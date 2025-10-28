Les actions atteignent un niveau record grâce à la technologie, alors que la Fed et les bénéfices sont en ligne de mire

Les bénéfices des grandes sociétés sont attendus cette semaine

Annonce de politiques par plusieurs banques centrales

Les indices américains terminent la séance avec des niveaux de clôture record

(Mise à jour à la clôture des marchés américains) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales ont atteint un record intrajournalier mardi, soutenues par des signes d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et par des gains dans les actions technologiques, tandis que les investisseurs attendaient la décision politique de la Réserve fédérale et digéraient les résultats des entreprises.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine donnera le coup d'envoi d'une série d'annonces politiques faites cette semaine par les banques centrales du monde entier, notamment au Japon, au Canada et en Europe. Il est largement prévu que la Fed réduise les taux d'intérêt lors de la réunion, les marchés évaluant à 99,9 % les chances d'une réduction des taux de 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME .

Les attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la banque centrale, ainsi que les signes récents d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ont contribué à stimuler l'appétit des marchés pour le risque, à faire grimper les actions et à maintenir le rendement du Trésor américain à 10 ans près de ses plus bas niveaux plurimensuels.

En outre, la fermeture du gouvernement américain a entraîné une pénurie de données économiques que les investisseurs doivent analyser.

POURSUITE DE LA REPRISE DES ACTIFS À RISQUE En l'absence de données gouvernementales, les investisseurs se sont tournés vers d'autres sources pour évaluer la vigueur de l'économie. Mardi, la première estimation hebdomadaire préliminaire du rapport national sur l'emploi ADP a montré que les emplois privés américains ont augmenté en moyenne de 14 250 postes au cours des quatre semaines se terminant le 11 octobre.

"La volatilité a été extraordinairement faible et, à certains égards, surprenante, compte tenu de toutes les incertitudes... mais elle semble être très, très stable, et vous voyez une sorte de rallye continu dans les actifs à risque", a déclaré Subadra Rajappa, responsable de la stratégie des taux américains chez Société Générale à New York.

"Vous avez donc une combinaison, en particulier pour la réunion de la Fed, de rendements plus faibles, de conditions financières plus faciles, d'une inflation en baisse, d'un marché de l'emploi qui reste assez stable également, et donc une lecture difficile de l'économie."

La Banque centrale européenne et la Banque du Japon devraient pour la plupart maintenir leurs taux inchangés lors de leurs réunions de politique monétaire.

LE DOW MÈNE LES GAINS PARMI LES PRINCIPAUX INDICES A Wall Street, les actions américaines ont clôturé à un nouveau record , stimulées en partie par une progression de 2% de Microsoft MSFT.O après la conclusion d'un accord qui permet à OpenAI de se restructurer en une société d'utilité publique tout en donnant à la société mégacap une participation de 27% dans le fabricant de ChatGPT. Nvidia NVDA.O a également fait un bond de 5 % après que le directeur général Jensen Huang a déclaré que le leader des puces d'intelligence artificielle construira sept nouveaux superordinateurs pour le ministère américain de l'énergie, et que la société a 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces d'intelligence artificielle. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 161,78 points, soit 0,34%, à 47 706,37, le S&P 500 .SPX a gagné 15,73 points, soit 0,23%, à 6 890,89 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 190,04 points, soit 0,80%, à 23 827,49.

"La dynamique et les bénéfices poussent le marché à la hausse", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York, ajoutant qu'il y a également "de l'enthousiasme pour le voyage de Trump en Asie". Les actions se sont redressées dernièrement alors que le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping doivent se rencontrer jeudi pour décider d'un cadre qui pourrait mettre en pause les droits de douane américains plus élevés et les restrictions chinoises sur les exportations de terres rares, apaisant ainsi les inquiétudes du marché quant à l'escalade de la guerre commerciale.

Les bénéfices sont attendus cette semaine de la part des poids lourds des "Sept Magnifiques": Microsoft, Alphabet

GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms

META.O . Les investisseurs suivront de près les résultats pour voir s'ils justifient les valorisations élevées.

PLUS DE QUATRE SOCIÉTÉS S&P SUR CINQ DÉPASSENT LES ATTENTES

Sur les 180 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à mardi matin, 86,7 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données du LSEG. L'indice MSCI des actions du monde entier .MIWD00000PUS a progressé de 21,18 points, soit 0,12%, à 1 013,68 après avoir atteint un record de 1 015,73, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse 0,22%.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 2,1 points de base à 3,976%. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,07% à 98,70, l'euro EUR= étant en hausse de 0,11% à 1,1656 dollar. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,52% à 152,07 après les commentaires d'un ministre japonais et du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent qui ont apaisé certaines inquiétudes concernant une politique fiscale et monétaire plus expansive dans ce pays.

La livre sterling GBP= a perdu 0,45% à 1,3275 dollar.

Le brut américain CLc1 s'est établi en baisse de 1,89% à 60,15 dollars le baril, et le Brent LCOc1 a chuté pour s'établir à 64,40 dollars le baril, en baisse de 1,86%, les investisseurs évaluant l'effet des sanctions américaines sur les deux plus grandes compagnies pétrolières russes, ainsi qu'un plan potentiel de l'OPEP+ pour augmenter la production .