Les actions atteignent de nouveaux sommets alors que les marchés surveillent la trêve fragile entre les États-Unis et l'Iran ; le dollar néo-zélandais bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le KOSPI bondit après l'accord social conclu avec Samsung

* Le kiwi s'apprécie après la décision partagée de la RBNZ de maintenir ses taux

* Ueda, de la Banque du Japon, appelle à la prudence face au choc énergétique

(Mise à jour des cours, ajout des bons du Trésor et des données américaines au paragraphe 16, commentaire d'analyste au paragraphe 17) par Rocky Swift

Les actions asiatiques ont atteint des niveaux records tandis que les prix du pétrole sont restés élevés mercredi, les marchés guettant les signes d'une prolongation de la trêve fragile entre les États-Unis et l'Iran.

Le dollar a conservé les gains de la séance précédente après que l'Iran a déclaré que les États-Unis avaient violé un cessez-le-feu. Le dollar néo-zélandais a progressé après que la banque centrale a maintenu son taux directeur inchangé, tout en signalant que de futures hausses devront intervenir plus tôt.

Les actions japonaises et sud-coréennes ont atteint de nouveaux sommets après la réouverture des principaux marchés boursiers américains, qui avaient atteint des records historiques grâce à l'optimisme suscité par l'IA. Le sentiment reste toutefois fragile, alors que les pourparlers visent à mettre un terme définitif au conflit qui dure depuis trois mois et qui a secoué les marchés de l'énergie, et que les commentaires des banquiers centraux seront surveillés de près pour évaluer l'impact de la crise sur les perspectives d'inflation et les taux d'intérêt.

"Les marchés attendent simplement quelque chose de concret concernant un accord entre les États-Unis et l’Iran", a écrit Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com, dans une note.

"De nombreuses bonnes nouvelles sont déjà prises en compte dans les cours, ce qui laisse place à la déception si aucune annonce globale n'est faite."

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé pour la cinquième séance consécutive, gagnant 1,6% pour atteindre un plus haut historique. Le Nikkei japonais .N225 a progressé de 0,5%, dépassant brièvement la barre des 66.000 points pour la première fois.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 a bondi de 3,41%, prolongeant ses gains après que les travailleurs syndiqués de Samsung Electronics 005930.KS ont voté en faveur d'un accord salarial provisoire, évitant ainsi une grève qui menaçait de perturber l'approvisionnement mondial en puces électroniques.

En début de séance, les contrats à terme paneuropéens Euro Stoxx 50 STXEc1 gagnaient 0,23%, les contrats à terme allemands DAX FDXc1 progressaient de 0,24%, tandis que les contrats à terme FTSE FFIc1 reculaient de 0,18%. Les contrats à terme sur actions américaines, les S&P 500 e-minis ESc1 , ont légèrement progressé de 0,06%.

Sur les marchés des changes , l'indice du dollar

=USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de devises, est resté pratiquement inchangé à 99,07 après avoir progressé de 0,15% lors de la séance précédente. L'euro EUR= a progressé de 0,12% à 1,1642 $, tandis que le yen JPY= est resté stable à 159,25.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les frappes américaines dans la province méridionale d'Hormozgan constituaient une "violation flagrante" d'un cessez-le-feu . Les États-Unis ont affirmé que leurs attaques étaient de nature défensive.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'un accord avec Téhéran pour mettre fin au conflit pourrait "prendre quelques jours", tandis que l'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que Téhéran cherchait à obtenir la libération de 24 milliards de dollars de fonds gelés à l'étranger.

Le prix du brut américain CLc1 a chuté de 1,97% à 92,04 dollars le baril, et celui du Brent LCOc1 a reculé à 98,07 dollars le baril, en baisse de 1,52% après une hausse de près de 4% lors de la séance précédente.

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 2,25% à l'issue d'une décision prise à une majorité partagée, qui a souligné la nécessité de relever les taux plus tôt. Le kiwi NZD= a bondi de 0,7% face au billet vert, à 0,5878 $.

En Australie, les données ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté moins que prévu en avril, tandis que l'inflation sous-jacente a légèrement progressé. Le dollar australien AUD= s'est affaibli de 0,1% à 0,7161 $.

Lors d’une réunion des banquiers centraux à Tokyo, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a averti qu’un choc énergétique temporaire pouvait devenir persistant s’il se répercutait sur les salaires et le comportement en matière de fixation des prix. Mardi, Isabel Schnabel, membre du conseil d’administration de la Banque centrale européenne, s’est prononcée en faveur d’une hausse des taux d’intérêt en juin, même si un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran venait à être conclu.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a baissé de 1,8 point de base à 4,473%, enregistrant une troisième journée de baisse consécutive pour atteindre son plus bas niveau depuis le 14 mai. En cette journée pauvre en données économiques, les marchés attendaient avec impatience la publication jeudi de l’indice des dépenses de consommation personnelles (PCE), l’indicateur privilégié par la Réserve fédérale pour fixer son objectif d’inflation annuel de 2%.

"Avec la publication imminente de l'indice PCE et les tensions géopolitiques qui continuent de couver autour du détroit d'Ormuz, cette semaine pourrait s'avérer décisive pour les anticipations de taux, le dollar, le pétrole et l'or", a déclaré Lukman Otunuga, responsable de la recherche de marché chez FXTM.

Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 0,1% à 4.510,82 dollars l'once, tandis que celui du cuivre CMCU3 a augmenté de 0,55% à 13.699,00 dollars la tonne métrique.

Du côté des cryptomonnaies, le cours du bitcoin BTC= a reculé de 0,40% à 75.711,92 dollars, et celui de l'ether ETH= a baissé de 0,26% à 2.070,46 dollars.