Les actions asiatiques augmentent malgré les inquiétudes persistantes sur l'IA, le pétrole tempère ses pertes après les négociations entre les États-Unis et l'Iran

Les actions japonaises et australiennes progressent alors que de nombreux marchés sont fermés pour cause de vacances

L'Iran signale des progrès dans ses négociations avec les États-Unis, apaisant les craintes de perturbation de l'approvisionnement

Le dollar néo-zélandais recule après que la banque centrale a déclaré que les taux resteront bas "pendant un certain temps"

par Scott Murdoch

Les actions asiatiques ont progressé mercredi malgré le regain d'inquiétude concernant l'intelligence artificielle sur les marchés internationaux, tandis que les prix du pétrole ont fluctué après que l'Iran a fait état de progrès dans les négociations nucléaires avec les États-Unis. Le dollar néo-zélandais a chuté après que la banque centrale a déclaré que la politique monétaire devait rester accommodante pendant un certain temps pour soutenir la reprise économique.

L'indice de référence japonais Nikkei 225 .N225 a augmenté de 1,4 %, mettant fin à une chute de trois jours, tandis que l'indice australien S&P/ASX200 .AXJO était en hausse de 0,5%.

La Chine continentale, Hong Kong, Singapour, Taiwan et la Corée du Sud étaient parmi les marchés fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire.

Les contrats à terme sur les actions ont indiqué de légers gains à l'ouverture en Europe. Les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 STXEc1 étaient en hausse de 0,07%, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 ont ajouté 0,06% et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 étaient en hausse de 0,14% à 10 529.

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient également positifs, le S&P 500 e-minis ESc1 étant en hausse de 0,06% à 6 864,8.

L'ambiance positive en Asie fait suite à une session terne mardi à Wall Street, les investisseurs étant confrontés aux perspectives du boom de l'intelligence artificielle.

Les craintes que les entreprises surinvestissent, ainsi que l'angoisse quant à la mesure dans laquelle la technologie naissante pourrait perturber les marchés du travail, ont alimenté la nervosité des investisseurs au cours des dernières semaines.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR était en hausse de 1,7 point de base à 4,0712 % mercredi. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR était en hausse de 1,6 point de base à 4,7011%.

"L'incertitude liée à l'IA reste une source de volatilité, à la fois en termes de difficulté à évaluer quelles entreprises d'IA seront les gagnantes et les perdantes, mais aussi quel type d'impact l'IA aura sur d'autres entreprises et secteurs de l'économie", ont déclaré les analystes de la NAB.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 et West Texas Intermediate CLc1 étaient en hausse de 0,2 % et 0,3 % mercredi à 67,60 $ et 62,51 $ le baril, respectivement, après avoir tous deux chuté pour clôturer à des plus bas de plus de deux semaines au cours de la session précédente. A l'issue de discussions à Genève mardi, le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré que Téhéran et Washington étaient parvenus à un accord sur les principaux "principes directeurs" en vue de résoudre leur différend nucléaire de longue date, apaisant ainsi les craintes d'un conflit militaire près du détroit d'Ormuz qui pourrait perturber l'approvisionnement mondial en pétrole.

L'or XAU= a rebondi après une ouverture en territoire négatif. Il a augmenté de 1 % à environ 4 926 dollars l'once et l'argent XAG= a gagné 2,15 % à environ 74,94 dollars l'once.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de pairs majeurs, était en légère hausse pendant les heures de l'Asie à 97,22.

La monnaie refuge traditionnelle a tenu bon alors que les risques géopolitiques ont maintenu les marchés sur le qui-vive et que les investisseurs attendaient les minutes de la réunion de janvier de la Réserve fédérale, attendues plus tard mercredi, pour des signaux sur la trajectoire des taux d'intérêt.

L'euro EUR= a légèrement baissé de 0,1 % à 1,1843 $, tandis que la livre sterling GBP= s'est stabilisée à 1,3555 $ après une baisse de 0,5 % lors de la session précédente.

Le dollar néo-zélandais NZD= a chuté de 0,8 % à 0,5998 $ après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu les taux d'intérêt à 2,25 % lors de sa première réunion de l'année et a indiqué que la politique resterait probablement accommodante pendant un certain temps.

Le dollar australien AUD= a baissé de 0,2 % à 0,7069 dollar, tandis que le yen JPY= s'est raffermi de près de 0,2 % à 153,58 pour un dollar. L'émission annuelle d'obligations du Japon devrait augmenter de 28 % dans trois ans en raison de la hausse des coûts de financement de la dette, a rapporté Reuters mardi, citant une estimation du ministère des Finances.

Le Japon devrait émettre jusqu'à 38 000 milliards de yens (248,3 milliards de dollars) d'obligations au cours de l'année fiscale débutant en avril 2029 pour combler le déficit dû à des dépenses supérieures aux recettes fiscales, contre 29 600 milliards de yens pour l'année fiscale 2026, selon le rapport.