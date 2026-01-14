 Aller au contenu principal
Les actions asiatiques sont en hausse, la fragilité du yen suscite des inquiétudes quant aux interventions
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 03:42

Les actions asiatiques ont
augmenté mercredi, soutenues par les actions japonaises, alors
que les investisseurs se préparent à des élections anticipées au
Japon qui pourraient conduire à une plus grande stimulation
fiscale, tandis que les inquiétudes sur l'indépendance de la
banque centrale et les données bénignes sur l'inflation
américaine  ont secoué les monnaies. 
Les tensions géopolitiques à travers le monde ont permis à l'or
d'atteindre un niveau record et aux prix du pétrole d'augmenter,
alors que le président américain Donald Trump a exhorté les
Iraniens  **à** continuer de protester, affirmant que de
l'aide était en route. L'Iran a quant à lui accusé Trump
d'encourager la déstabilisation politique et d'inciter à la
violence.
Le yen japonais  JPY=  a atteint son niveau le plus faible
depuis juillet 2024 à 159,415 pour un dollar au début des heures
asiatiques, alors que la menace d'une intervention sur le marché
a refait surface. Les médias locaux ont rapporté que la Première
ministre Sanae Takaichi envisageait de convoquer des élections
anticipées à la chambre basse  le 8 février. 
L'affaiblissement du yen et la **perspective** de nouvelles
mesures de relance ont fait grimper le Nikkei  .N225  de plus de
1 % pour atteindre un niveau record et ont fait baisser les
obligations d'État japonaises, **ce qu'on appelle un "Takaichi
trade" qui semble s'être accéléré cette semaine alors que les
investisseurs s'inquiètent de la santé fiscale du pays.**
Masahiko Loo, stratégiste senior pour les titres à revenu fixe
chez State Street Investment Management, a déclaré que les
mouvements du marché reflétaient les attentes d'un
assouplissement budgétaire, bien qu'elles puissent être
surestimées compte tenu des contraintes politiques, la coalition
de Takaichi ayant besoin du soutien de l'opposition à la chambre
haute pour faire passer la législation.
"Toute rupture brutale et décisive au-delà du niveau 161 (pour
le yen) pourrait déclencher une nouvelle intervention pour
freiner la volatilité excessive", a déclaré M. Loo. "Dans ce
scénario, les attentes d'une hausse des taux de la Banque du
Japon pourraient être reportées au mois d'avril, ce qui pourrait
constituer un point d'inflexion pour la dynamique des devises
L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique
 .MIAP00000PUS  a augmenté de 0,2 % pour se situer juste en
dessous d'un pic record atteint mardi. Au cours de la nuit, les
actions américaines ont terminé en baisse, entraînées par une
chute des actions financières après que les commentaires des
dirigeants de JPMorgan ont ajouté aux inquiétudes concernant la
récente proposition de Trump pour un plafond sur les taux des
cartes de crédit.
Les actions chinoises  .CSI300  ont augmenté de 0,7% dans les
premiers échanges, juste en dessous d'un plus haut de 10 ans
atteint mardi. Les contrats à terme sur les actions européennes
 STXEc1  ont augmenté de 0,1 %, ce qui laisse présager une
ouverture en demi-teinte.
    
    INFLATION EN BAISSE 
**Les données de mardi ont montré des pressions inflationnistes
sous-jacentes modérées le mois dernier aux États-Unis. Les
économistes ont déclaré que cela** suggérait que la répercussion
des tarifs d'importation sur les prix ralentissait, maintenant
les réductions de taux sur la table cette année, bien que l'on
s'attende généralement à ce que la Fed ne bouge pas ce mois-ci. 
    Les traders tablent sur au moins deux baisses de taux cette
année, une décision n'étant pas attendue avant la fin du mandat
du président de la Fed, Jerome Powell, en mai.
Matt Simpson, analyste principal de marché chez StoneX, a
déclaré que l'inflation américaine ne ralentissait pas
suffisamment pour faire bouger l'aiguille vers des baisses de
taux imminentes.
"Avec le manque d'enthousiasme pour les réductions d'un point de
vue économique, le dollar américain pourrait bénéficier d'un peu
plus d'**intérêt acheteur** avant que la marée ne revienne à des
mains baissières", a déclaré Simpson.
L'indice du dollar  =USD , qui suit la performance du billet
vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et
l'euro, a progressé à 99,243 après avoir augmenté de 0,2 % au
cours de la session précédente. 
Le dollar a été repoussé en début de semaine, les investisseurs
s'inquiétant de l'indépendance de la Fed sous Trump après que le
ministère américain de la Justice a menacé d'inculper 
Powell, président de la Fed, dans le cadre d'un projet de
rénovation d'un bâtiment. 
Cela a conduit à une vive réprimande de la part de Powell et les
responsables des banques centrales mondiales ont ensuite publié
une déclaration coordonnée de soutien à son égard  mardi. 
    Steve Lawrence, directeur des investissements de Balfour
Capital Group, a déclaré que les marchés semblaient considérer
cet épisode comme essentiellement politique plutôt que comme une
menace institutionnelle substantielle. 
"Le fait que M. Powell ait qualifié d'intimidation toute menace
d'inculpation renforce cette interprétation, signalant une
défense institutionnelle plutôt qu'une escalade", a déclaré M.
Lawrence. "Du point de vue du marché, cela suggère que les
garde-fous existants autour de la Fed sont toujours considérés
comme intacts."
Dans le secteur des matières premières, l'or  XAU=  a augmenté
de 0,6 % pour atteindre 4 613,93 dollars l'once et l'argent
 XAG=  a bondi de plus de 2 %, atteignant également un niveau
record.

Valeurs associées

Argent
89,69 USD Six - Forex 1 +3,13%
CSI 300 INDEX
4 799,91 Pts Six - Forex 1 +0,82%
EUR/USD SPOT
1,1644 USD Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
54 413,92 Pts Six - Forex 1 +1,61%
Or
4 620,49 USD Six - Forex 1 +0,74%
Pétrole Brent
65,34 USD Ice Europ -0,18%
Pétrole WTI
60,99 USD Ice Europ -0,21%
USD/JPY SPOT
159,2050 Six - Forex 1 +0,05%
