Les actions asiatiques se replient alors que le prix de la réduction de la Fed est fixé, mais que les orientations sont incertaines

Les actions asiatiques et les contrats à terme de Wall Street ont cédé du terrain mercredi, à l'approche de l'heure critique pour un conseil d'administration de la Réserve fédérale divisé, et les résultats des bénéfices ont menacé de mettre à l'épreuve les valorisations élevées dans l'espace de l'intelligence artificielle. La plupart des actifs étant figés dans les phares de la Fed, l'attention a été attirée par la chute soudaine du yen japonais et la poursuite de l'ascension vertigineuse des prix de l'argent, qui ont tous deux atteint des sommets inégalés. Le marché des contrats à terme, au moins, est convaincu que la Fed réduira ses taux d'un quart de point, à 3,50-3,75 %, plus tard dans la journée, avec une probabilité de 89 %. Cependant, il suppose également que les prévisions seront optimistes, ce qui implique une probabilité de 21 % d'un changement en janvier. Tout dépendra du nombre de prévisions des membres de la Fed qui prévoient une, deux ou aucune réduction supplémentaire l'année prochaine. Les analystes soupçonnent également qu'au moins deux des 12 votants pourraient s'opposer à un assouplissement, ce qui mettrait le président Jerome Powell dans une position difficile. "Powell fera probablement comprendre que la barre des réductions futures a été relevée et expliquera pourquoi certains participants se sont opposés à une réduction", a écrit David Mericle, économiste en chef pour les États-Unis chez Goldman Sachs. "Mais la Fed ne peut pas trop s'enfermer - surtout à un moment où nous avons deux rapports sur l'emploi en retard - parce qu'une réduction en janvier pourrait s'avérer appropriée" Le rapport sur les emplois de novembre a été reporté au 16 décembre en raison de la fermeture du gouvernement, tandis que les chiffres de l'inflation sont attendus deux jours plus tard. Les marchés de la dette pourraient être agréablement surpris si les analystes de BofA avaient raison et si la Fed annonçait son intention de commencer à acheter des bons du Trésor à partir de janvier pour éviter une pénurie de liquidités. Pour l'instant, les investisseurs en actions ont préféré la discrétion à la bravoure et ont limité les transactions au minimum. Le Nikkei .N225 du Japon a commencé en hausse mais a rapidement chuté de 0,5%, tandis que la Corée du Sud .KS11 a perdu 0,4%. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a baissé de 0,1%, alors que les blue chips chinoises .CSI300 ont chuté de 0,8% à la suite de données d'inflation mitigées. L'inflation des prix à la consommation s'est accélérée pour atteindre un taux annuel de 0,7 % en novembre, mais a tout de même glissé pour le mois seul, tandis que les prix à la production sont restés embourbés dans la déflation. TEST DES BÉNÉFICES POUR L'INFRASTRUCTURE DE L'A.I Les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 sont restés stables, tandis que les contrats à terme FTSE FFIc1 ont baissé de 0,3 % et les contrats à terme DAX FDXc1 ont perdu 0,2 %. Le S&P 500 ESc1 a reculé de 0,1%, tandis que le Nasdaq NQc1 a baissé de 0,2% à la veille des résultats d'Oracle ORCL.N et de Broadcom AVGO.O , deux entreprises technologiques majeures. "Ce qu'ils détaillent sur les intentions d'investissement et les plans de financement futurs pourrait résonner dans l'espace de l'IA, et il y a des risques clairs qu'ils manquent sur l'infrastructure cloud," a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone. "Le marché des options prévoit une variation de l'ordre de -/+10 % le jour de la publication des résultats, ce qui laisse présager une forte volatilité Sur les marchés obligataires, les rendements du Trésor à 10 ans sont restés stables à 4,187 % US10YT=TWEB , après avoir atteint un plancher de 3,962 % en l'espace de neuf séances. Une rupture du support graphique de 4,201% risquerait de provoquer un pic vers 4,535%, ce qui rendrait les perspectives de la Fed d'autant plus importantes. La hausse des rendements a soutenu le dollar, aidé par un large mouvement de vente du yen au cours de la nuit, qui semble avoir été mené par des fonds de suivi du momentum. L'euro a été l'un des principaux gagnants en atteignant un record historique de 182,64 yens EURJPY=EBS , tandis que la livre a atteint des sommets inégalés depuis la mi-2008 à 208,95 yens GBPJPY=EBS . Le dollar s'est établi à 156,75 yens JPY=EBS , après avoir progressé de 0,5% mardi, et s'est légèrement raffermi par rapport à un panier de devises à 99,234 =USD . L'argent a de nouveau été la vedette des matières premières, ayant franchi la barre des 60 dollars pour atteindre un record de 61,02 dollars l'once XAG= . Le prix du métal a plus que doublé cette année en raison de la diminution des stocks et d'une tendance haussière qui a attiré la demande des fonds d'investissement. La demande réelle augmente également dans des secteurs tels que l'énergie solaire, les véhicules électriques et leur infrastructure, les centres de données et l'intelligence artificielle, a déclaré l'association industrielle Silver Institute dans un rapport de recherche. L'or était plus calme à 4 212 $ l'once XAU= , après avoir atteint un sommet de 4 381 $ en octobre. GOL/ Les prix du pétrole se sont stabilisés, après avoir perdu du terrain en début de semaine lorsque l'Irak a rétabli la production du champ pétrolier West Qurna 2 de Lukoil, l'un des plus importants au monde. O/R Le Brent LCOc1 a légèrement augmenté de 0,2 % à 62,07 $ le baril, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 0,2 % à 58,39 $ le baril.