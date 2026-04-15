Les actions atteignent des records, le pétrole se stabilise alors que Trump déclare que la guerre contre l'Iran est "proche de la fin"

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* Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des records de clôture

* Le pétrole se stabilise après que Reuters ait rapporté que l'Iran a fait une proposition concernant Hormuz

* Les investisseurs espèrent une fin rapide de la guerre en Iran

* Le dollar américain est presque inchangé, tendant légèrement à la baisse

(Mise à jour des cours de clôture) par Isla Binnie

Le S&P 500 .SPX , l'indice de référence de Wall Street, et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont clôturé à des niveaux record, l'espoir d'un apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran et les prévisions de bénéfices élevés ayant stimulé l'appétit pour le risque mercredi, tandis que les prix du pétrole se sont stabilisés après des informations selon lesquelles l'Iran pourrait autoriser le passage des navires dans le détroit d'Ormuz.

Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre qu'il a déclenchée avec Israël était "presque terminée" et la Maison Blanche s'est montrée optimiste quant à la conclusion d'un accord, mais des sources industrielles ont déclaré que le transit par le détroit d'Ormuz, une voie navigable cruciale pour les expéditions mondiales de pétrole et de gaz, ne représentait qu'une fraction de son volume habituel.

Une source informée par Téhéran a déclaré à Reuters que l'Iran pourrait envisager d'autoriser les navires à naviguer librement du côté omanais du détroit si un accord était conclu pour éviter une reprise du conflit.

Le S&P 500 .SPX a progressé de 0,80%, à 7 022,95, et le Nasdaq Composite .IXIC de 1,60%, à 24 016,02, mais le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 0,15%, à 48 463,72.

"Les marchés d'actions, en particulier aux États-Unis, se sont redressés de manière assez agressive, montrant une certaine confiance dans le fait que cette situation est probablement terminée ou proche de la fin", a déclaré David Seif, économiste en chef pour les marchés développés chez Nomura, faisant référence à "la perturbation de l'approvisionnement qui découle de la fermeture d'Ormuz".

Dans une interview accordée à Fox Business Network mardi et diffusée mercredi, il a déclaré: "Je pense que c'est très proche de la fin".

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré lors d'une conférence de presse: "Nous sommes satisfaits des perspectives d'un accord".

Les grandes banques ont annoncé des bénéfices en hausse, donnant le coup d'envoi d'une saison des résultats dont les analystes s'attendent à ce qu'elle soit marquée par une croissance de l'ensemble du S&P 500.

Bank of America BAC.N et Morgan Stanley ont toutes deux fait état d'un premier trimestre solide, ce qui a fait grimper leurs actions de 1,8 % et 4,5 % respectivement.

LE PÉTROLE SE STABILISE

Le pétrole s'est stabilisé après les fortes baisses enregistrées au cours de la séance précédente, l'étranglement du détroit d'Ormuz ayant contré l'optimisme suscité par les pourparlers de paix.

La société de conseil en énergie Gelber & Associates a déclaré qu'un nombre restreint mais croissant de pétroliers traversaient le détroit. Le marché "n'évalue plus une interruption totale, mais conserve une prime résiduelle alors que les flux se rétablissent de manière inégale plutôt que de revenir à la normale", ont déclaré les analystes.

Le pétrole brut américain CLc1 a progressé de 0,01% à 91,29 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 a augmenté de 0,15% à 94,93 dollars le baril.

L'Administration américaine d'information sur l'énergie a fait état d'une ponction étonnamment importante sur le brut hebdomadaire américain, ce qui a soutenu les prix.

LE DOLLAR DÉRIVE

Le dollar américain est resté pratiquement inchangé, fluctuant légèrement mais en voie d'une huitième session consécutive de baisse.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine contre six unités, était en hausse de 0,01% à 98,08.

"Nous sommes non seulement à la merci des gros titres concernant le conflit, mais l'attention va maintenant se porter sur la croissance économique", a déclaré Juan Perez, directeur principal du trading chez Monex US.

BAISSE DES BONS DU TRÉSOR

La prudence persistante liée aux hostilités au Moyen-Orient a entraîné une baisse des bons du Trésor américain, annulant certains de leurs gains récents.

Le rendement du Trésor à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des attentes concernant les prochaines décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 1 point de base pour atteindre 3,761%. Le rendement à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 2,5 points de base à 4,282 %.

Les perturbations des marchés mondiaux de l'énergie dues à la guerre en Iran ont eu plus d'effet sur les marchés européens que sur les États-Unis, qui sont un exportateur net d'énergie, a déclaré M. Seif de Nomura.

"Si vous regardez ce qui s'est passé pour les prix des obligations aux États-Unis, les Treasuries, par rapport à l'Europe, cela n'a pas été bon pour les prix des obligations américaines, mais on peut dire que cela a été beaucoup moins négatif", a déclaré M. Seif.

Le rendement des Bunds allemands de référence à 10 ans

DE10YT=RR a augmenté de 1,5 point de base à 3,045%, contre 3,03% mardi en fin de journée.