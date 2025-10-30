 Aller au contenu principal
Nikkei 225
51 334,87
+0,05%
Les actions asiatiques vacillent en raison des baisses de taux de la Fed, de la BOJ et de la rencontre entre Trump et Xi
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 01:36

Les actions asiatiques ont
fluctué entre gains et pertes tôt jeudi après que la Réserve
fédérale a réduit les taux d'intérêt et que les investisseurs
aient attendu de voir si les dirigeants américains et chinois
parviendront à un accord commercial.
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  est resté stable, tandis que le S&P
500 e-mini Futures  ESc1  a augmenté de 0,1% après que les
actions de Wall Street ont enregistré une légère perte pour
mettre fin à une série de quatre jours de hausse.
    Les marchés mondiaux sont au milieu d'une série de décisions
des banques centrales qui donneront des indices sur la voie à
suivre pour les taux d'intérêt, alors que l'administration du
président américain Trump impose des tarifs douaniers globaux
sur les importations étrangères.
    Donald Trump doit rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping
 en Corée du Sud plus tard dans la journée. Les
négociateurs américains ont indiqué qu'ils cherchaient à revenir
à une trêve fragile de la guerre commerciale, mais les tensions
restent élevées et les irritants économiques à long terme
persisteront probablement entre les rivaux géopolitiques.
 "Après une bonne dose d'action au cours des deux premiers jours
de cette semaine, nous terminerons probablement l'histoire des
banques centrales avec un peu de gémissement au cours des
prochaines 24 heures, avec probablement pas grand-chose qui se
passe soit de la part de la BOJ ou de la BCE", a déclaré Sally
Auld, économiste en chef à la National Australia Bank à Sydney
dans un podcast.
    Le Nikkei 225  .N225  a ouvert en baisse de 0,1%, avant une
décision de la Banque du Japon plus tard dans la journée, au
cours de laquelle la banque centrale est largement attendue pour
maintenir les taux d'intérêt stables .
    Face au yen, le dollar américain  JPY=  est resté inchangé à
152,70 yens après les remarques du secrétaire au Trésor
américain Scott Bessent  appelant à des hausses de taux
plus rapides pour éviter d'affaiblir trop la monnaie, ce qui,
selon les analystes, pourrait affecter la communication de la
BOJ sur le rythme futur des hausses de taux.
    La Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt 
mercredi d'un quart de point de pourcentage comme prévu, mais la
nouvelle déclaration de politique générale de la banque centrale
américaine comprenait plusieurs références à l'absence de
données officielles pendant la fermeture du gouvernement fédéral
en cours, et le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré
aux journalistes plus tard que les décideurs politiques sont
susceptibles de devenir plus prudents si cela les prive de
nouveaux rapports sur l'emploi et l'inflation. 
    Les traders ont revu à la baisse leurs prévisions d'une
baisse de taux de 25 points de base le mois prochain, alors
qu'elles étaient considérées comme une quasi-certitude
auparavant. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux
impliquent désormais une probabilité de 67,8 % que la Fed
maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion le 10 décembre,
contre 9,1 % hier, selon l'outil FedWatch du CME Group.
    Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans
 US10YT=RR  s'est échangé pour la dernière fois autour d'un plus
haut de trois semaines de 4,0757%, en hausse de 1,77 point de
base par rapport à une clôture précédente de 4,058%. 
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure la force du billet
vert par rapport à un panier de six devises, a atteint son plus
haut niveau en deux semaines, à 99,131. L'or  XAU=  était en
hausse de 0,4% à 3 944,25 dollars l'once.
    L'euro  EUR=  est resté inchangé à 1,16035 $ avant la
décision politique de la Banque centrale européenne plus tard
dans la journée, qui devrait laisser les taux inchangés 
pour une troisième réunion consécutive.
    Ailleurs, la saison des résultats des entreprises alimente
de nouvelles inquiétudes parmi les investisseurs sur le coût de
la construction de l'intelligence artificielle, même si
l'économie américaine semble rester en bonne santé, ce qui met
la pression sur les méga-capitalisations technologiques qui
représentent la plus grande pondération de l'indice S&P 500
 .SPX .
    Meta  META.O  a prévu mercredi des dépenses d'investissement
"nettement plus importantes" l'année prochaine  alors que
ses revenus ont battu les estimations du marché, tandis que les
dépenses de Microsoft  MSFT.O  pour l'infrastructure
d'intelligence artificielle ont grimpé à un record  de
près de 35 milliards de dollars au cours du trimestre de
septembre. Les actions des deux entreprises ont chuté.
    Cependant, Alphabet  GOOGL.O , le géant technologique rival
et la société mère de Google, a inversé la tendance, avec des
actions en hausse dans les échanges après les heures de bureau,
après avoir battu les attentes en matière de revenus .
    Sur les marchés de l'énergie, le Brent  LCOc1  est resté
inchangé à 64,92 dollars le baril.

