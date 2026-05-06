Les actions atteignent de nouveaux sommets, mais les niveaux de soutien sont limités - MFS IM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

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LES ACTIONS ATTEIGNENT DE NOUVEAUX SOMMETS, MAIS LE SOUTIEN EST FRAGILE - MFS IM

Benoit Anne, directeur général senior et responsable des analyses de marché chez MFS Investment Management, estime que les marchés semblent encore résilients en apparence, mais que les sources de cette vigueur restent limitées.

Comment se fait-il donc que, comme le souligne M. Anne de MFS, les indices puissent atteindre de nouveaux sommets alors même que la dispersion, la volatilité et l'inquiétude des clients restent élevées?

"Les gains récents reflètent moins une accélération économique généralisée qu'un petit ensemble de thèmes que les investisseurs se sentent à l'aise de soutenir – notamment l'énergie, les matériaux et les investissements dans l'IA, ainsi que les infrastructures qui y sont liées", explique-t-il dans une note.

L'équipe de MFS IM estime que les capitaux se concentrent là où la demande semble la plus visible et la plus immédiate, tandis que les secteurs cycliques et sensibles aux politiques sont évalués avec plus de prudence.

"Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une situation classique de bulle", précise Anne.

Des investissements réels, des revenus réels et des flux de trésorerie tangibles viennent étayer le leadership du marché et les valorisations élevées, ajoute-t-il.

Les dépenses liées à l’IA sont désormais suffisamment importantes pour faire bouger des pans significatifs de l’industrie mondiale.

Le problème n’est donc pas de savoir si la croissance existe, mais où elle se concentre, explique Anne.

Cette concentration fait toutefois peser des risques de sur- ou sous-exposition des indices de référence à des thèmes spécifiques, ainsi qu’une sensibilité des prix si certaines parties du marché sont valorisées à la perfection.

La géopolitique ajoute une autre dimension, selon MFS IM.

"Pour l'instant, les marchés traitent ces risques comme du bruit de fond; l'histoire montre que cela dure rarement. Dans ce contexte, les fondamentaux comptent toujours, mais le marché ne les récompense que de manière sélective", explique Anne.

(Lucy Raitano)

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