Les actions asiatiques sont en hausse avant la décision de la Banque du Japon sur les taux d'intérêt
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 02:27

Les actions ont fait des
gains tièdes dans les premiers échanges asiatiques vendredi
avant la dernière réunion de politique de la Banque du Japon
, au cours de laquelle on s'attend à ce qu'elle maintienne
ses taux.
    L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  était en hausse de 0,4%, tandis que le Nikkei
225  .N225  a augmenté de 0,2%. Les contrats à terme du S&P 500
e-mini  EScv1  ont fluctué entre gains et pertes, avec une
dernière hausse de 0,1%.
 Les actions à Wall Street ont prolongé leur rebond pour la
deuxième journée après que le président américain Donald Trump
soit revenu sur  ses menaces antérieures de tarifs
douaniers sur les produits européens et ait exclu de prendre le
contrôle du Groenland par la force. Le S&P 500  .SPX  a grimpé
de 0,5% et le Nasdaq Composite  .IXIC  s'est redressé de 0,9%.
 "Les marchés ont accueilli favorablement ce changement, avec un
rebond des actifs à risque et un aplatissement des courbes de
rendement des obligations d'État", ont écrit les analystes de
Société Générale dans un rapport de recherche. "L'incertitude
politique reste toutefois élevée. D'autres rebondissements sont
probables."
    Le yen s'est affaibli de 0,1% à 158,54 contre le dollar
avant la réunion de la BOJ, suite à la publication de données
gouvernementales plus tôt vendredi montrant que les prix à la
consommation de base au Japon  ont augmenté de 2,4% en
décembre par rapport à l'année précédente, en ligne avec les
estimations des analystes.
    L'indice du dollar américain  =USD , qui mesure la force du
billet vert par rapport à un panier de six devises, est resté
stable à 98,329, oscillant autour de ses niveaux les plus bas de
l'année, après avoir enregistré sa plus forte baisse en une
journée depuis six semaines jeudi.
    Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient une
probabilité implicite de 96 % que la Réserve fédérale américaine
maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion de deux jours
le 28 janvier, peu de changement par rapport à la veille, selon
l'outil FedWatch du CME Group.
    Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a
augmenté de 0,2 point de base à 4,247 %.
    Les marchés des métaux précieux ont établi des records alors
que le dollar s'enfonçait dans ses plus bas niveaux de l'année.
L'or  XAU=  a progressé pour la cinquième journée, gagnant 0,3%
à 4 951,47 dollars l'once, tandis que l'argent  XAG=  était en
hausse de 1,7% à 97,85 dollars l'once.
    Les actions coréennes ont mené les gains en Asie, avec le
Kospi  .KS11  en hausse pour le troisième jour de 1,1% après
avoir franchi la barre des 5000  pour la première fois
jeudi, un jalon que le Président Lee Jae Myung avait promis
d'atteindre grâce à des réformes du marché et des mesures
fiscales pour fermer le soi-disant "rabais coréen".
    Les gains de l'indice technologique, ancré par le fabricant
de puces Samsung Electronics  005930.KS , sont survenus après
qu'Intel  INTC.O  ait prévu jeudi des revenus et des bénéfices
trimestriels  inférieurs aux estimations du marché, alors
qu'il luttait pour satisfaire la demande de puces de serveur
utilisées dans les centres de données d'intelligence
artificielle, ce qui a fait chuter les actions de 11% dans les
échanges après les heures de bureau. 
 Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le
pétrole Brent  LCOc1  étaient en hausse de 0,4% à 64,30 dollars
le baril, se stabilisant après que le ton plus doux de Trump à
l'égard du Groenland et de l'Iran ait apaisé les craintes 
de risques géopolitiques perturbant l'approvisionnement.
 Le bitcoin  BTC=  était en hausse de 0,3 % à 89 499,47 $,
tandis que l'éther  ETH=  a augmenté de 0,2 % à 2 948,14 $.
Banque mondiale

Valeurs associées

Argent
98,53 USD Six - Forex 1 +2,40%
EUR/USD SPOT
1,1748 USD Six - Forex 1 -0,08%
INTEL
54,3200 USD NASDAQ +0,13%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 436,02 Pts Index Ex +0,91%
Nikkei 225
53 871,05 Pts Six - Forex 1 +0,34%
Or
4 952,12 USD Six - Forex 1 +0,32%
Pétrole Brent
64,50 USD Ice Europ +0,16%
Pétrole WTI
59,81 USD Ice Europ +0,25%
S&P 500 INDEX
6 913,35 Pts CBOE +0,55%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
USD/JPY SPOT
158,5900 Six - Forex 1 +0,12%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

