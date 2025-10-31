Xi invite Carney à se rendre en Chine, signe de détente entre Pékin et Ottawa

Le Premier ministre canadien Mark Carney s'exprime lors du sommet de l'APEC à Gyeongju, le 31 octobre 2025. ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Le président chinois Xi Jinping a invité vendredi le Premier ministre canadien Mark Carney à se rendre en Chine, signalant une détente entre les deux pays aux relations tendues, au cours d'une rencontre en Corée du Sud.

Les entretiens vendredi entre le président chinois et le Premier ministre canadien en marge du sommet des dirigeants de la Coopération économique pour l'Asie Pacifique (Apec) à Gyeongju était les premiers entre des dirigeants des deux pays depuis 2017.

Ils interviennent à un moment où la Chine et le Canada, subissant les à-coups des annonces de Donald Trump et l'effet des surtaxes douanières américaines, ont intérêt à renforcer leurs relations.

"Nous vous invitons à visiter à nouveau la Chine en votre qualité de Premier ministre du Canada", a dit le dirigeant chinois à Mark Carney qui s'est déclaré "ravi de l'invitation à venir en Chine pour approfondir le dialogue".

- Sur la bonne voie -

"Les relations sino-canadiennes ont renoué récemment avec une tendance positive grâce aux efforts conjoints des deux parties", a dit M. Xi selon un enregistrement. Et "la Chine est disposée à collaborer avec le Canada pour remettre les relations sino-canadiennes sur la bonne voie", a-t-il ajouté.

Les relations entre Pékin et Ottawa ont connu un coup de froid en 2018, après l'arrestation au Canada d'une responsable du groupe technologique chinois Huawei, et la détention de deux Canadiens par Pékin accusés d'espionnage.

En juillet, Mark Carney a annoncé une surtaxe de 25% sur les importations de plusieurs catégories d'acier de Chine.

Pékin a annoncé le mois suivant qu'il commencerait à imposer un droit de douane temporaire de 75,8% sur les importations de canola canadien, un oléagineux utilisé pour l'alimentation et les biocarburants.

Mais le Canada pourrait à présent tenter un rapprochement avec Pékin pour contrer l'offensive douanière américaine qui menace son économie.

Donald Trump a annoncé cette semaine une hausse supplémentaire de 10% des droits de douane sur les produits canadiens et rompu les négociations commerciales, exaspéré par une publicité antiprotectionniste diffusée par l'Etat de l'Ontario.

"Cet ancien monde d'expansion régulière du commerce et des investissements ouverts basés sur des règles, un monde sur lequel reposait une grande partie de la prospérité de nos nations, y compris celle du Canada, ce monde-là a disparu", a estimé Mark Carney devant un sommet des PDG de l'Apec à Gyeongju.

Le Premier ministre libéral a aussi présenté le Canada comme un "superpouvoir énergétique" et un important fournisseur de gaz naturel liquéfié (GNL) à l'Asie.

Jeudi à Busan, Xi Jinping et Donald Trump sont convenus d'abaisser certains droits de douane américains contre la Chine en échange d'une levée des restrictions sur les exportations de terres rares chinoises et d'une hausse des achats de soja américain.

Mais cette accord apparaît comme une trêve dans la bataille commerciale qui devrait se poursuivre entre les deux grandes puissance économiques et qui a ébranlé l'économie mondiale.

- Virulente critique de la Chine -

En marge de l'Apec, Xi Jinping a également eu vendredi ses premiers entretiens avec la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi.

La dirigeante conservatrice, qui a été par le passé une virulente critique de la Chine, a modéré son approche depuis son arrivée au pouvoir en octobre.

Xi Jinping a indiqué que la Chine était prête à travailler avec le Japon pour des relations bilatérales constructives et stables répondant aux exigences d'une nouvelle ère, selon les médias d'Etat chinois.

La Première ministre avait souligné que le développement du secteur militaire en Chine, Corée du Nord et Russie étaient "devenus de grands sujets d'inquiétude" dans son premier discours de politique générale vendredi dernier.

Et elle s'est engagée à "renforcer fondamentalement" les capacités militaires du pays en portant le budget de la défense à 2% du PIB dès l'exercice fiscal en cours.

La Chine avait argué en retour qu'il existait "de sérieux doutes parmi les voisins asiatiques (du Japon) et la communauté internationale quant à savoir si le Japon était véritablement engagé dans une posture exclusivement défensive et à suivre la voie du développement pacifique".

Le sommet de l'Apec, organisation rassemblant 21 pays de la région, se tient vendredi et samedi à Gyeongju, dans l'est de la péninsule coréenne.