Brésil: des milliers de personnes manifestent en soutien à un projet de réduction du temps de travail

Des travailleurs manifestent pour la fin de la semaine de travail de 6 jours à Brasilia, le 15 avril 2026 ( AFP / Evaristo Sa )

Des milliers de personnes ont défilé mercredi à Brasilia pour soutenir un projet de loi réduisant de quatre heures la durée hebdomadaire du travail, une initiative de Lula à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre.

Le dirigeant de gauche est au coude-à-coude dans les intentions de vote avec Flavio Bolsonaro, fils et héritier politique de l'ancien chef d'Etat d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Le gouvernement a envoyé au Parlement, dans la nuit de mardi à mercredi, un projet de loi sous forme de procédure d'urgence qui prévoit de réduire la durée hebdomadaire du travail à 40 heures pour les travailleurs déclarés brésiliens, qui travaillent pour la plupart 44 heures réparties sur six jours.

Une réduction du temps de travail "sans aucune baisse de salaire", a souligné le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva sur son compte X.

En pratique, cette réforme se traduirait dans la première économie d'Amérique latine par un jour de repos hebdomadaire supplémentaire pour des millions de salariés, affirme le gouvernement.

À l'appel de syndicats et d'organisations de gauche, des milliers de manifestants ont parcouru l'Esplanade des Ministères à Brasilia pour soutenir la mesure.

"Nous pensons qu'il est possible que les entreprises n'y perdent pas et que la population active y gagne", a déclaré à l'AFP Janio Pires, directeur de Sinttel, un syndicat de travailleurs des télécoms.

La proposition devra se frayer un chemin dans un Parlement à majorité conservatrice. Le gouvernement Lula espère que ce projet sera examiné dans les 90 jours qui viennent.

A 80 ans, Lula compte briguer un quatrième mandat mais fait face à un rejet croissant de son action, selon les sondages.