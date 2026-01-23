Les actions asiatiques sont en hausse avant la décision de la Banque du Japon sur les taux d'intérêt

Les actions ont fait des gains tièdes dans les premiers échanges asiatiques vendredi avant la dernière réunion de politique de la Banque du Japon , au cours de laquelle on s'attend à ce qu'elle maintienne ses taux. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en hausse de 0,4%, tandis que le Nikkei 225 .N225 a augmenté de 0,2%. Les contrats à terme du S&P 500 e-mini EScv1 ont fluctué entre gains et pertes, avec une dernière hausse de 0,1%. Les actions à Wall Street ont prolongé leur rebond pour la deuxième journée après que le président américain Donald Trump soit revenu sur ses menaces antérieures de tarifs douaniers sur les produits européens et ait exclu de prendre le contrôle du Groenland par la force. Le S&P 500 .SPX a grimpé de 0,5% et le Nasdaq Composite .IXIC s'est redressé de 0,9%. "Les marchés ont accueilli favorablement ce changement, avec un rebond des actifs à risque et un aplatissement des courbes de rendement des obligations d'État", ont écrit les analystes de Société Générale dans un rapport de recherche. "L'incertitude politique reste toutefois élevée. D'autres rebondissements sont probables." Le yen s'est affaibli de 0,1% à 158,54 contre le dollar avant la réunion de la BOJ, suite à la publication de données gouvernementales plus tôt vendredi montrant que les prix à la consommation de base au Japon ont augmenté de 2,4% en décembre par rapport à l'année précédente, en ligne avec les estimations des analystes. L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, est resté stable à 98,329, oscillant autour de ses niveaux les plus bas de l'année, après avoir enregistré sa plus forte baisse en une journée depuis six semaines jeudi. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient une probabilité implicite de 96 % que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion de deux jours le 28 janvier, peu de changement par rapport à la veille, selon l'outil FedWatch du CME Group. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 0,2 point de base à 4,247 %. Les marchés des métaux précieux ont établi des records alors que le dollar s'enfonçait dans ses plus bas niveaux de l'année. L'or XAU= a progressé pour la cinquième journée, gagnant 0,3% à 4 951,47 dollars l'once, tandis que l'argent XAG= était en hausse de 1,7% à 97,85 dollars l'once. Les actions coréennes ont mené les gains en Asie, avec le Kospi .KS11 en hausse pour le troisième jour de 1,1% après avoir franchi la barre des 5000 pour la première fois jeudi, un jalon que le Président Lee Jae Myung avait promis d'atteindre grâce à des réformes du marché et des mesures fiscales pour fermer le soi-disant "rabais coréen". Les gains de l'indice technologique, ancré par le fabricant de puces Samsung Electronics 005930.KS , sont survenus après qu'Intel INTC.O ait prévu jeudi des revenus et des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations du marché, alors qu'il luttait pour satisfaire la demande de puces de serveur utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle, ce qui a fait chuter les actions de 11% dans les échanges après les heures de bureau. Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,4% à 64,30 dollars le baril, se stabilisant après que le ton plus doux de Trump à l'égard du Groenland et de l'Iran ait apaisé les craintes de risques géopolitiques perturbant l'approvisionnement. Le bitcoin BTC= était en hausse de 0,3 % à 89 499,47 $, tandis que l'éther ETH= a augmenté de 0,2 % à 2 948,14 $.