auberge, mais la situation
est bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était la semaine
dernière", a-t-il ajouté.
A Wall Street , le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a
progressé de 183,04 points, soit 0,38%, à 48 134,89, le S&P 500
 .SPX  a progressé de 59,74 points, soit 0,88%, à 6 834,50 et le
Nasdaq Composite  .IXIC  a progressé de 301,26 points, soit
1,31%, à 23 307,62. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a progressé
de 7,14 points, soit 0,71%, à 1.008,32 sur la journée, mais sur
la semaine, il affiche une légère baisse. 
Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a terminé en
hausse de 0,37% pour un record de clôture . Il a progressé
de 1,6 % sur la semaine, ce qui représente sa plus forte hausse
depuis la semaine débutant le 24 novembre.
Sur le front des données américaines, les ventes de logements
existants  ont légèrement augmenté en novembre,
l'incertitude économique et les taux hypothécaires toujours
élevés ayant freiné la demande. L'enquête de l'Université du
Michigan sur le moral des consommateurs  a été inférieure
aux estimations du consensus, mais supérieure aux chiffres de
novembre.
"L'économie pourrait être en train de sortir de ce qui semble
avoir été un léger ralentissement de la croissance économique",
a déclaré Gary Schlossberg, stratège mondial au Wells Fargo
Investment Institute, en se référant aux données de vendredi et
à l'inflation des prix à la consommation de jeudi  de 2,7
%, même s'il a averti que l'IPC pourrait avoir été faussé par la
fermeture du gouvernement qui a duré 43 jours.
    "Nous pourrions encore nous nourrir des nouvelles de l'IPC
d'hier. Il s'agit d'un événement important à première vue. Nous
sommes un peu sceptiques quant à l'ampleur de l'amélioration de
l'inflation que nous avons constatée", a déclaré Gary
Schlossberg, mais il a ajouté qu'"il semble que l'inflation ait
atteint son maximum, du moins pour l'instant. C'est forcément
une bonne nouvelle pour la Fed et, par extension, pour les
marchés"
    
    LA BOJ AUGMENTE SES TAUX, LE YEN GLISSE 
Dans les devises , le yen s'est fortement affaibli face au
dollar et à d'autres devises majeures, les traders l'ayant
poussé vers des niveaux qui pourraient déclencher des achats
officiels, après que la Banque du Japon ait relevé ses taux à un
plus haut de 30 ans.
Contre le yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de 1,38%
à 157,69.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté
de 0,27% à 98,70. L'euro  EUR=  a baissé de 0,08% à 1,1711
dollar.
Sur les marchés à revenu fixe, les rendements du Trésor
américain  ont augmenté en ligne avec les rendements
obligataires mondiaux vendredi après que la Banque du Japon a
augmenté les taux d'intérêt, tandis que les investisseurs ont
continué à évaluer les communiqués économiques retardés et
l'orientation de la politique de la Fed.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  a augmenté de 3,3 points de base à 4,149%, contre
4,116% jeudi soir, tandis que le rendement des obligations à 30
ans  US30YT=RR  a augmenté de 2,7 points de base à 4,8272%.
Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, a augmenté de 2,6 points de base à 3,486%,
contre 3,46% jeudi en fin de journée.
Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole  se sont
stabilisés à la hausse sur la perspective de perturbations de
l'approvisionnement en raison d'un blocus américain des
pétroliers vénézuéliens, tandis que le marché attendait un
accord de paix entre la Russie et l'Ukraine et les décisions sur
les taux d'intérêt des banques centrales dans le monde entier.
    Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en hausse de
0,91%, ou 51 cents, à 56,66 dollars le baril et le Brent  LCOc1 
s'est établi à 60,47 dollars le baril, en hausse de 1,09%, ou 65
cents, sur la journée.
Dans les métaux précieux , l'argent a atteint un niveau
record, soutenu par la demande d'investissement et le
resserrement de l'offre, tandis que l'or a enregistré un gain
hebdomadaire, soutenu par les paris sur les réductions des taux
d'intérêt de la Réserve fédérale.
L'argent au comptant  XAG=  a augmenté de 2,8% à 67,22 dollars
l'once. L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,16% à 4 339,03
dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1 
ont augmenté de 0,33% à 4 354,00 dollars l'once.

Valeurs associées

Argent
67,17 USD Six - Forex 1 +2,53%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 134,89 Pts Index Ex +0,38%
EUR/USD SPOT
1,1716 USD Six - Forex 1 -0,09%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MICRON TECHNOLOGY
265,9200 USD NASDAQ +6,99%
NASDAQ Composite
23 307,62 Pts Index Ex +1,31%
Nikkei 225
49 507,21 Pts Six - Forex 1 +1,03%
Or
4 338,54 USD Six - Forex 1 +0,14%
Platine
1 966,50 USD Six - Forex 1 +3,01%
Pétrole Brent
60,55 USD Ice Europ +1,41%
Pétrole WTI
56,55 USD Ice Europ +0,44%
S&P 500 INDEX
6 834,50 Pts CBOE +0,88%
STOXX Europe 600
587,50 Pts DJ STOXX +0,37%
USA BENCHMARK 10A
4,145 Rates -0,01%
USA BENCHMARK 2A
3,524 Rates +1,54%
USD/JPY SPOT
157,7630 Six - Forex 1 +1,42%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
