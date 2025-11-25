 Aller au contenu principal
CAC 40
7 976,49
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions asiatiques sont en hausse et les réductions des taux d'intérêt américains sont de nouveau à l'ordre du jour
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 07:37

Les marchés boursiers
asiatiques se sont orientés à la hausse mardi, alors que les
espoirs de voir la Réserve fédérale réduire ses taux d'intérêt
en décembre se sont accrus, tandis que les investisseurs se sont
rués sur les valeurs technologiques mondiales, écartant les
craintes d'une surchauffe du secteur.
    L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a augmenté de 0,75%, principalement grâce aux
valeurs technologiques, récupérant ainsi une partie des pertes
subies la semaine dernière, lorsqu'il a chuté de 4%. L'indice
est en passe d'enregistrer sa première baisse mensuelle depuis
mars.
    Les contrats à terme européens  STXEc1  étaient cependant en
baisse de 0,2%, indiquant une ouverture en douceur. 
    Le rendement des bons du Trésor à 10 ans  US10YT=RR  est
resté stable à 4,038%. Le rendement à deux ans  US2YT=RR , qui
augmente avec les attentes des traders concernant la hausse des
taux des fonds de la Fed, était stable à 3,495% dans les heures
asiatiques après avoir baissé de 2,5 points de base lors de la
session précédente.
 Le Nikkei  .N225  du Japon était en hausse de seulement 0,1%
mardi après un début de séance vigoureux au retour d'un jour
férié lundi. L'indice a chuté de 3,5 % la semaine dernière,
alors qu'un sentiment de risque s'est emparé des marchés.
L'indice Hang Seng de Hong Kong  .HSI  était en hausse de près
de 0,6% mardi et l'indice chinois CSI300  .CSI300  était en
hausse de 1,1%.
    La perspective d'une baisse des taux américains augmente
après que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré
que  les données disponibles indiquaient que le marché de
l'emploi américain restait suffisamment faible pour justifier
une nouvelle baisse d'un quart de point des taux d'intérêt.
    Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés évaluent à 85,1 %
la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la
réunion de décembre, contre 42,4 % il y a une semaine. La banque
centrale américaine se réunira les 9 et 10 décembre.
    Le changement soudain des paris sur la baisse des taux a eu
un impact limité sur le dollar. L'euro  EUR=  s'échangeait à
1,15125 dollar après avoir enregistré de légers gains au cours
de la nuit. 
 L'indice du dollar  =USD  s'est maintenu à 100,25, conservant
ses gains de la semaine dernière, lorsque l'indice a augmenté de
près de 1%.
    "Nous pensons que la Fed réduira ses taux en décembre et
fera ensuite une pause de cinq à six mois avant d'envisager
trois réductions supplémentaires l'année prochaine, probablement
au cours du second semestre", a déclaré Jack Siu, responsable de
la gestion de portefeuille discrétionnaire pour l'Asie chez
Lombard Odier.
    Selon lui, il est probable que la BCE et la Banque nationale
suisse aient fini de réduire leurs taux, et "la BOJ sera plus
dovish, même si sa prochaine action sera une hausse"
    "Du point de vue du différentiel de taux d'intérêt, le
dollar va se déprécier. Selon nous, ce rebond n'est pas
durable", a déclaré M. Siu.
     La querelle entre Tokyo et Pékin au sujet d'un commentaire
de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi au début du
mois de novembre, selon lequel une attaque chinoise sur Taïwan
pourrait déclencher une réponse militaire japonaise, reste au
centre de l'attention.
    Mme Takaichi et le président américain Donald Trump se sont
entretenus mardi , à la suite de son appel lundi avec le
président chinois Xi Jinping. Elle a déclaré que M. Trump lui
avait expliqué les relations entre les États-Unis et la Chine.
    Lundi, M. Trump a déclaré qu'il se rendrait à Pékin en avril
 à l'invitation du gouvernement chinois. Cette proposition
de rencontre a été interprétée comme un nouveau signe de
l'amélioration des relations diplomatiques et politiques entre
les deux pays à la suite de la trêve de la guerre commerciale.
    "Cela contribue à apaiser les tensions géopolitiques
globales qui continuent d'accroître la volatilité du marché", a
déclaré Marcella Chow, stratège de marché chez JPMorgan Asset
Management.
    Les contrats à terme du Nasdaq  NQc1  et du S&P 500  ESc1 
ont également légèrement baissé au cours des heures asiatiques.
    Les marchés boursiers et obligataires américains seront
fermés jeudi pour la fête de Thanksgiving et ne fonctionneront
qu'une demi-journée vendredi.
    Dans les matières premières, les contrats à terme sur le
pétrole Brent  LCOc1  étaient en baisse de 0,52% à 63,04 dollars
le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut
américain  CLc1  étaient en baisse de 0,48% à 58,56 dollars le
baril. 
    L'or au comptant  XAU=  est resté stable à 4 141 dollars
l'once.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 490,40 Pts Six - Forex 1 +0,95%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 448,27 Pts Index Ex +0,44%
EUR/USD SPOT
1,1525 USD Six - Forex 1 -0,02%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 906,19 Pts Six - Forex 1 +0,74%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 872,01 Pts Index Ex +2,69%
Nikkei 225
48 659,52 Pts Six - Forex 1 +0,07%
Or
4 135,05 USD Six - Forex 1 -0,04%
Pétrole Brent
63,11 USD Ice Europ -0,41%
Pétrole WTI
58,64 USD Ice Europ -0,41%
S&P 500 INDEX
6 705,12 Pts CBOE +1,55%
USA BENCHMARK 10A
4,064 Rates -0,41%
USA BENCHMARK 2A
3,507 Rates -1,79%
USD/JPY SPOT
156,5875 Six - Forex 1 -0,16%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

