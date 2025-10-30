Les actions asiatiques vacillent en raison des baisses de taux de la Fed, de la BOJ et de la rencontre entre Trump et Xi

Les actions asiatiques ont fluctué entre gains et pertes tôt jeudi après que la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt et que les investisseurs aient attendu de voir si les dirigeants américains et chinois parviendront à un accord commercial. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS est resté stable, tandis que le S&P 500 e-mini Futures ESc1 a augmenté de 0,1% après que les actions de Wall Street ont enregistré une légère perte pour mettre fin à une série de quatre jours de hausse. Les marchés mondiaux sont au milieu d'une série de décisions des banques centrales qui donneront des indices sur la voie à suivre pour les taux d'intérêt, alors que l'administration du président américain Trump impose des tarifs douaniers globaux sur les importations étrangères. Donald Trump doit rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping en Corée du Sud plus tard dans la journée. Les négociateurs américains ont indiqué qu'ils cherchaient à revenir à une trêve fragile de la guerre commerciale, mais les tensions restent élevées et les irritants économiques à long terme persisteront probablement entre les rivaux géopolitiques. "Après une bonne dose d'action au cours des deux premiers jours de cette semaine, nous terminerons probablement l'histoire des banques centrales avec un peu de gémissement au cours des prochaines 24 heures, avec probablement pas grand-chose qui se passe soit de la part de la BOJ ou de la BCE", a déclaré Sally Auld, économiste en chef à la National Australia Bank à Sydney dans un podcast. Le Nikkei 225 .N225 a ouvert en baisse de 0,1%, avant une décision de la Banque du Japon plus tard dans la journée, au cours de laquelle la banque centrale est largement attendue pour maintenir les taux d'intérêt stables . Face au yen, le dollar américain JPY= est resté inchangé à 152,70 yens après les remarques du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent appelant à des hausses de taux plus rapides pour éviter d'affaiblir trop la monnaie, ce qui, selon les analystes, pourrait affecter la communication de la BOJ sur le rythme futur des hausses de taux. La Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt mercredi d'un quart de point de pourcentage comme prévu, mais la nouvelle déclaration de politique générale de la banque centrale américaine comprenait plusieurs références à l'absence de données officielles pendant la fermeture du gouvernement fédéral en cours, et le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré aux journalistes plus tard que les décideurs politiques sont susceptibles de devenir plus prudents si cela les prive de nouveaux rapports sur l'emploi et l'inflation. Les traders ont revu à la baisse leurs prévisions d'une baisse de taux de 25 points de base le mois prochain, alors qu'elles étaient considérées comme une quasi-certitude auparavant. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent désormais une probabilité de 67,8 % que la Fed maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion le 10 décembre, contre 9,1 % hier, selon l'outil FedWatch du CME Group. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s'est échangé pour la dernière fois autour d'un plus haut de trois semaines de 4,0757%, en hausse de 1,77 point de base par rapport à une clôture précédente de 4,058%. L'indice du dollar =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a atteint son plus haut niveau en deux semaines, à 99,131. L'or XAU= était en hausse de 0,4% à 3 944,25 dollars l'once. L'euro EUR= est resté inchangé à 1,16035 $ avant la décision politique de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée, qui devrait laisser les taux inchangés pour une troisième réunion consécutive. Ailleurs, la saison des résultats des entreprises alimente de nouvelles inquiétudes parmi les investisseurs sur le coût de la construction de l'intelligence artificielle, même si l'économie américaine semble rester en bonne santé, ce qui met la pression sur les méga-capitalisations technologiques qui représentent la plus grande pondération de l'indice S&P 500 .SPX . Meta META.O a prévu mercredi des dépenses d'investissement "nettement plus importantes" l'année prochaine alors que ses revenus ont battu les estimations du marché, tandis que les dépenses de Microsoft MSFT.O pour l'infrastructure d'intelligence artificielle ont grimpé à un record de près de 35 milliards de dollars au cours du trimestre de septembre. Les actions des deux entreprises ont chuté. Cependant, Alphabet GOOGL.O , le géant technologique rival et la société mère de Google, a inversé la tendance, avec des actions en hausse dans les échanges après les heures de bureau, après avoir battu les attentes en matière de revenus . Sur les marchés de l'énergie, le Brent LCOc1 est resté inchangé à 64,92 dollars le baril.