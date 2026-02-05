 Aller au contenu principal
Les actions asiatiques chutent, la chute des valeurs technologiques mondiales effrayant les investisseurs
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 02:58

Les actions asiatiques ont
chuté alors que les inquiétudes concernant l'explosion des coûts
d'investissement dans l'intelligence artificielle ont frappé le
secteur technologique, bien que les contrats à terme de Wall
Street aient tenté de faire un retour, les fournisseurs de puces
ayant progressé.
    Alphabet  GOOGL.O , la société mère de Google, a publié des
résultats solides après la cloche, mais elle visait des dépenses
d'investissement  de 175 à 185 milliards de dollars cette
année, ce qui est nettement supérieur aux estimations des
analystes. Les actions ont connu des fluctuations importantes -
plus de 6 % de baisse à un moment donné - avant de s'effondrer
de 0,4 % après la séance. 
     Les investisseurs ont délaissé les géants de la technologie
au profit des valeurs cycliques, craignant que l'IA ne perturbe
l'emploi . La récente chute, déclenchée par un nouvel
outil juridique issu du modèle de langage large d'Anthropic
 Claude, a effacé environ 830 milliards de dollars de
valeur marchande depuis le 28 janvier.
    Les résultats décevants d'Advanced Micro Devices 
 AMD.O  n'ont pas aidé non plus, le fabricant de puces ayant
chuté de 17 % au cours de la nuit.
    " L'augmentation des dépenses de (Alphabet) a été absolument
énorme", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.
    "À un moment où tout le monde est hyper sensible et hyper
nerveux à propos de ce qui se passe avec les sociétés de
logiciels, avec ce qui se passe avec les CAPEX et les
valorisations de l'IA.... J'aurais pensé que la réaction serait
plutôt négative, mais elle ne se répercute pas sur les contrats
à terme du Nasdaq."
     La demande d'augmentation des dépenses d'équipement a aidé
le géant des puces Nvidia  NVDA.O  à se redresser de près de 2 %
après la cloche, inversant partiellement une chute de 3,4 % au
cours de la nuit. Cela a probablement augmenté les contrats à
terme du Nasdaq  NQc1  de 0,6 % et le S&P 500  ESc1  de 0,4 %. 
    Cependant, l'indice MSCI le plus large des actions de
l'Asie-Pacifique en dehors du Japon  .MIAPJ0000PUS  a dérapé de
1%. Le KOSPI  .KS11  de la Corée du Sud a chuté de 1,7 % et les
actions taïwanaises  .TWII  ont perdu 0,7 %
     Le Nikkei japonais  .N225  est resté stable.
    Les blue chips chinoises  .CSI300  ont perdu 0,7%, tandis
que l'indice Hang Seng de Hong Kong  .HSI  a glissé de 0,8%.
     L'attention se porte sur les résultats d'Amazon  AMZN.O 
plus tard dans la journée, ainsi que sur les réunions de la
Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne, où les
taux devraient être maintenus. 

     LE YEN FAIBLE AVANT LES ÉLECTIONS JAPONAISES
    Le yen japonais a subi une quatrième journée consécutive de
pertes avant les élections générales de dimanche, où les
sondages annoncent une victoire décisive pour le Premier
ministre Sanae Takaichi, approuvant ses ambitions de dépenses
qui ont soulevé des inquiétudes sur les finances tendues de la
nation. 
    Le dollar  JPY=EBS  est resté stable à 156,93 yens, après
s'être redressé de 3% depuis son plus bas niveau de 152,1 yens
lorsque les rumeurs selon lesquelles la Réserve fédérale de New
York a procédé à des vérifications de taux ont fait flamber la
monnaie japonaise. 
    Sur le marché des bons du Trésor, le rendement de référence
à 10 ans  US10YT=RR  est resté stable à 4,2715%. Le rapport sur
les emplois non agricoles pour janvier a été repoussé de sa
publication prévue vendredi au 11 février en raison d'une
fermeture partielle du gouvernement de quatre jours qui a
maintenant pris fin.
    Les prix du pétrole ont chuté jeudi après deux jours
consécutifs de gains, alors que les États-Unis et l'Iran ont
accepté de tenir des négociations à Oman vendredi, malgré des
divergences sur l'ordre du jour.  O/R 
    Le pétrole brut américain West Texas Intermediate  CLc1  a
baissé de 1,4% à 64,23 dollars le baril, tandis que le pétrole
Brent  LCOc1  a également baissé de 1,4% à 68,47 dollars le
baril.
    Les prix de l'or et de l'argent ont légèrement augmenté dans
les premiers échanges après une implosion épique vendredi
dernier qui a vu les deux plonger des hauts records. 
    L'or  XAU=  a augmenté de 0,3% à 4 976 dollars l'once tandis
que l'argent  XAG=  a augmenté de 0,2% à 88,20 dollars l'once.

