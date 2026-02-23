Les actions asiatiques hésitent, le dollar glisse dans la confusion des tarifs douaniers

Les marchés boursiers ont été hésitants et le dollar a glissé en Asie lundi, les investisseurs attendant une clarté bien nécessaire sur les tarifs douaniers américains , tandis que la confiance dans l'ensemble du commerce de l'intelligence artificielle a été testée par les résultats de la société Nvidia cette semaine. Les prix du pétrole ont baissé avant un nouveau cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran prévu à Genève jeudi, le risque de frappes militaires américaines persistant si un accord n'est pas conclu. La confusion s'est installée après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs douaniers d'urgence du président Donald Trump , ce qui l'a amené à annoncer un nouveau taux de 10 % pour le reste du monde, avant de le porter à 15 % dans une décision qui a semblé surprendre certains de ses propres fonctionnaires. "Le paysage tarifaire est maintenant plus incertain qu'auparavant, et l'incertitude n'est pas une bonne nouvelle pour une économie ou un marché", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de change chez NAB. "À moins que le bon sens ne l'emporte, nous pourrions entrer dans un processus circulaire où de nouveaux droits de douane sont annoncés, puis potentiellement annulés, avant que de nouveaux droits de douane ne soient annoncés, et que nous recommencions la danse On ne sait pas encore quand ces droits de douane seront imposés, ce qui pourrait être exclu et si tous les pays seront frappés d'une taxe de 15 %. Certains pays, dont le Royaume-Uni et l'Australie, appliquaient des droits de douane de 10 % en vertu des anciennes règles, tandis que de nombreux pays d'Asie appliquaient des droits plus élevés. Avec tant d'incertitudes, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a légèrement augmenté de 0,5 % dans les échanges légers. Le Nikkei .N225 était fermé pour cause de vacances, mais les contrats à terme NKc1 se sont échangés à 56.970 contre 56.825 à la clôture. La Corée du Sud .KS11 a prolongé son cycle haussier avec une nouvelle hausse de 2,0%, après avoir déjà bondi de 5,5% la semaine dernière pour atteindre des sommets historiques. NVIDIA TESTERA L'HUMEUR DE L'AI Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont baissé de 0,3 % et ceux du Nasdaq NQc1 de 0,4 % avant les résultats de Nvidia NVDA.O , qui ne manqueront pas de faire des vagues étant donné que le mastodonte de la technologie représente près de 8 % de l'indice S&P 500. La société la plus précieuse au monde devrait afficher une hausse de 71 % de son bénéfice par action, à 7,76 dollars, bien que les estimations varient de 6,28 dollars à 9,68 dollars. Les options impliquent que les actions pourraient varier d'au moins 6 % dans un sens ou dans l'autre à la suite de l'annonce. Le marché du Trésor a été ébranlé par l'annonce des droits de douane, qui a augmenté le risque que le gouvernement américain doive rembourser environ 170 milliards de dollars de recettes. Un tel résultat aurait pour effet, sur le papier, de creuser le déficit budgétaire d'un demi-point de pourcentage, à environ 6,6 % du PIB. En raison du jour férié au Japon, les bons du Trésor n'ont pas été négociés, mais les contrats à terme sur les bons à 10 ans TYc1 ont baissé de 2 points. Le marché a également été tiraillé par des données mitigées , la croissance économique ayant largement manqué les prévisions pour le trimestre de décembre, mais l'inflation de base ayant surpris par son niveau élevé. La probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin est passée de 60 % il y a une semaine à 52 %, ce qui a permis au dollar de se raffermir sur la semaine. 0#USDIRPR Au début de la journée de lundi, le dollar a été mis sous pression par les spéculations sur le chaos de la politique commerciale américaine qui pourrait renforcer le thème "vendre l'Amérique" évident sur les marchés au cours des derniers mois. Le dollar a perdu 0,4% sur le yen japonais à 154,36 JPY=EBS , tandis que l'euro a ajouté 0,4% à 1,1826 EUR=EBS . Le dollar a également perdu 0,5% sur le franc suisse à 0,7718 CHF=EBS . Sur les marchés des matières premières, l'or a bénéficié d'une offre de refuge et s'est raffermi de 0,8% à 5 143 dollars l'once XAU= . L'argent a gagné 2% à 86,24 dollars l'once XAG= , après avoir grimpé de près de 8% vendredi. GOL/ Les prix du pétrole ont été agités, après avoir gagné la semaine dernière lorsque Trump a déclaré que l'armée américaine pourrait frapper des cibles spécifiques en Iran si un accord sur le nucléaire n'était pas conclu. O/R Le Brent LCOc1 a légèrement baissé de 0,6% à 71,29 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a perdu 0,8% à 65,95 dollars le baril.