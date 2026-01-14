Les actions asiatiques sont en hausse, la fragilité du yen suscite des inquiétudes quant aux interventions

Les actions asiatiques ont augmenté mercredi, soutenues par les actions japonaises, alors que les investisseurs se préparent à des élections anticipées au Japon qui pourraient conduire à une plus grande stimulation fiscale, tandis que les inquiétudes sur l'indépendance de la banque centrale et les données bénignes sur l'inflation américaine ont secoué les monnaies. Les tensions géopolitiques à travers le monde ont permis à l'or d'atteindre un niveau record et aux prix du pétrole d'augmenter, alors que le président américain Donald Trump a exhorté les Iraniens **à** continuer de protester, affirmant que de l'aide était en route. L'Iran a quant à lui accusé Trump d'encourager la déstabilisation politique et d'inciter à la violence. Le yen japonais JPY= a atteint son niveau le plus faible depuis juillet 2024 à 159,415 pour un dollar au début des heures asiatiques, alors que la menace d'une intervention sur le marché a refait surface. Les médias locaux ont rapporté que la Première ministre Sanae Takaichi envisageait de convoquer des élections anticipées à la chambre basse le 8 février. L'affaiblissement du yen et la **perspective** de nouvelles mesures de relance ont fait grimper le Nikkei .N225 de plus de 1 % pour atteindre un niveau record et ont fait baisser les obligations d'État japonaises, **ce qu'on appelle un "Takaichi trade" qui semble s'être accéléré cette semaine alors que les investisseurs s'inquiètent de la santé fiscale du pays.** Masahiko Loo, stratégiste senior pour les titres à revenu fixe chez State Street Investment Management, a déclaré que les mouvements du marché reflétaient les attentes d'un assouplissement budgétaire, bien qu'elles puissent être surestimées compte tenu des contraintes politiques, la coalition de Takaichi ayant besoin du soutien de l'opposition à la chambre haute pour faire passer la législation. "Toute rupture brutale et décisive au-delà du niveau 161 (pour le yen) pourrait déclencher une nouvelle intervention pour freiner la volatilité excessive", a déclaré M. Loo. "Dans ce scénario, les attentes d'une hausse des taux de la Banque du Japon pourraient être reportées au mois d'avril, ce qui pourrait constituer un point d'inflexion pour la dynamique des devises L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique .MIAP00000PUS a augmenté de 0,2 % pour se situer juste en dessous d'un pic record atteint mardi. Au cours de la nuit, les actions américaines ont terminé en baisse, entraînées par une chute des actions financières après que les commentaires des dirigeants de JPMorgan ont ajouté aux inquiétudes concernant la récente proposition de Trump pour un plafond sur les taux des cartes de crédit. Les actions chinoises .CSI300 ont augmenté de 0,7% dans les premiers échanges, juste en dessous d'un plus haut de 10 ans atteint mardi. Les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont augmenté de 0,1 %, ce qui laisse présager une ouverture en demi-teinte. INFLATION EN BAISSE **Les données de mardi ont montré des pressions inflationnistes sous-jacentes modérées le mois dernier aux États-Unis. Les économistes ont déclaré que cela** suggérait que la répercussion des tarifs d'importation sur les prix ralentissait, maintenant les réductions de taux sur la table cette année, bien que l'on s'attende généralement à ce que la Fed ne bouge pas ce mois-ci. Les traders tablent sur au moins deux baisses de taux cette année, une décision n'étant pas attendue avant la fin du mandat du président de la Fed, Jerome Powell, en mai. Matt Simpson, analyste principal de marché chez StoneX, a déclaré que l'inflation américaine ne ralentissait pas suffisamment pour faire bouger l'aiguille vers des baisses de taux imminentes. "Avec le manque d'enthousiasme pour les réductions d'un point de vue économique, le dollar américain pourrait bénéficier d'un peu plus d'**intérêt acheteur** avant que la marée ne revienne à des mains baissières", a déclaré Simpson. L'indice du dollar =USD , qui suit la performance du billet vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a progressé à 99,243 après avoir augmenté de 0,2 % au cours de la session précédente. Le dollar a été repoussé en début de semaine, les investisseurs s'inquiétant de l'indépendance de la Fed sous Trump après que le ministère américain de la Justice a menacé d'inculper Powell, président de la Fed, dans le cadre d'un projet de rénovation d'un bâtiment. Cela a conduit à une vive réprimande de la part de Powell et les responsables des banques centrales mondiales ont ensuite publié une déclaration coordonnée de soutien à son égard mardi. Steve Lawrence, directeur des investissements de Balfour Capital Group, a déclaré que les marchés semblaient considérer cet épisode comme essentiellement politique plutôt que comme une menace institutionnelle substantielle. "Le fait que M. Powell ait qualifié d'intimidation toute menace d'inculpation renforce cette interprétation, signalant une défense institutionnelle plutôt qu'une escalade", a déclaré M. Lawrence. "Du point de vue du marché, cela suggère que les garde-fous existants autour de la Fed sont toujours considérés comme intacts." Dans le secteur des matières premières, l'or XAU= a augmenté de 0,6 % pour atteindre 4 613,93 dollars l'once et l'argent XAG= a bondi de plus de 2 %, atteignant également un niveau record.