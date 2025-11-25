Les actions asiatiques sont en hausse et les réductions des taux d'intérêt américains sont de nouveau à l'ordre du jour

Les marchés boursiers asiatiques se sont orientés à la hausse mardi, alors que les espoirs de voir la Réserve fédérale réduire ses taux d'intérêt en décembre se sont accrus, tandis que les investisseurs se sont rués sur les valeurs technologiques mondiales, écartant les craintes d'une surchauffe du secteur. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,75%, principalement grâce aux valeurs technologiques, récupérant ainsi une partie des pertes subies la semaine dernière, lorsqu'il a chuté de 4%. L'indice est en passe d'enregistrer sa première baisse mensuelle depuis mars. Les contrats à terme européens STXEc1 étaient cependant en baisse de 0,2%, indiquant une ouverture en douceur. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR est resté stable à 4,038%. Le rendement à deux ans US2YT=RR , qui augmente avec les attentes des traders concernant la hausse des taux des fonds de la Fed, était stable à 3,495% dans les heures asiatiques après avoir baissé de 2,5 points de base lors de la session précédente. Le Nikkei .N225 du Japon était en hausse de seulement 0,1% mardi après un début de séance vigoureux au retour d'un jour férié lundi. L'indice a chuté de 3,5 % la semaine dernière, alors qu'un sentiment de risque s'est emparé des marchés. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI était en hausse de près de 0,6% mardi et l'indice chinois CSI300 .CSI300 était en hausse de 1,1%. La perspective d'une baisse des taux américains augmente après que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que les données disponibles indiquaient que le marché de l'emploi américain restait suffisamment faible pour justifier une nouvelle baisse d'un quart de point des taux d'intérêt. Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés évaluent à 85,1 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de décembre, contre 42,4 % il y a une semaine. La banque centrale américaine se réunira les 9 et 10 décembre. Le changement soudain des paris sur la baisse des taux a eu un impact limité sur le dollar. L'euro EUR= s'échangeait à 1,15125 dollar après avoir enregistré de légers gains au cours de la nuit. L'indice du dollar =USD s'est maintenu à 100,25, conservant ses gains de la semaine dernière, lorsque l'indice a augmenté de près de 1%. "Nous pensons que la Fed réduira ses taux en décembre et fera ensuite une pause de cinq à six mois avant d'envisager trois réductions supplémentaires l'année prochaine, probablement au cours du second semestre", a déclaré Jack Siu, responsable de la gestion de portefeuille discrétionnaire pour l'Asie chez Lombard Odier. Selon lui, il est probable que la BCE et la Banque nationale suisse aient fini de réduire leurs taux, et "la BOJ sera plus dovish, même si sa prochaine action sera une hausse" "Du point de vue du différentiel de taux d'intérêt, le dollar va se déprécier. Selon nous, ce rebond n'est pas durable", a déclaré M. Siu. La querelle entre Tokyo et Pékin au sujet d'un commentaire de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi au début du mois de novembre, selon lequel une attaque chinoise sur Taïwan pourrait déclencher une réponse militaire japonaise, reste au centre de l'attention. Mme Takaichi et le président américain Donald Trump se sont entretenus mardi , à la suite de son appel lundi avec le président chinois Xi Jinping. Elle a déclaré que M. Trump lui avait expliqué les relations entre les États-Unis et la Chine. Lundi, M. Trump a déclaré qu'il se rendrait à Pékin en avril à l'invitation du gouvernement chinois. Cette proposition de rencontre a été interprétée comme un nouveau signe de l'amélioration des relations diplomatiques et politiques entre les deux pays à la suite de la trêve de la guerre commerciale. "Cela contribue à apaiser les tensions géopolitiques globales qui continuent d'accroître la volatilité du marché", a déclaré Marcella Chow, stratège de marché chez JPMorgan Asset Management. Les contrats à terme du Nasdaq NQc1 et du S&P 500 ESc1 ont également légèrement baissé au cours des heures asiatiques. Les marchés boursiers et obligataires américains seront fermés jeudi pour la fête de Thanksgiving et ne fonctionneront qu'une demi-journée vendredi. Dans les matières premières, les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en baisse de 0,52% à 63,04 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 étaient en baisse de 0,48% à 58,56 dollars le baril. L'or au comptant XAU= est resté stable à 4 141 dollars l'once.