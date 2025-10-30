Les actions asiatiques chutent alors que Donald Trump et Xi Jinping concluent un accord et que la BOJ maintient sa position

(Mise à jour des marchés après la rencontre Trump-Xi.) par Gregor Stuart Hunter

Les actions asiatiques ont oscillé entre gains et pertes jeudi après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir conclu un accord avec le président chinois Xi Jinping sur les terres rares et les tarifs douaniers, tandis que le yen s'est affaibli après que la Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt en suspens.

À l'issue d'une réunion de près de deux heures avec Xi Jinping, Donald Trump a déclaré qu'il avait accepté de réduire les droits de douane sur les importations en provenance de Chine en échange de la reprise par Pékin des achats de soja américain, du maintien des exportations de terres rares et de la lutte contre le commerce illicite de fentanyl.

Mais la réaction immédiate du marché a été agitée, les opérateurs tentant de donner un sens aux informations publiées jusqu'à présent et attendant de plus amples détails. La Chine n'a pas encore fait de commentaires.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a inversé une hausse antérieure de 0,5 % pour finalement s'échanger en baisse de 0,5 %, tandis que le S&P 500 e-mini Futures ESc1 a baissé de 0,1 % , les gains antérieurs s'étant amenuisés.

"En ce moment, l'action des prix donne l'impression qu'une grande partie de ces informations était déjà intégrée dans les prix", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal du marché chez Capital.com à Melbourne. "On peut dire que les marchés espéraient la suppression complète des droits de douane sur le fentanyl, ce qui pourrait expliquer l'ambivalence des marchés."

Les marchés mondiaux sont également au milieu d'une série de décisions des banques centrales qui donneront des indices sur la voie à suivre pour les taux d'intérêt.

Bien que la Banque du Japon n'ait pas modifié ses taux, comme prévu, elle a réitéré sa promesse de continuer à augmenter les coûts d'emprunt si l'économie évolue conformément à ses prévisions.

Le Nikkei 225 .N225 était en baisse de 0,4% après la décision de la Banque du Japon . Le yen a inversé les gains antérieurs contre le dollar américain JPY= et est resté stable à 152,77 yens.

"La Banque du Japon s'apprête à relever son taux directeur", a déclaré Fred Neumann, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC à Hong Kong. "Le mois d'octobre ayant été une occasion manquée de relever les taux, tous les regards se tournent maintenant vers décembre, où une hausse des taux semble probable."

La Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt mercredi d'un quart de point de pourcentage, comme prévu, mais le nouvel énoncé de politique de la banque centrale américaine comprenait plusieurs références à l'absence de données officielles pendant la fermeture du gouvernement fédéral en cours, et le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré plus tard aux journalistes que les décideurs politiques sont susceptibles de devenir plus prudents si cela les prive de nouveaux rapports sur l'emploi et l'inflation."

Ces commentaires ont incité les traders à réduire leurs prévisions d'une baisse de taux de 25 points de base de la part de la banque centrale américaine en décembre, ce qui avait été considéré comme une quasi-certitude auparavant. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent désormais une probabilité de 67,8 % que la Fed maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion le 10 décembre, contre 9,1 % mercredi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR a atteint son plus haut niveau en trois semaines à 4,066%, en hausse de 0,8 point de base par rapport à la clôture précédente de 4,058%.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a légèrement reculé par rapport à son plus haut de deux semaines, en baisse de 0,2% à 98,98. L'or XAU= était en hausse de 0,8% à 3 960 dollars l'once.

L'euro EUR= était en hausse de 0,3 % à 1,1628 $ avant la décision politique de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée, au cours de laquelle elle devrait laisser les taux en suspens pour une troisième réunion d'affilée.

Ailleurs, l'indice KOSPI .KS11 a effacé un gain de 1,6 % après que Donald Trump et le président sud-coréen Lee Jae Myung aient finalisé les détails d'un accord commercial , pour finalement s'échanger en baisse de 0,2 %.

Les actions de Samsung Electronics 005930.KS ont bondi de 3,4 % après avoir annoncé jeudi une hausse de 32 % du bénéfice d'exploitation du troisième trimestre.

La saison des résultats des entreprises alimente de nouvelles inquiétudes parmi les investisseurs quant au coût du déploiement de l'intelligence artificielle, même si l'économie américaine semble rester en bonne santé, ce qui exerce une pression sur les mégacapitalisations technologiques qui représentent la plus grande part de l'indice S&P 500 .SPX .

Meta META.O a prévu mercredi des dépenses d'investissement "nettement plus importantes" l'année prochaine alors que ses revenus ont battu les estimations du marché, tandis que les dépenses de Microsoft MSFT.O pour l'infrastructure d'intelligence artificielle ont grimpé à un niveau record de près de 35 milliards de dollars au cours du trimestre de septembre. Les actions des deux entreprises ont chuté.

Cependant, Alphabet GOOGL.O , le géant technologique rival et la société mère de Google, a inversé la tendance, avec des actions en hausse dans les échanges après les heures de bureau, après avoir battu les attentes en matière de revenus .

Sur les marchés de l'énergie, le pétrole brut Brent LCOc1 était en baisse de 0,5 % à 64,59 dollars le baril.