Les actions asiatiques en passe d'enregistrer leur septième mois de hausse ; le dollar reste ferme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les bénéfices d'Amazon et d'Apple font grimper le Nasdaq de 1,1 %

Le Nikkei se dirige vers un gain mensuel de 16 %, le meilleur depuis 1990

Les actions chinoises perdent du terrain après la trêve commerciale et les données PMI lamentables

Le dollar proche de ses plus hauts niveaux depuis 3 mois, le pétrole en baisse depuis 3 mois

(Mise à jour des prix avant l'ouverture des marchés européens) par Stella Qiu

Les actions asiatiquessemblaient prêtes à enregistrer un septième mois consécutif de hausse vendredi, après que les résultats positifs d'Amazon et d'Apple aient soutenu les contrats à terme de Wall Street, tandis que le dollar a frôlé des sommets de trois mois en raison de l'incertitude quant à de nouvelles réductions des taux de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme sur les actions européennes se préparaient toutefois à une ouverture en baisse, les contrats à terme sur l'EURO STOXX 50 STXEc1 étant en baisse de 0,2 % et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 étant en baisse de 0,3 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont bondi de 1,1 % et les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont gagné 0,6 % après la publication des excellents résultats d'Amazon

AMZN.O , qui ont fait grimper ses actions de 13 % après la cloche, ce qui a ajouté plus de 300 milliards de dollars à sa valeur de marché. Apple AAPL.O a augmenté de 2,3 % après que ses perspectives de ventes d'iPhone ont dépassé les estimations.

Cela a compensé le ralentissement de Meta META.O et de Microsoft MSFT.O au cours de la nuit, sur fond d'inquiétudes concernant l'augmentation de leurs dépenses en matière d'intelligence artificielle. Six des "Sept Magnifiques" mégacapitales technologiques américaines ont maintenant publié leurs résultats et ceux-ci sont mitigés. Nvidia, la première entreprise au monde à peser 5 billions de dollars, doit publier ses résultats dans trois semaines.

"La croissance des bénéfices des entreprises technologiques reste incroyablement forte, mais elle va se modérer, de sorte que les actions technologiques sont susceptibles de connaître un léger recul, en particulier en raison des valorisations élevées", a déclaré Diana Mousina, économiste en chef adjointe chez AMP.

"Malgré quelques soubresauts récents, les valeurs technologiques américaines du Mag 7 ont toujours surperformé le S&P 500 depuis le début de l'année."

Le Nikkei .N225 japonais a progressé de 1,9 % vendredi, portant ses gains hebdomadaires et mensuels à 6 % et 16,4 %, respectivement. Il s'agit de la plus forte hausse mensuelle depuis 1990, stimulée par l'espoir d'une relance budgétaire agressive sous l'égide de la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon .MIAPJ0000PUS a glissé de 0,4 % vendredi,plombé par les pertes des actions chinoises. Néanmoins, l'indice était en passe de réaliser un gain hebdomadaire de 1% et une hausse mensuelle de 4%.

Les blue chips chinoises .CSI300 ont dérapé de 1,2% et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a chuté de 0,9% après que les données aient montré que l'activité des usines chinoises s'est contractée au rythme le plus rapide en six mois au mois d'octobre.

Les investisseurs ont également enregistré des gains après la trêve commerciale conclue par le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping jeudi, qui a conduit à une réduction des droits de douane américains sur les importations de produits chinois , à la reprise des achats de soja américain par Pékin et à la poursuite des exportations de terres rares en provenance de Chine.

Cette semaine, les principales réunions des banques centrales ont débouché sur des décisions largement conformes aux attentes, la plus grande surprise venant du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell , qui s'est opposé à l'opinion optimiste du marché concernant une baisse des taux en décembre.

Les bons du Trésor sont restés stables vendredi, mais étaient prêts à subir des pertes hebdomadaires. Les rendements du Trésor à deux ans US2YT=RR sont restés stables à 3,6085%, ayant déjà augmenté de 12 points de base cette semaine, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR est resté stable à 4,0969% et a augmenté de 10 points de base pour la semaine.

La hausse des rendements a soutenu le dollar américain

=USD , qui s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis trois mois à 99,5 contre ses principaux homologues, bien que la résistance semble importante à 99,564 et 100,25.

L'euro EUR= est resté stable à 1,1569 $ après que la Banque centrale européenne ait maintenu les taux d'intérêt inchangés à 2% pour la troisième réunion consécutive jeudi et a répété que la politique était dans un "bon endroit" alors que les risques économiques s'éloignent.

Les prix du pétrole ont chuté et se dirigeaient vers un troisième mois consécutif de baisse, alors qu'un dollar plus fort a limité les gains des matières premières et que l'augmentation de l'offre des principaux producteurs a compensé l'impact des sanctions occidentales sur les exportations russes.

Le prix à terme du Brent LCOc1 a glissé de 0,9% à 64,55 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 était à 60,10 dollars, en baisse de 0,8%.

Le prix de l'or au comptant XAU= a repris une partie des gains de la nuit et était en baisse de 0,3% à 4 008 dollars l'once. Ils étaient en baisse de 2,5 % pour la semaine et bien en dessous du record de 4 381 $ atteint la semaine dernière.