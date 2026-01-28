 Aller au contenu principal
Les actions atteignent un niveau record, le dollar se stabilise avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 17:09

Les actions mondiales ont
atteint un record intrajournalier pour la troisième séance
consécutive, tandis que le dollar américain a montré des signes
de stabilisation après une forte baisse au cours de la séance
précédente avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux
d'intérêt mercredi.
    Les actions américaines étaient en hausse en début de séance
à Wall Street, le S&P 500 franchissant pour la première fois la
barre des 7 000 avant les résultats des grandes sociétés 
Microsoft  MSFT.O , Tesla  TSLA.O  et Meta Platforms  META.O 
après la cloche de clôture, tandis que les résultats d'Apple
 AAPL.O  sont attendus jeudi. 
    "Ces grands chiffres ronds peuvent être des tests
psychologiques difficiles pour le marché. Il est donc certain
que du point de vue de l'analyse technique, nous pensons que
c'est un signe très positif", a déclaré Jeff Buchbinder,
stratège en chef des actions pour LPL Financial à Boston.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a augmenté de 3,45
points, soit 0,01%, à 49 006,97, le S&P 500  .SPX  a augmenté de
16,20 points, soit 0,23%, à 6 994,80 et le Nasdaq Composite
 .IXIC  a augmenté de 124,60 points, soit 0,53%, à 23 943,34. 
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a gagné
3,01 points, soit 0,29%, à 1 054,17 après avoir atteint un
record intrajournalier de 1 055,04, marquant ainsi son troisième
record intrajournalier consécutif.
    L'indice est en passe de réaliser une sixième progression
consécutive, sa plus longue série de gains cette année.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a baissé de 0,67%,
pesé  par une baisse d'environ 7% de LVMH  LVMH.PA  après
que le propriétaire de Louis Vuitton et Tiffany ait publié ses
résultats trimestriels, mais le directeur général Bernard
Arnault a déclaré  qu'il était prudent quant à l'année à
venir. 
    
    SURVEILLANCE DES CHANGES
    Le dollar a montré des signes de stabilisation, après sa
plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 1er août,
alors que le président américain Donald Trump a semblé ignorer
sa récente faiblesse  qui a fait chuter le billet vert à
son plus bas niveau depuis quatre ans. 
    Le dollar a chuté récemment en raison de facteurs tels que
les attentes de nouvelles réductions des taux de la Fed plus
tard cette année, l'incertitude tarifaire, la volatilité
politique, y compris les menaces sur l'indépendance de la banque
centrale, et l'augmentation des déficits budgétaires, qui ont
tous entamé la confiance des investisseurs dans la stabilité
économique des États-Unis.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises, a augmenté de 0,32% à 96,22,
avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,61% à 1,1968 $ après avoir
franchi la barre de  1,20 $ à la suite des commentaires de
Trump. 
    Les décideurs de la Banque centrale européenne ont signalé
 les préoccupations croissantes concernant l'appréciation
rapide de l'euro par rapport au dollar, avertissant qu'elle
pourrait faire baisser l'inflation alors même que la croissance
des prix devrait déjà être inférieure à l'objectif de 2 % de la
BCE.
    
    La Fed devrait maintenir ses taux lors d'une réunion
éclipsée  par une enquête criminelle de l'administration
Trump sur son chef Jerome Powell, un effort évolutif pour
licencier la gouverneure de la Fed Lisa Cook, et la nomination
d'un successeur à Powell en mai.
    Les investisseurs considèrent que la pause dans les
réductions de taux durera au-delà des  dernières réunions
de Powell en mars et avril. 
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,39% à 152,78, tandis que la livre sterling  GBP=  s'est
affaiblie de 0,34% à 1,3798 $.
    Les États-Unis ont une politique de dollar fort et cela
signifie qu'il faut établir les bons fondamentaux, a déclaré le
secrétaire au Trésor américain Scott Bessent , tout en
niant que les États-Unis intervenaient sur les marchés des
devises pour soutenir le yen après que la devise japonaise ait
connu une hausse par rapport au billet vert la semaine dernière.
    La faiblesse du dollar a continué à soutenir d'autres
matières premières, aidant l'or  XAU=  à atteindre un record
au-dessus de  $5,300 l'once. Le pétrole brut américain
 CLc1  a augmenté de 1,31% à 63,21 dollars le baril et le Brent
 LCOc1  a atteint 68,26 dollars le baril, en hausse de 1,02% sur
la journée après avoir atteint un plus haut de quatre mois
 de 68,53 dollars.
