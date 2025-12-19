Les actions asiatiques rejoignent le rallye de Wall Street et se préparent à la hausse des taux de la Banque du Japon (BOJ)

Les marchés boursiers asiatiques ont rebondi vendredi, alors que le retournement de la technologie a stimulé Wall Street, laissant les investisseurs compter sur une probable hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon qui pourrait provoquer des vagues pour les monnaies et les obligations. Le sentiment a également été stimulé par un ralentissement choquant de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis à 2,7%, bien que les analystes aient averti que les données étaient clairement faussées par la fermeture du gouvernement et ne pouvaient pas être prises au pied de la lettre. Les anticipations concernant la Réserve fédérale n'ont bougé que marginalement, avec une réduction de taux en janvier impliquée à seulement 27%, tandis que mars a augmenté à 58% contre 54% avant les données. 0#USDIRPR Les marchés tablent sur environ 90% de chances que la BOJ augmente son taux d'un quart de point à 0,75% plus tard vendredi, l'enjeu majeur étant la perspective d'un nouveau resserrement à venir. 0#JPYIRPR Les investisseurs parient sur un seul relèvement supplémentaire à 1,0 % en 2026 et tout soupçon de relèvement supplémentaire pourrait apporter le soutien nécessaire au yen en difficulté, mais aussi exercer une pression sur les obligations d'État. "Le taux directeur est toujours en territoire stimulant et il y a des raisons de poursuivre la normalisation de la politique de la BOJ", ont affirmé les analystes de CBA dans une note. "L'inflation de base est restée supérieure à l'objectif de 2 % de la BOJ au cours des deux dernières années, et le fort affaiblissement du yen au cours des deux derniers mois contribuera également à l'inflation." Les chiffres publiés vendredi ont montré que l'IPC de base du Japon a augmenté à un rythme annuel de 3,0 % en novembre, sans changement par rapport au mois précédent. Pour l'instant, les marchés se sont contentés de suivre l'exemple de Wall Street et le Nikkei .N225 a augmenté de 0,6%. La Corée du Sud .KS11 a grimpé de 1,2%, encouragée par les excellents résultats du fabricant de puces Micron Technology MU.O . L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a ajouté 0,2%. La BCE et la BoE proposent des niveaux différents de fermeté Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 sont restés stables après avoir rebondi durant la nuit. Les marchés obligataires ont accueilli avec prudence les chiffres de l'IPC américain, les rendements du Trésor à 10 ans se maintenant à 4,126% US10YT=TWEB , loin du récent sommet de 3 mois et demi à 4,209%. Le rendement à 10 ans du Japon JP10YTN=JBTC s'est établi à 1,980%, égalant un récent plus haut de 18 ans. Au cours de la nuit, les obligations britanniques ont été touchées après que la Banque d'Angleterre ait réduit ses taux comme prévu, mais seulement après un vote très serré de 5-4. Les décideurs politiques ont également fait preuve de prudence quant au rythme de l'assouplissement futur et une nouvelle baisse n'est pas prévue avant juin. 0#GBPIRPR La Banque centrale européenne s'est montrée encore plus ferme en maintenant les taux à 2,0 % et en signalant la fin probable du cycle d'assouplissement. Les marchés n'envisagent qu'une faible probabilité d'une baisse pour l'ensemble de l'année 2026. 0#EURIRPR Les banques centrales de Suède et de Norvège ont également maintenu leurs taux, bien que cette dernière ait laissé la porte ouverte à une ou plusieurs réductions. Ces décisions ont provoqué de brèves hausses de la livre et de l'euro, mais elles se sont rapidement calmées. La livre sterling était au ralenti à 1,3378 $ GBP=EBS , et l'euro était stable à 1,1725 $ EUR=EBS . Le dollar a peu varié sur le yen à 155,60 JPY=EBS , bien dans la fourchette récente de 154,34 à 156,96. Sur les marchés des matières premières, l'or est resté bloqué à 4 333 dollars l'once XAU= , toujours en deçà de son pic d'octobre de 4 381 dollars. L'argent a fait l'objet de prises de bénéfices après sa progression fulgurante, mais le palladium et le platine sont restés très demandés. GOL/ Les prix du pétrole ont été soutenus par la possibilité de nouvelles sanctions américaines contre la Russie et les risques d'approvisionnement posés par un blocus des pétroliers vénézuéliens. O/R Le Brent LCOc1 a légèrement augmenté de 0,2 % à 62,04 $ le baril, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 0,2 % à 58,35 $ le baril.