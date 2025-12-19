 Aller au contenu principal
Les actions asiatiques rejoignent le rallye de Wall Street et se préparent à la hausse des taux de la Banque du Japon (BOJ)
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 01:35

Les marchés boursiers
asiatiques ont rebondi vendredi, alors que le retournement de la
technologie a stimulé Wall Street, laissant les investisseurs
compter sur une probable hausse des taux d'intérêt de la Banque
du Japon  qui pourrait provoquer des vagues pour les
monnaies et les obligations.
    Le sentiment a également été stimulé par un ralentissement
choquant de l'inflation des prix à la consommation aux
États-Unis  à 2,7%, bien que les analystes aient averti
que les données étaient clairement faussées par la fermeture du
gouvernement et ne pouvaient pas être prises au pied de la
lettre.
    Les anticipations concernant la Réserve fédérale n'ont bougé
que marginalement, avec une réduction de taux en janvier
impliquée à seulement 27%, tandis que mars a augmenté à 58%
contre 54% avant les données.  0#USDIRPR 
    Les marchés tablent sur environ 90% de chances que la BOJ
augmente son taux d'un quart de point à 0,75% plus tard
vendredi, l'enjeu majeur étant la perspective d'un nouveau
resserrement à venir.  0#JPYIRPR 
    Les investisseurs parient sur un seul relèvement
supplémentaire à 1,0 % en 2026 et tout soupçon de relèvement
supplémentaire pourrait apporter le soutien nécessaire au yen en
difficulté, mais aussi exercer une pression sur les obligations
d'État.
    "Le taux directeur est toujours en territoire stimulant et
il y a des raisons de poursuivre la normalisation de la
politique de la BOJ", ont affirmé les analystes de CBA dans une
note.
    "L'inflation de base est restée supérieure à l'objectif de 2
% de la BOJ au cours des deux dernières années, et le fort
affaiblissement du yen au cours des deux derniers mois
contribuera également à l'inflation."
    Les chiffres publiés vendredi ont montré que l'IPC de base
du Japon  a augmenté à un rythme annuel de 3,0 % en
novembre, sans changement par rapport au mois précédent.
    Pour l'instant, les marchés se sont contentés de suivre
l'exemple de Wall Street et le Nikkei  .N225  a augmenté de
0,6%. La Corée du Sud  .KS11  a grimpé de 1,2%, encouragée par
les excellents résultats du fabricant de puces Micron Technology
  MU.O .
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a ajouté 0,2%.
    
    La BCE et la BoE proposent des niveaux différents de fermeté
    Les contrats à terme du S&P 500  ESc1  et du Nasdaq  NQc1 
sont restés stables après avoir rebondi durant la nuit.
    Les marchés obligataires ont accueilli avec prudence les
chiffres de l'IPC américain, les rendements du Trésor à 10 ans
se maintenant à 4,126%  US10YT=TWEB , loin du récent sommet de 3
mois et demi à 4,209%.
    Le rendement à 10 ans du Japon  JP10YTN=JBTC  s'est établi à
1,980%, égalant un récent plus haut de 18 ans.
    Au cours de la nuit, les obligations britanniques ont été
touchées après que la Banque d'Angleterre  ait réduit ses
taux comme prévu, mais seulement après un vote très serré de
5-4. Les décideurs politiques ont également fait preuve de
prudence quant au rythme de l'assouplissement futur et une
nouvelle baisse n'est pas prévue avant juin.  0#GBPIRPR 
    La Banque centrale européenne  s'est montrée encore
plus ferme en maintenant les taux à 2,0 % et en signalant la fin
probable du cycle d'assouplissement. Les marchés n'envisagent
qu'une faible probabilité d'une baisse pour l'ensemble de
l'année 2026.  0#EURIRPR 
    Les banques centrales de Suède  et de Norvège 
ont également maintenu leurs taux, bien que cette dernière ait
laissé la porte ouverte à une ou plusieurs réductions.
    Ces décisions ont provoqué de brèves hausses de la livre et
de l'euro, mais elles se sont rapidement calmées. La livre
sterling était au ralenti à 1,3378 $  GBP=EBS , et l'euro était
stable à 1,1725 $  EUR=EBS .
    Le dollar a peu varié sur le yen à 155,60  JPY=EBS , bien
dans la fourchette récente de 154,34 à 156,96.
    Sur les marchés des matières premières, l'or est resté
bloqué à 4 333 dollars l'once  XAU= , toujours en deçà de son
pic d'octobre de 4 381 dollars. L'argent a fait l'objet de
prises de bénéfices après sa progression fulgurante, mais le
palladium et le platine sont restés très demandés.  GOL/  
    Les prix du pétrole ont été soutenus par la possibilité de
nouvelles sanctions américaines contre la Russie et les risques
d'approvisionnement posés par un blocus des pétroliers
vénézuéliens.  O/R 
    Le Brent  LCOc1  a légèrement augmenté de 0,2 % à 62,04 $ le
baril, tandis que le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,2 % à
58,35 $ le baril.
