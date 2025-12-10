 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 448,28
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions asiatiques se replient alors que le prix de la réduction de la Fed est fixé, mais que les orientations sont incertaines
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 03:30

Les actions asiatiques et les
contrats à terme de Wall Street ont cédé du terrain mercredi, à
l'approche de l'heure critique pour un conseil d'administration
de la Réserve fédérale  divisé, et les résultats des
bénéfices ont menacé de mettre à l'épreuve les valorisations
élevées dans l'espace de l'intelligence artificielle.
    La plupart des actifs étant figés dans les phares de la Fed,
l'attention a été attirée par la chute soudaine du yen japonais
et la poursuite de l'ascension vertigineuse des prix de
l'argent, qui ont tous deux atteint des sommets inégalés.
    Le marché des contrats à terme, au moins, est convaincu que
la Fed réduira ses taux d'un quart de point, à 3,50-3,75 %, plus
tard dans la journée, avec une probabilité de 89 %. Cependant,
il suppose également que les prévisions seront optimistes, ce
qui implique une probabilité de 21 % d'un changement en janvier.
    Tout dépendra du nombre de prévisions des membres de la Fed
qui prévoient une, deux ou aucune réduction supplémentaire
l'année prochaine. Les analystes soupçonnent également qu'au
moins deux des 12 votants pourraient s'opposer à un
assouplissement, ce qui mettrait le président Jerome Powell dans
une position difficile.
    "Powell fera probablement comprendre que la barre des
réductions futures a été relevée et expliquera pourquoi certains
participants se sont opposés à une réduction", a écrit David
Mericle, économiste en chef pour les États-Unis chez Goldman
Sachs.
    "Mais la Fed ne peut pas trop s'enfermer - surtout à un
moment où nous avons deux rapports sur l'emploi en retard -
parce qu'une réduction en janvier pourrait s'avérer appropriée"
    Le rapport sur les emplois de novembre  a été reporté
au 16 décembre en raison de la fermeture du gouvernement, tandis
que les chiffres de l'inflation sont attendus deux jours plus
tard.
    Les marchés de la dette pourraient être agréablement surpris
si les analystes de BofA avaient raison et si la Fed annonçait
son intention de commencer à acheter des bons du Trésor  à
partir de janvier pour éviter une pénurie de liquidités.
    Pour l'instant, les investisseurs en actions ont préféré la
discrétion à la bravoure et ont limité les transactions au
minimum. Le Nikkei  .N225  du Japon a commencé en hausse mais a
rapidement chuté de 0,5%, tandis que la Corée du Sud  .KS11  a
perdu 0,4%.
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a baissé de 0,1%, alors que les blue
chips chinoises  .CSI300  ont chuté de 0,8% à la suite de
données d'inflation mitigées.
    L'inflation des prix à la consommation  s'est
accélérée pour atteindre un taux annuel de 0,7 % en novembre,
mais a tout de même glissé pour le mois seul, tandis que les
prix à la production sont restés embourbés dans la déflation.
    
    TEST DES BÉNÉFICES POUR L'INFRASTRUCTURE DE L'A.I
    Les contrats à terme EUROSTOXX 50  STXEc1  sont restés
stables, tandis que les contrats à terme FTSE  FFIc1  ont baissé
de 0,3 % et les contrats à terme DAX  FDXc1  ont perdu 0,2 %.
    Le S&P 500  ESc1  a reculé de 0,1%, tandis que le Nasdaq
 NQc1  a baissé de 0,2% à la veille des résultats d'Oracle
 ORCL.N  et de Broadcom  AVGO.O , deux entreprises
technologiques majeures.
    "Ce qu'ils détaillent sur les intentions d'investissement et
les plans de financement futurs pourrait résonner dans l'espace
de l'IA, et il y a des risques clairs qu'ils manquent sur
l'infrastructure cloud," a déclaré Chris Weston, responsable de
la recherche chez le courtier Pepperstone.
    "Le marché des options prévoit une variation de l'ordre de
-/+10 % le jour de la publication des résultats, ce qui laisse
présager une forte volatilité
    Sur les marchés obligataires, les rendements du Trésor à 10
ans sont restés stables à 4,187 %  US10YT=TWEB , après avoir
atteint un plancher de 3,962 % en l'espace de neuf séances. 
    Une rupture du support graphique de 4,201% risquerait de
provoquer un pic vers 4,535%, ce qui rendrait les perspectives
de la Fed d'autant plus importantes.
    La hausse des rendements a soutenu le dollar, aidé par un
large mouvement de vente du yen au cours de la nuit, qui semble
avoir été mené par des fonds de suivi du momentum.
    L'euro a été l'un des principaux gagnants en atteignant un
record historique de 182,64 yens  EURJPY=EBS , tandis que la
livre a atteint des sommets inégalés depuis la mi-2008 à 208,95
yens  GBPJPY=EBS . 
    Le dollar s'est établi à 156,75 yens  JPY=EBS , après avoir
progressé de 0,5% mardi, et s'est légèrement raffermi par
rapport à un panier de devises à 99,234  =USD .
    L'argent a de nouveau été la vedette des matières premières,
ayant franchi la barre des 60 dollars pour atteindre un record
de 61,02 dollars l'once  XAG= . Le prix du métal a plus que
doublé cette année en raison de la diminution des stocks et
d'une tendance haussière qui a attiré la demande des fonds
d'investissement.
    La demande réelle augmente également dans des secteurs tels
que l'énergie solaire, les véhicules électriques et leur
infrastructure, les centres de données et l'intelligence
artificielle, a déclaré l'association industrielle Silver
Institute dans un rapport de recherche.
    L'or était plus calme à 4 212 $ l'once  XAU= , après avoir
atteint un sommet de 4 381 $ en octobre.  GOL/ 
    Les prix du pétrole se sont stabilisés, après avoir perdu du
terrain en début de semaine lorsque l'Irak a rétabli la
production du champ pétrolier West Qurna 2 de Lukoil, l'un des
plus importants au monde.  O/R 
    Le Brent  LCOc1  a légèrement augmenté de 0,2 % à 62,07 $ le
baril, tandis que le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,2 % à
58,39 $ le baril.

Valeurs associées

Argent
61,09 USD Six - Forex 1 +0,68%
BROADCOM
406,3600 USD NASDAQ +1,31%
CSI 300 INDEX
4 561,72 Pts Six - Forex 1 -0,79%
EUR/USD SPOT
1,1629 USD Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 448,28 Pts Six - Forex 1 -0,41%
ORACLE
221,640 USD NYSE +0,49%
Or
4 208,14 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
62,05 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
58,36 USD Ice Europ -0,15%
USD/JPY SPOT
156,5745 Six - Forex 1 -0,17%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank