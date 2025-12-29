information fournie par Reuters • 29/12/2025 à 06:51

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé vendredi la signature d'un contrat d'environ 920 millions d'euros avec l’Agence mexicaine de régulation du transport ferroviaire (ARTF) pour 47 trains voyageurs DMU.

(Rédigé par Augustin Turpin)