Les actions atteignent un niveau record, le dollar se stabilise avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt

Les actions mondiales ont atteint un record intrajournalier pour la troisième séance consécutive, tandis que le dollar américain a montré des signes de stabilisation après une forte baisse au cours de la séance précédente avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt mercredi. Les actions américaines étaient en hausse en début de séance à Wall Street, le S&P 500 franchissant pour la première fois la barre des 7 000 avant les résultats des grandes sociétés Microsoft MSFT.O , Tesla TSLA.O et Meta Platforms META.O après la cloche de clôture, tandis que les résultats d'Apple AAPL.O sont attendus jeudi. "Ces grands chiffres ronds peuvent être des tests psychologiques difficiles pour le marché. Il est donc certain que du point de vue de l'analyse technique, nous pensons que c'est un signe très positif", a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions pour LPL Financial à Boston. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 3,45 points, soit 0,01%, à 49 006,97, le S&P 500 .SPX a augmenté de 16,20 points, soit 0,23%, à 6 994,80 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 124,60 points, soit 0,53%, à 23 943,34. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a gagné 3,01 points, soit 0,29%, à 1 054,17 après avoir atteint un record intrajournalier de 1 055,04, marquant ainsi son troisième record intrajournalier consécutif. L'indice est en passe de réaliser une sixième progression consécutive, sa plus longue série de gains cette année. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a baissé de 0,67%, pesé par une baisse d'environ 7% de LVMH LVMH.PA après que le propriétaire de Louis Vuitton et Tiffany ait publié ses résultats trimestriels, mais le directeur général Bernard Arnault a déclaré qu'il était prudent quant à l'année à venir. SURVEILLANCE DES CHANGES Le dollar a montré des signes de stabilisation, après sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 1er août, alors que le président américain Donald Trump a semblé ignorer sa récente faiblesse qui a fait chuter le billet vert à son plus bas niveau depuis quatre ans. Le dollar a chuté récemment en raison de facteurs tels que les attentes de nouvelles réductions des taux de la Fed plus tard cette année, l'incertitude tarifaire, la volatilité politique, y compris les menaces sur l'indépendance de la banque centrale, et l'augmentation des déficits budgétaires, qui ont tous entamé la confiance des investisseurs dans la stabilité économique des États-Unis. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a augmenté de 0,32% à 96,22, avec l'euro EUR= en baisse de 0,61% à 1,1968 $ après avoir franchi la barre de 1,20 $ à la suite des commentaires de Trump. Les décideurs de la Banque centrale européenne ont signalé les préoccupations croissantes concernant l'appréciation rapide de l'euro par rapport au dollar, avertissant qu'elle pourrait faire baisser l'inflation alors même que la croissance des prix devrait déjà être inférieure à l'objectif de 2 % de la BCE. La Fed devrait maintenir ses taux lors d'une réunion éclipsée par une enquête criminelle de l'administration Trump sur son chef Jerome Powell, un effort évolutif pour licencier la gouverneure de la Fed Lisa Cook, et la nomination d'un successeur à Powell en mai. Les investisseurs considèrent que la pause dans les réductions de taux durera au-delà des dernières réunions de Powell en mars et avril. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,39% à 152,78, tandis que la livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,34% à 1,3798 $. Les États-Unis ont une politique de dollar fort et cela signifie qu'il faut établir les bons fondamentaux, a déclaré le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent , tout en niant que les États-Unis intervenaient sur les marchés des devises pour soutenir le yen après que la devise japonaise ait connu une hausse par rapport au billet vert la semaine dernière. La faiblesse du dollar a continué à soutenir d'autres matières premières, aidant l'or XAU= à atteindre un record au-dessus de $5,300 l'once. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 1,31% à 63,21 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 68,26 dollars le baril, en hausse de 1,02% sur la journée après avoir atteint un plus haut de quatre mois de 68,53 dollars.