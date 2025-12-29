Les actions asiatiques augmentent, les métaux précieux atteignent des records en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt de la Fed

Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau en six semaines lundi, tandis que le dollar est resté proche de son niveau le plus bas depuis près de trois mois, en raison des attentes de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale l'année prochaine, qui ont également déclenché un rallye féroce sur les métaux précieux. L'argent XAG= a dépassé pour la première fois la barre des 80 dollars l'once avant de chuter dans des échanges volatils lundi, tandis que le platine et le palladium ont également chuté après avoir atteint des sommets historiques. L'or XAU= a reculé de près de 1 %, mais a atteint à plusieurs reprises des niveaux record cette année en raison de la faiblesse du dollar, de la demande de valeurs refuges et des paris sur la baisse des taux. Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo, a déclaré que les métaux précieux ont été soutenus cette année par un puissant mélange de vents porteurs liés aux réductions de taux et de couverture contre l'incertitude géopolitique et fiscale. "Si l'on ajoute les inquiétudes concernant l'offre, le mouvement est devenu parabolique. Mais l'envolée quasi-verticale de la fin de l'année, en particulier pour l'argent, soulève également le risque d'une plus grande volatilité. À court terme, le risque est d'ordre technique et lié au positionnement." "Toutefois, le tableau d'ensemble des métaux précieux semble toujours structurellement favorable, avec des taux d'intérêt plus bas à l'avenir, des incertitudes fiscales et géopolitiques, et une demande de diversification continue. Cela signifie que tout repli peut être considéré comme une opportunité pour les investisseurs à long terme de reconstituer leur exposition", a déclaré Charu Chanana. La géopolitique était de nouveau à l'esprit des investisseurs après que le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que lui et le président ukrainien Volodimir Zelensky étaient "très proches, peut-être très proches" d'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. FIN D'ANNÉE FASTE POUR LES ACTIONS En ce qui concerne les actions, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique .MIAP00000PUS a augmenté de 0,27%, atteignant son plus haut niveau depuis le 3 octobre, ce qui constitue un bon début pour la dernière semaine de l'année. L'indice a augmenté de plus de 25 % cette année, stimulé par les valeurs technologiques alors que la manie de l'intelligence artificielle s'est emparée des investisseurs. Le Kospi .KS11 de Corée du Sud a augmenté de 1,5 % pour atteindre un pic de près de deux mois, portant ses gains annuels à 74 %, en passe de réaliser sa plus forte progression annuelle depuis 1999. Le Nikkei japonais .N225 a glissé de 0,4%, tandis que les actions taïwanaises .TWII ont augmenté de 0,3% pour atteindre un niveau record. Les investisseurs se concentreront sur le procès-verbal de la dernière réunion de la Fed, qui sera publié mardi. La banque centrale américaine a réduit ses taux au début du mois et ne prévoit qu'une seule réduction supplémentaire pour l'année prochaine, alors que les traders ont prévu au moins deux autres réductions. Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, a déclaré que les marchés parcourront le procès-verbal pour obtenir des informations plus approfondies sur les débats du comité concernant l'équilibre des risques et le calendrier de l'assouplissement futur. Les projecteurs se tourneront ensuite vers les données du marché du travail attendues pour le début de l'année, y compris les emplois non agricoles, a déclaré Tony Sycamore. "Si ces rapports montrent une faiblesse sans équivoque du marché du travail, cela augmentera la probabilité que la Fed réduise ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du FOMC de janvier." LE YEN FRAGILE TROUVE UN SOUTIEN Le yen japonais s'est raffermi de 0,2 % à 156,13 pour un dollar américain après la publication lundi d'un résumé légèrement favorable à un resserrement monétaire des opinions de la réunion de politique générale de la Banque du Japon en décembre. Le résumé montre que de nombreux membres du conseil d'administration considèrent qu'il est nécessaire d'augmenter encore le taux directeur de la BOJ. La BOJ a relevé ses taux d'intérêt au début du mois dans un mouvement bien préparé, mais les marchés ont été déçus par les commentaires qui ont suivi et qui suggéraient que la banque centrale n'était pas pressée d'augmenter à nouveau ses taux d'intérêt. Cette situation a pesé sur le yen et a suscité des inquiétudes chez les opérateurs en matière d'intervention, alors que les autorités de Tokyo ont envoyé des avertissements verbaux fermes la semaine dernière. Néanmoins, le yen reste proche de son plus bas niveau depuis 10 mois (157,9 pour un dollar américain), atteint en novembre, et le risque d'intervention persiste, les investisseurs réduisant leurs positions longues sur le yen. La perspective d'une baisse des taux de la Fed l'année prochaine a maintenu le dollar sous pression, tandis que le spectre d'un nouveau président de la Fed qui pourrait être dovish et prêt à baisser les taux se profile à l'horizon. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre six rivaux, était en baisse de 0,08% à 97,953, sur la voie d'une baisse de 9,7% pour l'année, sa plus forte depuis 2017.