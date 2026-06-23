Les actions asiatiques reculent alors que les marchés réévaluent leurs anticipations concernant la Fed ; le pétrole progresse

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* Les marchés boursiers sont instables après les baisses enregistrées à Wall Street; le KOSPI plonge de 2 %. Les marchés envisagent la possibilité de deux hausses des taux de la Fed avant la fin de l'année

* Le yen proche de son plus bas niveau depuis 40 ans; Katayama s'entretient avec Bessent

par Gregor Stuart Hunter

Les marchés boursiers asiatiques ont pour la plupart reculé et les cours du pétrole ont repris de la vigueur mardi matin, après que les États-Unis ont levé les sanctions à l'encontre de l'Iran, tandis que les opérateurs s'interrogeaient sur les anticipations croissantes d'une action plus agressive de la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation d'ici la fin de l'année.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,5 %, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont glissé de 0,2 %. Le Brent LCOc1 a progressé de 0,2 % à 78,03 dollars le baril.

Le Nikkei 225 .N225 reculait de 0,6 %, rattrapant une partie de ses pertes après la publication de données indiquant que le secteur manufacturier japonais avait connu une croissance robuste en juin, les nouvelles commandes ayant atteint leur rythme le plus soutenu depuis plus de quatre ans.

Les actions sud-coréennes .KS11 ont oscillé entre hausses et baisses pour finalement clôturer en baisse de 2 %, tandis que les titres taïwanais ont ouvert en hausse de 0,9 %, atteignant un nouveau plus haut.

“Ces marchés sont loin d’être moroses”, a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone Group Ltd à Melbourne. “Les anciens leaders du marché semblent avoir perdu de leur élan, et les investisseurs se tournent vers d’autres secteurs du marché, plus défensifs, moins axés sur l’IA et offrant des flux de trésorerie plus prévisibles.”

À Wall Street , les actions ont reculé pendant la nuit: le S&P 500 .SPX a perdu 0,4 % et le Nasdaq Composite

.IXIC a glissé de 1,3 %, plombés par les baisses des valeurs technologiques à très forte capitalisation, notamment Alphabet

GOOGL.O et SpaceX SPCX.O .

Les cours du pétrole ont clôturé en baisse de plus de 3 %, les craintes liées à l’offre s’étant apaisées après que le vice-président américain JD Vance a déclaré que des progrès avaient été réalisés dans les négociations avec l’Iran et que le détroit d’Ormuz était ouvert.

Sur les marchés des changes, le yen JPY= est resté stable face au dollar, à 161,55 yens, se rapprochant à nouveau de ses plus bas niveaux depuis 40 ans après une séance de transactions volatile aux États-Unis dans la nuit. La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a tenu une réunion en ligne avec le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, tard lundi soir, a indiqué une source proche des discussions, alors que les inquiétudes grandissent face aux fortes fluctuations monétaires.

La livre sterling GBP= est restée stable à 1,3247 dollar après que le Premier ministre Keir Starmer a annoncé lundi qu’il allait démissionner , ouvrant la voie à ce qui devrait être une passation de pouvoir ordonnée au favori Andy Burnham.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, s'échangeait à 101,04, proche de son plus haut niveau depuis mai de l'année dernière.

Les opérateurs sont confrontés à des anticipations d’un calendrier accéléré de hausses des taux de la part d’une Réserve fédérale plus offensive sous la direction de son nouveau président, Kevin Warsh.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux anticipent une probabilité implicite de 54 % d'au moins deux hausses de 25 points de base avant la fin de l'année, contre 15,2 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a reculé de 0,2 point de base, à 4,501 %.

Le cours de l'or XAU= a reculé de 0,2 %, à 4 180,38 dollars. Sur les marchés des cryptomonnaies, le cours du bitcoin

BTC= a glissé de 0,8 %, à 63 873,71 dollars, tandis que celui de l'ether ETH= a baissé de 0,5 %, à 1 724,08 dollars.