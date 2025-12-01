Les actions asiatiques vacillent, le yen se raffermit, les commentaires d'Ueda renforçant les espoirs de hausse des taux d'intérêt

Le yen se redresse après les commentaires du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda

Les données économiques américaines influencent le sentiment du marché

Les investisseurs s'intéressent aux commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, pour trouver des indices sur la baisse des taux d'intérêt américains

(Mise à jour pour l'Asie en milieu de matinée) par Ankur Banerjee

Les actions ont baissé lundi après une fin de mois de novembre en fanfare, alors qu'un accès d'aversion au risque s'est emparé des marchés, même si l'optimisme quant à la baisse des taux américains est resté intact, tandis que le yen s'est raffermi, les investisseurs pesant la perspective d'une hausse des taux dès ce mois-ci.

Sur le marché des devises, les projecteurs se sont braqués sur le yen japonais JPY= , qui s'est renforcé à 155,47 pour un dollar américain, alors que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, prenait la parole à Nagoya, les investisseurs étant à la recherche d'indices sur le calendrier de la prochaine hausse des taux.

Kazuo Ueda a déclaré dans un discours aux chefs d'entreprise que la banque centrale examinerait les "avantages et les inconvénients" d'une augmentation des taux lors de sa prochaine réunion de politique, fournissant le signal le plus fort à ce jour sur la question de savoir si une augmentationétait à l'ordre du jour plus tard ce mois-ci. Kazuo Ueda devrait s'exprimer à nouveau plus tard dans la journée.

Ses commentaires ont renforcé le yen, poussé le Nikkei

.N225 en baisse de plus de 1,5% et les rendements des obligations d'État japonaises à des sommets de 17 ans . JP/

.T

Le rendement des JGB à deux ans JP2YTN=JBTC , le plus sensible au taux directeur de la BOJ, a augmenté de 2 points de base à 1,01%, son plus haut niveau depuis juin 2008.

Le marché s'est concentré sur le yen au cours des dernières semaines, incertain sur lecalendrier de la prochaine hausse des taux d'intérêt etpréoccupé par les politiques fiscales menées par la Première ministre Sanae Takaichi.

Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo, a déclaré que les traders avaient interprété les commentaires de Kazuo Ueda comme signifiant qu'il était "presque d'accord avec une hausse des taux ce mois-ci" , mais qu'il était peu probable qu'une telle mesure mette fin à la faiblesse du yen.

"N'oublions pas que le Japon est en train de s'éloigner d'une politique ultra-facile, et non de sprinter

"Cela signifie que le yen peut regagner du terrain sur les indices de la BOJ et les rendements mondiaux plus faibles, mais il est difficile d'annoncer la fin de la faiblesse du yen tant que les écarts de taux entre les États-Uniset le Japon restent aussi importants", a déclaré Charu Chanana.

LES ACTIONS SE REPLIENT APRÈS UN MOIS DE NOVEMBRE VIGOUREUX

Après une fin de mois de novembre en fanfare, où les investisseurs ont écarté les craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle, les traders étaient à la recherche de catalyseurs pour poursuivre leur élan haussier, l'accent étant mis cette semaine sur les données économiques.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé en Asie, les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 perdant 0,57 % et les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 baissant de 0,8 %. Les crypto-monnaies bitcoin BTC= et ether ETH= ont toutes deux chuté deplus de 5 %, soulignant le refroidissement de l'appétit pour le risque.

Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a cependant augmenté de plus de 1%, poussant les actions asiatiques à la hausse. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en hausse de 0,1%, ayant gagné plus de 23% cette année et en voie de réaliser son meilleur gain annuel depuis 2017.

"Il n'y a pas de titre unique qui alimente le ton risk-off d'aujourd'hui", a déclaré Chanana de Saxo, qui a souligné plusieurs points de pression, y compris la hausse des rendements des JGB et la glissade des cryptocurrencies.

"Dans le même temps, la faiblesse des indices PMI chinois a ravivé les espoirs de relance, ce qui explique pourquoi les actions de Hong Kong échappent au déclin régional."

Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur les publications économiques américaines qui couvrent l'activité manufacturière et des services ainsi que le sentiment des consommateurs.

Matt Simpson, analyste principal de marché chez StoneX à Brisbane, a déclaré que si les données à venir signalaient un ralentissement sans basculer dans la récession, le sentimentresteraitprobablementoptimiste tandis que le dollar américain s'affaiblirait comme il le fait habituellement à cette période de l'année.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, s'est établi à 99,414, sans grand changement sur la journée. L'indice a chuté de 8 % cette année, la plupart des pertes ayant été enregistrées au cours du premier semestre.

LES DÉPENSES DE CONSOMMATION EN LIGNE DE MIRE

Les investisseurs seront attentifs aux commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell plus tard dans la journée, car ils cherchent des indices sur ce que la Fed fera lorsqu'elle se réunira la semaine prochaine.

Les traders évaluent à 87 % la probabilité d'une réduction après une série de commentaires accommodants de la part des décideurs politiques au cours des derniers jours.

L'attention se portera également sur les dépenses de consommation pendant les fêtes, alors que les données sur les ventes au détail du vendredi noir et du lundi de l'été arrivent au compte-gouttes.

Les acheteurs américains ont dépensé un montant record de 11,8 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday, soit une hausse de 9,1 % par rapport à 2024, selon Adobe Analytics, qui suit les visites des acheteurs sur les sites de vente en ligne.

Dans les matières premières, les prix du pétrole ont augmenté après que l'OPEP+ a accepté de laisser les niveaux de production de pétrole inchangés pour le premier trimestre de 2026, alors que le groupe ralentit ses efforts pour regagner des parts de marché face aux craintes d'une surabondance imminente de l'offre.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 1% à 63,03 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 était à 59,16 dollars le baril, en hausse de 0,99%.