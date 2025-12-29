 Aller au contenu principal
Les actions asiatiques augmentent, les métaux précieux atteignent des records en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 02:50

Les actions asiatiques ont
atteint leur plus haut niveau en six semaines lundi, tandis que
le dollar est resté proche de son niveau le plus bas depuis près
de trois mois, en raison des attentes de réduction des taux
d'intérêt de la Réserve fédérale l'année prochaine, qui ont
également déclenché un rallye féroce sur les métaux précieux.
    L'argent  XAG=  a dépassé pour la première fois la barre des
80 dollars l'once avant de chuter dans des échanges volatils
lundi, tandis que le platine et le palladium ont également chuté
après avoir atteint des sommets historiques. L'or  XAU=  a
reculé de près de 1 %, mais a atteint à plusieurs reprises des
niveaux record cette année en raison de la faiblesse du dollar,
de la demande de valeurs refuges et des paris sur la baisse des
taux.
    Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo, a déclaré que
les métaux précieux ont été soutenus cette année par un puissant
mélange de vents porteurs liés aux réductions de taux et de
couverture contre l'incertitude géopolitique et fiscale.
    "Si l'on ajoute les inquiétudes concernant l'offre, le
mouvement est devenu parabolique. Mais l'envolée quasi-verticale
de la fin de l'année, en particulier pour l'argent, soulève
également le risque d'une plus grande volatilité. À court terme,
le risque est d'ordre technique et lié au positionnement."
    "Toutefois, le tableau d'ensemble des métaux précieux semble
toujours structurellement favorable, avec des taux d'intérêt
plus bas à l'avenir, des incertitudes fiscales et géopolitiques,
et une demande de diversification continue. Cela signifie que
tout repli peut être considéré comme une opportunité pour les
investisseurs à long terme de reconstituer leur exposition", a
déclaré Charu Chanana.
    La géopolitique était de nouveau à l'esprit des
investisseurs après que le président américain Donald Trump a
déclaré  dimanche que lui et le président ukrainien
Volodimir Zelensky étaient "très proches, peut-être très
proches" d'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
    
    FIN D'ANNÉE FASTE POUR LES ACTIONS
    En ce qui concerne les actions, l'indice MSCI des actions de
l'Asie-Pacifique  .MIAP00000PUS  a augmenté de 0,27%, atteignant
son plus haut niveau depuis le 3 octobre, ce qui constitue un
bon début pour la dernière semaine de l'année. L'indice a
augmenté de plus de 25 % cette année, stimulé par les valeurs
technologiques alors que la manie de l'intelligence artificielle
s'est emparée des investisseurs. 
    Le Kospi  .KS11  de Corée du Sud a augmenté de 1,5 % pour
atteindre un pic de près de deux mois, portant ses gains annuels
à 74 %, en passe de réaliser sa plus forte progression annuelle
depuis 1999. Le Nikkei japonais  .N225  a glissé de 0,4%, tandis
que les actions taïwanaises  .TWII  ont augmenté de 0,3% pour
atteindre un niveau record.
    Les investisseurs se concentreront sur le procès-verbal de
la dernière réunion de la Fed, qui sera publié mardi. La banque
centrale américaine a réduit ses taux au début du mois et ne
prévoit qu'une seule réduction supplémentaire pour l'année
prochaine, alors que les traders ont prévu au moins deux autres
réductions. 
    Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, a déclaré que les
marchés parcourront le procès-verbal pour obtenir des
informations plus approfondies sur les débats du comité
concernant l'équilibre des risques et le calendrier de
l'assouplissement futur.
    Les projecteurs se tourneront ensuite vers les données du
marché du travail attendues pour le début de l'année, y compris
les emplois non agricoles, a déclaré Tony Sycamore.
    "Si ces rapports montrent une faiblesse sans équivoque du
marché du travail, cela augmentera la probabilité que la Fed
réduise ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du FOMC
de janvier."
    
    LE YEN FRAGILE TROUVE UN SOUTIEN
    Le yen japonais s'est raffermi de 0,2 % à 156,13 pour un
dollar américain après la publication lundi d'un résumé
légèrement favorable à un resserrement monétaire des opinions
 de la réunion de politique générale de la Banque du Japon
en décembre. Le résumé montre que de nombreux membres du conseil
d'administration considèrent qu'il est nécessaire d'augmenter
encore le taux directeur de la BOJ.
    La BOJ a relevé ses taux d'intérêt au début du mois dans un
mouvement bien préparé, mais les marchés ont été déçus par les
commentaires qui ont suivi et qui suggéraient que la banque
centrale n'était pas pressée d'augmenter à nouveau ses taux
d'intérêt. Cette situation a pesé sur le yen et a suscité des
inquiétudes chez les opérateurs en matière d'intervention, alors
que les autorités de Tokyo ont envoyé des avertissements verbaux
fermes la semaine dernière. 
    Néanmoins, le yen reste proche de son plus bas niveau depuis
10 mois (157,9 pour un dollar américain), atteint en novembre,
et le risque d'intervention persiste, les investisseurs
réduisant leurs positions longues sur le yen.
    La perspective d'une baisse des taux de la Fed l'année
prochaine a maintenu le dollar sous pression, tandis que le
spectre d'un nouveau président de la Fed qui pourrait être
dovish et prêt à baisser les taux se profile à l'horizon.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert contre
six rivaux, était en baisse de 0,08% à 97,953, sur la voie d'une
baisse de 9,7% pour l'année, sa plus forte depuis 2017.

Valeurs associées

Argent
78,49 USD Six - Forex 1 -0,85%
EUR/USD SPOT
1,1778 USD Six - Forex 1 +0,05%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 550,17 Pts Six - Forex 1 -0,39%
Or
4 513,52 USD Six - Forex 1 -0,42%
Platine
2 460,50 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
61,20 USD Ice Europ +0,66%
Pétrole WTI
57,27 USD Ice Europ +0,65%
TAIEX
28 736,43 Pts Six - Forex 1 +0,63%
USD/JPY SPOT
156,3980 Six - Forex 1 -0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

