Mexique: le magnat Carlos Slim inquiet de la crise que traverse la compagnie pétrolière publique Pemex

( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

Le magnat mexicain Carlos Slim a pointé mardi la crise que traverse la compagnie pétrolière publique Pemex comme le principal problème actuel du pays.

L'homme le plus riche du Mexique, avec une fortune estimée à quelque 125 milliards de dollars, donne chaque année une conférence de presse au cours de laquelle il aborde un large éventail de sujets.

Il a pêle-mêle salué la gestion économique de la présidente Claudia Sheinbaum et critiqué la décision de Moody's de réduire la note de la dette souveraine du Mexique.

Le propriétaire d'América Movil, le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Amérique latine, a également annoncé environ 5 milliards d'investissements en 2026, sans entrer dans les détails.

Carlos Slim, 86 ans, a soigneusement évité les sujets épineux comme le mandat d'arrêt émis aux Etats-Unis contre un gouverneur du parti au pouvoir.

Se recentrant sur l'économie, il a concédé que le Mexique a "quelques problèmes (...) l'un d'eux, peut-être le plus important, est la forte baisse de la production pétrolière et la situation de Pemex", la société publique Petroleos Mexicanos.

Alors que le prix du baril de pétrole s'est envolé en raison de la guerre en Iran, Pemex fait face à une profonde crise marquée par le déclin de sa production, le manque d'investissements et une dette qui avoisine les 85 milliards de dollars.

Elle a clôturé 2025 avec une perte d'environ 2,5 milliards de dollars, et le gouvernement mexicain a dû venir à sa rescousse.

Le magnat mexicain -– qui a des intérêts dans le secteur pétrolier –- a annoncé en septembre 2025 des investissements de près de 2 milliards de dollars pour le forage d'une trentaine de puits par Pemex.

"Il y a beaucoup d'investissements dans le pétrole" a-t-il indiqué, disant espérer que "la production va augmenter entre le secteur public et le secteur privé d'environ 800.000 barils", qui viendraient s'ajouter à la production quotidienne actuelle de 1,6 million de barils par jour.