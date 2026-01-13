Les actions asiatiques grimpent, le Nikkei atteint un record et les bénéfices se profilent à l'horizon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Nikkei grimpe de plus de 3 %, la Corée du Sud et Taïwan atteignent des records

*

La baisse du yen aide le dollar à se stabiliser alors que les inquiétudes de la Fed persistent

*

Le rallye de l'or s'arrête près de 4 600 dollars, le pétrole est en hausse en raison des problèmes avec l'Iran

*

La saison des résultats commence avec les grandes banques américaines

*

par Wayne Cole

La hausse des actions japonaises a entraîné l'Asie à la hausse ce mardi, les investisseurs s'enthousiasmant pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, tandis que le nuage d'incertitude concernant l'indépendance de la Réserve fédérale a favorisé l'or, même s'il a pesé sur le dollar.

Les prix du pétrole étaient en hausse alors que les troubles en Iran ont alimenté les craintes pour les approvisionnements, tandis que le président américain Donald Trump a averti que tout pays faisant des affaires avec l'Iran sera frappé par un tarif douanier de 25 % sur son commerce avec les États-Unis.

Sur les marchés boursiers, le Nikkei .N225 du Japon est revenu de vacances avec un bond de 3,4% à des niveaux record, aidé par un yen faible et des discussions sur la relance budgétaire . La Corée du Sud .KS11 et Taïwan .TWII ont également atteint des sommets historiques, tandis que les blue chips chinoises .CSI300 ont atteint un sommet en quatre ans.

"Nous pensons que les actions mondiales continueront à grimper en 2026, ciblant une hausse d'environ 10 % pour le MSCI AC World jusqu'à la fin de l'année", ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

"Les valorisations élevées laissent peu de place à l'erreur si les entreprises ne parviennent pas à réaliser leurs prévisions de bénéfices, mais un environnement macroéconomique en phase d'atterrissage en douceur, une dynamique de révisions solide et des facteurs porteurs liés à l'IA de plus en plus importants devraient finalement suffire à soutenir les bénéfices."

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,8 % pour atteindre un nouveau record.

Sur les marchés européens, les contrats à terme EUROSTOXX 50

STXEc1 ont gagné 0,2 %, tandis que les contrats à terme DAX

FDXc1 ont gagné 0,1 % et les contrats à terme FTSE FFIc1 sont restés stables.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont baissé de 0,2 % et ceux du Nasdaq NQc1 de 0,3 % avant la publication des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de décembre. Les prévisions sont pour une inflation annuelle de base de 2,7%, bien que les analystes de Goldman Sachs penchent pour 2,8%.

La saison des bénéfices débute cette semaine avec les résultats des principales banques, notamment JPMorgan Chase

JPM.N , Bank of New York Mellon BK.N , Citigroup C.N et Bank of America BAC.N .

La direction des banques ne manquera pas d'être interrogée sur l'appel de Donald Trump à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % pendant un an à compter du 20 janvier.

Les banques ont déjà prévenu qu'une telle mesure pourrait entraîner la perte d'accès au crédit pour des millions de ménages américains et de petites entreprises, ce qui équivaudrait à un resserrement de la politique monétaire.

L'OR BRILLE DANS L'INCERTITUDE

Les investisseurs réfléchissaient encore à l'enquête criminelle menée par le ministère américain de la justice sur le président de la Fed, Jerome Powell, et à ce qu'elle pourrait signifier pour l'indépendance future de l'institution.

Les analystes craignent que la Fed ne soit poussée à abaisser les taux d'intérêt trop fortement et trop longtemps, ce qui entraînerait une hausse douloureuse de l'inflation.

Le malaise était évident dans l'indice du dollar, qui était bloqué à 98,883 =USD après avoir perdu 0,25 % au cours de la nuit. L'euro a légèrement augmenté à 1,1665 $ EUR=EBS , tandis que le dollar a glissé à 0,7972 CHF=EBS sur la valeur refuge qu'est le franc suisse.

Il s'est mieux comporté face au yen japonais à 158,40

JPY=EBS , qui a connu ses propres difficultés alors qu'il s'approchait de ses plus bas niveaux depuis plusieurs années face à une série de devises.

Le ministre japonais des finances, Satsuki Katayama , a déclaré qu'elle avait fait part au secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, de ses préoccupations concernant ce qu'elle a appelé la récente dépréciation unilatérale du yen.

L'agitation autour de la Fed a été bénéfique aux métaux précieux, l'or dépassant pour la première fois les 4 600 dollars l'once =XAU , avant de se stabiliser à 4 582 dollars. GOL/

"L'or sert de fourre-tout et de couverture par défaut de dernier recours pour la peur et l'incertitude, étant donné sa réputation de valeur refuge et de réserve de valeur, le fait qu'il n'est pas bradable et qu'il n'est la responsabilité de personne d'autre", a déclaré Christopher Louney, stratège spécialiste de l'or chez RBC Capital Markets.

"Il s'agit d'un nouveau rappel instructif que, bien qu'elle puisse parfois provenir de sources inattendues, l'incertitude devrait être un moteur de hausse des prix de l'or en 2026", a-t-il ajouté, prévoyant des gains allant jusqu'à 5 200 dollars d'ici la fin de l'année.

Les prix du pétrole ont atteint des sommets en sept semaines sur les inquiétudes que les exportations de l'Iran pourraient diminuer alors que le membre de l'OPEP sanctionné réprime les manifestations anti-gouvernementales. O/R

Le Brent LCOc1 a augmenté de 0,5 % à 64,19 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 0,5 % à 59,81 dollars le baril.