Les actions asiatiques chutent, la chute des valeurs technologiques mondiales effrayant les investisseurs

Les actions asiatiques ont chuté alors que les inquiétudes concernant l'explosion des coûts d'investissement dans l'intelligence artificielle ont frappé le secteur technologique, bien que les contrats à terme de Wall Street aient tenté de faire un retour, les fournisseurs de puces ayant progressé. Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a publié des résultats solides après la cloche, mais elle visait des dépenses d'investissement de 175 à 185 milliards de dollars cette année, ce qui est nettement supérieur aux estimations des analystes. Les actions ont connu des fluctuations importantes - plus de 6 % de baisse à un moment donné - avant de s'effondrer de 0,4 % après la séance. Les investisseurs ont délaissé les géants de la technologie au profit des valeurs cycliques, craignant que l'IA ne perturbe l'emploi . La récente chute, déclenchée par un nouvel outil juridique issu du modèle de langage large d'Anthropic Claude, a effacé environ 830 milliards de dollars de valeur marchande depuis le 28 janvier. Les résultats décevants d'Advanced Micro Devices AMD.O n'ont pas aidé non plus, le fabricant de puces ayant chuté de 17 % au cours de la nuit. " L'augmentation des dépenses de (Alphabet) a été absolument énorme", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG. "À un moment où tout le monde est hyper sensible et hyper nerveux à propos de ce qui se passe avec les sociétés de logiciels, avec ce qui se passe avec les CAPEX et les valorisations de l'IA.... J'aurais pensé que la réaction serait plutôt négative, mais elle ne se répercute pas sur les contrats à terme du Nasdaq." La demande d'augmentation des dépenses d'équipement a aidé le géant des puces Nvidia NVDA.O à se redresser de près de 2 % après la cloche, inversant partiellement une chute de 3,4 % au cours de la nuit. Cela a probablement augmenté les contrats à terme du Nasdaq NQc1 de 0,6 % et le S&P 500 ESc1 de 0,4 %. Cependant, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon .MIAPJ0000PUS a dérapé de 1%. Le KOSPI .KS11 de la Corée du Sud a chuté de 1,7 % et les actions taïwanaises .TWII ont perdu 0,7 % Le Nikkei japonais .N225 est resté stable. Les blue chips chinoises .CSI300 ont perdu 0,7%, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a glissé de 0,8%. L'attention se porte sur les résultats d'Amazon AMZN.O plus tard dans la journée, ainsi que sur les réunions de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne, où les taux devraient être maintenus. LE YEN FAIBLE AVANT LES ÉLECTIONS JAPONAISES Le yen japonais a subi une quatrième journée consécutive de pertes avant les élections générales de dimanche, où les sondages annoncent une victoire décisive pour le Premier ministre Sanae Takaichi, approuvant ses ambitions de dépenses qui ont soulevé des inquiétudes sur les finances tendues de la nation. Le dollar JPY=EBS est resté stable à 156,93 yens, après s'être redressé de 3% depuis son plus bas niveau de 152,1 yens lorsque les rumeurs selon lesquelles la Réserve fédérale de New York a procédé à des vérifications de taux ont fait flamber la monnaie japonaise. Sur le marché des bons du Trésor, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR est resté stable à 4,2715%. Le rapport sur les emplois non agricoles pour janvier a été repoussé de sa publication prévue vendredi au 11 février en raison d'une fermeture partielle du gouvernement de quatre jours qui a maintenant pris fin. Les prix du pétrole ont chuté jeudi après deux jours consécutifs de gains, alors que les États-Unis et l'Iran ont accepté de tenir des négociations à Oman vendredi, malgré des divergences sur l'ordre du jour. O/R Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a baissé de 1,4% à 64,23 dollars le baril, tandis que le pétrole Brent LCOc1 a également baissé de 1,4% à 68,47 dollars le baril. Les prix de l'or et de l'argent ont légèrement augmenté dans les premiers échanges après une implosion épique vendredi dernier qui a vu les deux plonger des hauts records. L'or XAU= a augmenté de 0,3% à 4 976 dollars l'once tandis que l'argent XAG= a augmenté de 0,2% à 88,20 dollars l'once.