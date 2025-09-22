Les actions atteignent des records, le dollar chute, les investisseurs évaluent les messages contradictoires de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Wall St enregistre des clôtures record avec quelques valeurs technologiques en tête

*

Les actions indiennes reculent après la décision de Trump sur les visas H-1B

*

Les prix du pétrole s'établissent à un niveau légèrement inférieur en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire

*

L'or atteint de nouveaux records, les rendements des bons du Trésor augmentent

*

Le dollar chute alors que les traders attendent des indices sur la politique monétaire

(Mise à jour des prix après la clôture des marchés boursiers américains) par Sinéad Carew et Nell Mackenzie

L'indice boursier mondial MSCI a atteint des niveaux record lundi pour la troisième séance consécutive, avec quelques valeurs technologiques américaines en tête à Wall Street, tandis que le prix de l'or a atteint de nouveaux records et que le dollar s'est replié. Les investisseurs ont digéré des messages contradictoires sur les futures réductions des taux d'intérêt de la part des responsables de la Réserve fédérale, ainsi que les dernières nouvelles sur l'immigration aux États-Unis après que le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les entreprises américaines devraient payer 100 000 dollars pour obtenir de nouveaux visas de travailleur H-1B, ce qui pourrait porter un coup au secteur technologique américain. Les indices de Wall Street ont poursuivi leur série de records de la semaine dernière, atteignant pour la troisième fois consécutive un niveau record à la clôture. L'essentiel des gains a été réalisé par les géants Nvidia NVDA.O et Apple Inc

AAPL.O après que Nvidia a annoncé un investissement de 100 milliards de dollars et que les analystes ont déclaré que la demande pour le dernier iPhone d'Apple semblait forte.

"Pour l'instant, nous dépendons d'un leadership très étroit. De plus, le marché a progressé tout au long du mois, du trimestre et depuis le début du mois d'avril. Il peut y avoir une certaine consolidation et c'est tout à fait approprié", a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading à Stamford, Connecticut. Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran , a déclaré lundi que la Fed interprétait mal la rigueur de sa politique monétaire et qu'elle mettrait en péril le marché de l'emploi si elle n'abaissait pas ses taux de manière agressive, un point de vue contré par trois de ses collègues qui ont déclaré que la banque centrale devait rester prudente en ce qui concerne l'inflation. Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem , a déclaré qu'après la baisse des taux de la semaine dernière, la marge de manœuvre pour de nouvelles réductions pourrait être limitée, étant donné que l'inflation est toujours supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic , a déclaré qu'il ne voyait pas la nécessité de réduire davantage les taux d'intérêt cette année en raison des préoccupations liées à l'inflation, selon une interview publiée par le Wall Street Journal lundi. La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack , a déclaré qu'elle pensait que la politique n'était pas si restrictive à ce stade et que la Fed devait être prudente avant d'assouplir sa politique en raison de l'inflation.

"La plupart des intervenants de la Fed, à l'exception de Miran, sont du côté hawkish, mais le marché est en hausse et cela ne l'affecte pas", a déclaré O'Rourke.

Toutefois, comme d'autres représentants de la Fed, dont le président Jerome Powell, doivent s'exprimer et que des données clés sur l'inflation doivent être publiées plus tard dans la semaine, Carol Schleif, stratège en chef du marché chez BMO Private Wealth Management, a déclaré que la semaine de transactions pourrait être volatile. À Wall Street , les trois principaux indices ont ouvert en baisse. Mais à la fin de la séance, le Dow Jones Industrial Average .DJI avait gagné 66,27 points, soit 0,14%, à 46 381,54, tandis que le S&P 500 .SPX a clôturé en hausse de 29,39 points, soit 0,44%, à 6 693,75. Le Nasdaq Composite

.IXIC , à forte composante technologique, a grimpé de 157,50 points, soit 0,70%, à 22.788,98. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 3,69 points, soit 0,38%, à 985,44. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,13%. Pendant ce temps, les actifs financiers argentins ont augmenté lundi, avec des actions qui ont augmenté le plus en six mois et ont clôturé en hausse de 7,5%, selon les données provisoires de clôture. Ses obligations internationales en dollars ont augmenté de plus de 6 cents et le peso s'est renforcé après que Washington se soit engagé à soutenir pleinement le gouvernement de droite de l'Argentine avant les élections clés de mi-mandat qui auront lieu le mois prochain.

Les indices de référence indiens ont perdu du terrain après les annonces de Trump concernant le programme H-1B, car le secteur indien des technologies de l'information, qui pèse 283 milliards de dollars et tire plus de la moitié de ses revenus des États-Unis, devrait ressentir la douleur à court terme. Cette décision fait suite au doublement par Trump des droits de douane sur les importations en provenance de l'Inde le mois dernier, jusqu'à 50 %, en partie à cause des achats de pétrole russe par New Delhi. En ce qui concerne les devises , le dollar américain était sur le point de mettre fin à une série de trois jours de gains contre l'euro et le franc suisse, les investisseurs surveillant les commentaires de la Fed. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,4% à 97,33. L'euro EUR= était en hausse de 0,47% à 1,1799 $ tandis que face au franc suisse CHF= , le dollar s'est affaibli de 0,4% à 0,792. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,12% à 147,76. En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les rendements ont peu changé, le marché semblant s'être stabilisé après la réduction des taux d'intérêt de la Fed la semaine dernière pour la première fois en 2025. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 1,3 point de base à 4,152%, contre 4,139% vendredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 1,4 point de base à 4,7704%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,5 points de base à 3,607%. Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole sont restés quasiment stables, les craintes d'une offre excédentaire ayant été contrées par les tensions géopolitiques en Russie et au Moyen-Orient. Le brut américain CLc1 s'est établi en baisse de 0,06%, soit 4 cents, à 62,64 dollars le baril et le Brent LCOc1 a terminé la séance à 66,57 dollars le baril, en baisse de 0,16%, soit 11 cents sur la journée. En ce qui concerne les métaux précieux, les prix de l'or ont atteint de nouveaux records, soutenus par les attentes accrues des investisseurs quant à une réduction des taux d'intérêt, avant les remarques des responsables de la Fed et les données clés sur l'inflation plus tard dans la semaine. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,71% à 3 746,83 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 2,09% à 3 748,20 dollars l'once.

"Il y a un flux continu de demande de valeur refuge dans un contexte géopolitique encore un peu bancal, y compris la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La réduction des taux d'intérêt de la Fed la semaine dernière et probablement d'autres réductions des taux de la Fed d'ici la fin de l'année" soutiennent également les prix, a déclaré Jim Wyckoff, analyste principal chez Kitco Metals. Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 2,77 % à 112 229,90 $.