 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions asiatiques hésitent, le dollar glisse dans la confusion des tarifs douaniers
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 01:15

Les marchés boursiers ont été
hésitants et le dollar a glissé en Asie lundi, les investisseurs
attendant une clarté bien nécessaire sur les tarifs douaniers
américains , tandis que la confiance dans l'ensemble du
commerce de l'intelligence artificielle a été testée par les
résultats de la société Nvidia cette semaine. 
Les prix du pétrole ont baissé avant un nouveau cycle de
négociations  entre les États-Unis et l'Iran prévu à
Genève jeudi, le risque de frappes militaires américaines
persistant si un accord n'est pas conclu.
La confusion s'est installée après que la Cour suprême des
États-Unis a invalidé les tarifs douaniers d'urgence du
président Donald Trump , ce qui l'a amené à annoncer un
nouveau taux de 10 % pour le reste du monde, avant de le porter
à 15 % dans une décision qui a semblé surprendre certains de ses
propres fonctionnaires.
    "Le paysage tarifaire est maintenant plus incertain
qu'auparavant, et l'incertitude n'est pas une bonne nouvelle
pour une économie ou un marché", a déclaré Rodrigo Catril,
stratège principal en matière de change chez NAB.
    "À moins que le bon sens ne l'emporte, nous pourrions entrer
dans un processus circulaire où de nouveaux droits de douane
sont annoncés, puis potentiellement annulés, avant que de
nouveaux droits de douane ne soient annoncés, et que nous
recommencions la danse
    On ne sait pas encore quand ces droits de douane seront
imposés, ce qui pourrait être exclu et si tous les pays seront
frappés d'une taxe de 15 %. Certains pays, dont le Royaume-Uni
et l'Australie, appliquaient des droits de douane de 10 % en
vertu des anciennes règles, tandis que de nombreux pays d'Asie
appliquaient des droits plus élevés.
    Avec tant d'incertitudes, l'indice MSCI le plus large des
actions de l'Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a
légèrement augmenté de 0,5 % dans les échanges légers.
    Le Nikkei  .N225  était fermé pour cause de vacances, mais
les contrats à terme  NKc1  se sont échangés à 56.970 contre
56.825 à la clôture. La Corée du Sud  .KS11  a prolongé son
cycle haussier avec une nouvelle hausse de 2,0%, après avoir
déjà bondi de 5,5% la semaine dernière pour atteindre des
sommets historiques. 
    
    NVIDIA TESTERA L'HUMEUR DE L'AI
Les contrats à terme du S&P 500  ESc1  ont baissé de 0,3 % et
ceux du Nasdaq  NQc1  de 0,4 % avant les résultats de Nvidia
  NVDA.O , qui ne manqueront pas de faire des vagues étant
donné que le mastodonte de la technologie représente près de 8 %
de l'indice S&P 500.
    La société la plus précieuse au monde devrait afficher une
hausse de 71 % de son bénéfice par action, à 7,76 dollars, bien
que les estimations varient de 6,28 dollars à 9,68 dollars. Les
options impliquent que les actions pourraient varier d'au moins
6 % dans un sens ou dans l'autre à la suite de l'annonce.
    Le marché du Trésor a été ébranlé par l'annonce des droits
de douane, qui a augmenté le risque que le gouvernement
américain doive rembourser environ 170 milliards de dollars de
recettes. Un tel résultat aurait pour effet, sur le papier, de
creuser le déficit budgétaire d'un demi-point de pourcentage, à
environ 6,6 % du PIB.
    En raison du jour férié au Japon, les bons du Trésor n'ont
pas été négociés, mais les contrats à terme sur les bons à 10
ans  TYc1  ont baissé de 2 points. 
Le marché a également été tiraillé par des données mitigées
, la croissance économique ayant largement manqué les
prévisions pour le trimestre de décembre, mais l'inflation de
base ayant surpris par son niveau élevé.
    La probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve
fédérale en juin est passée de 60 % il y a une semaine à 52 %,
ce qui a permis au dollar de se raffermir sur la semaine.
 0#USDIRPR  
    Au début de la journée de lundi, le dollar a été mis sous
pression par les spéculations sur le chaos de la politique
commerciale américaine qui pourrait renforcer le thème "vendre
l'Amérique" évident sur les marchés au cours des derniers mois.
    Le dollar a perdu 0,4% sur le yen japonais à 154,36
 JPY=EBS , tandis que l'euro a ajouté 0,4% à 1,1826  EUR=EBS .
Le dollar a également perdu 0,5% sur le franc suisse à 0,7718
 CHF=EBS .
    Sur les marchés des matières premières, l'or a bénéficié
d'une offre de refuge et s'est raffermi de 0,8% à 5 143 dollars
l'once  XAU= . L'argent a gagné 2% à 86,24 dollars l'once
 XAG= , après avoir grimpé de près de 8% vendredi.  GOL/ 
    Les prix du pétrole ont été agités, après avoir gagné la
semaine dernière lorsque Trump a déclaré que l'armée américaine
pourrait frapper des cibles spécifiques en Iran si un accord sur
le nucléaire n'était pas conclu.  O/R 
    Le Brent  LCOc1  a légèrement baissé de 0,6% à 71,29 dollars
le baril, tandis que le brut américain  CLc1  a perdu 0,8% à
65,95 dollars le baril.

Valeurs associées

Argent
87,71 USD Six - Forex 1 +3,57%
EUR/USD SPOT
1,1828 USD Six - Forex 1 +0,28%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
189,6600 USD NASDAQ +0,94%
Nikkei 225
56 825,70 Pts Six - Forex 1 -1,12%
Or
5 169,14 USD Six - Forex 1 +1,27%
Pétrole Brent
71,33 USD Ice Europ -0,49%
Pétrole WTI
66,02 USD Ice Europ -0,51%
USD/JPY SPOT
154,2080 Six - Forex 1 -0,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank