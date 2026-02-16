 Aller au contenu principal
Les actions asiatiques stagnent en raison des jours fériés et des données japonaises désastreuses
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 05:56

Les actions asiatiques ont
tranquillement consolidé leurs gains substantiels ce lundi, les
jours fériés ayant entraîné une baisse des échanges, et les
données économiques désastreuses du Japon ont freiné l'élan de
ce marché en plein essor. 
    La Chine, la Corée du Sud, Taïwan et les États-Unis
figuraient parmi les places financières fermées, laissant les
devises, les matières premières et les obligations toutes
stagnantes. 
    Les principales données de la semaine ne seront publiées que
vendredi, lorsque les enquêtes sur l'industrie manufacturière
mondiale seront publiées et que les États-Unis annonceront leur
produit intérieur brut pour le quatrième trimestre. Les
prévisions médianes tablent sur une croissance annualisée de 3,0
%, en baisse par rapport aux 4,4 % du trimestre précédent, mais
toujours solide.
    Lundi, le Japon a annoncé que son économie n'avait progressé
que de 0,2 % en rythme annuel au cours du trimestre de décembre,
ce qui est bien inférieur à la hausse de 1,6 % prévue, les
dépenses publiques ayant pesé sur l'activité.
    Ces chiffres décevants soulignent la difficulté de la tâche
qui attend la Première ministre Sanae Takaichi et devraient
soutenir sa volonté de mettre en place des mesures de relance
budgétaire plus agressives.
    C'est peut-être dans cette optique que les investisseurs ont
poussé le Nikkei japonais  .N225  à augmenter de 0,2%, après une
hausse de 5% la semaine dernière. L'indice MSCI le plus large
des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  s'est
raffermi de 0,1%. 
    Le marché sud-coréen  .KS11 , fortement axé sur la
technologie, a fait un bond de 8,2% la semaine dernière, tandis
que Taïwan  .TWII  a grimpé de près de 6% sur la semaine.
    "Notre crainte en Asie est que si les entreprises
technologiques à forte capitalisation annoncent une pause dans
leurs dépenses d'investissement, cela pourrait conduire à une
correction brutale des valeurs de mémoire qui ont fortement
progressé sur des marchés comme la Corée cette année", a déclaré
Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point.
    "Alors que la rotation est susceptible de favoriser les
marchés émergents, nous devenons de plus en plus prudents à
l'égard des stocks de mémoires en Corée et à Taïwan, suite à
leur performance exceptionnelle et à leur revalorisation." 
    
    PLUS D'INVESTISSEMENTS, MOINS DE RACHATS
    En Europe, les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50  STXEc1 
sont restés stables et les contrats à terme sur le DAX  FDXc1 
ont progressé de 0,2 %. 
    Les contrats à terme sur le S&P 500  ESc1  ont gagné 0,2 %,
tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1  ont
augmenté de 0,1 %. La saison des résultats se poursuit, avec en
vedette Walmart  WMT.O , qui donnera des indications sur les
tendances des dépenses de consommation après un mois de décembre
décevant pour les ventes au détail.
    L'action du distributeur a bondi de 20 % cette année,
portant sa capitalisation boursière à plus de 1 000 milliards de
dollars et en faisant de loin la plus grande société en termes
de valeur de marché dans le secteur des biens de consommation de
base  .SPLRCS , qui est en hausse de 15 % en 2026.
    Les valeurs défensives ont bénéficié d'une rotation hors de
la technologie sur fond d'inquiétudes concernant le coût énorme
des dépenses d'investissement dans l'IA et l'effet perturbateur
de la concurrence de l'IA sur des secteurs tels que celui des
logiciels, qui a perdu 24 % de sa valeur de marché au cours des
trois derniers mois.
    Les plans d'investissement dans l'hyperscalaire ont atteint
660 milliards de dollars, soit 120 milliards de dollars de plus
qu'au début de la saison des résultats.
    Les analystes de Goldman Sachs ont noté qu'alors que les
dépenses d'investissement ont augmenté, les rachats d'actions du
S&P 500 ont chuté de 7 % par rapport à l'année précédente.
    "Il s'agit du troisième trimestre consécutif de stagnation",
ont-ils écrit dans une note. "Nous pensons que la raréfaction
des flux de trésorerie disponibles et des rachats d'actions
renforcera la prime pour les entreprises qui se concentrent sur
le retour des flux de trésorerie aux actionnaires."
    Les flux de liquidités vers les marchés obligataires ne
manquent pas, car l'argent a quitté les actions et les données
économiques américaines  ont étayé les arguments en faveur
de nouvelles baisses de taux de la part de la Réserve fédérale.
    Les rendements des bons du Trésor à deux ans  US2YT=RR  sont
tombés à 3,408 % vendredi, leur plus bas niveau depuis la
mi-2022. Les contrats à terme impliquent une probabilité de 68 %
que la Fed réduise ses taux en juin, et 62 points de base
d'assouplissement sont prévus pour l'année.  0#USDIRPR 
    La baisse des rendements a fait baisser l'indice du dollar
de 0,8% la semaine dernière à 96,890  =USD , la plupart des
pertes ayant été enregistrées face à un yen japonais en rebond. 
    Le dollar s'est légèrement raffermi à 152,94 yens  JPY=EBS ,
après avoir chuté de 2,9% la semaine dernière, tandis que l'euro
est resté stable à 1,1870  EUR=EBS . 
    Le dollar a également perdu 1% sur le franc suisse la
semaine dernière, tandis que l'euro a glissé sous 0,9100 franc
pour la première fois depuis 2015.
    La hausse incessante du franc met les marchés en alerte
quant à une éventuelle intervention de la Banque nationale
suisse  étant donné que l'inflation est déjà en baisse à
0,1 %, près de la limite inférieure de sa fourchette cible de 0
% à 2 %.
    Sur les marchés des matières premières, l'or a reculé de 0,5
% à 5 014 dollars l'once  XAU= , après avoir connu des
fluctuations importantes au cours des dernières semaines,
certains investisseurs ayant été évincés de leurs positions à
effet de levier.  GOL/ 
    Les prix du pétrole sont restés stables, les investisseurs
ayant digéré un rapport de Reuters  selon lequel l'OPEP
penche en faveur d'une reprise des augmentations de la
production de pétrole à partir d'avril.  O/R 
    Le Brent  LCOc1  est resté stable à 67,74 dollars le baril,
tandis que le brut américain  CLc1  a à peine bougé à 62,87
dollars le baril.

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1864 USD Six - Forex 1 -0,08%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
56 929,85 Pts Six - Forex 1 -0,02%
Or
4 989,01 USD Six - Forex 1 -1,07%
Pétrole Brent
67,73 USD Ice Europ 0,00%
Pétrole WTI
62,85 USD Ice Europ +0,06%
TAIEX
33 605,71 Pts Six - Forex 1 +1,61%
USA BENCHMARK 2A
3,448 Rates -1,27%
USD/JPY SPOT
153,2190 Six - Forex 1 +0,36%
WALMART
133,8900 USD NASDAQ +0,19%
