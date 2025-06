Les actions asiatiques augmentent, le dollar vacille alors que l'incertitude commerciale persiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions sud-coréennes atteignent leur plus haut niveau depuis 10 mois après l'élection

*

L'incertitude commerciale pèse sur l'échéance des offres américaines

*

Les investisseurs placent leurs espoirs dans l'appel Xi-Trump cette semaine

(Mise à jour des prix pour l'après-midi en Asie) par Ankur Banerjee

Les actions asiatiques ont progressé mercredi, portées par les valeurs technologiques, et le dollar a dérivé alors que des droits de douane américains plus élevés sur l'acier et l'aluminium sont entrés en vigueur, marquant le dernier chapitre de la guerre commerciale qui a secoué les marchés pendant une grande partie de l'année. Les investisseurs se sont concentrés sur le rythme des négociations commerciales et sur l'absence de progrès significatifs. Mercredi est la date limite pour que les partenaires commerciaux des États-Unis soumettent leurs propositions d'accords qui pourraient les aider à éviter l'entrée en vigueur, dans cinq semaines, des droits de douane considérables imposés par Donald Trump à l'occasion du "Jour de la libération". Les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont indiqué une ouverture en hausse alors que la Banque centrale européenne entame sa réunion de politique générale de deux jours, au cours de laquelle elle devrait réduire ses taux jeudi. En Asie, les actions sud-coréennes .KS11 et sa monnaie

KRW=KFTC ont fait un bond , la victoire du candidat libéral à la présidence Lee Jae-myung ayant suscité l'espoir d'une relance économique rapide, de réformes du marché et d'une atténuation de l'incertitude politique. L'indice de référence KOSPI .KS11 a bondi de plus de 2 % pour atteindre son plus haut niveau depuis août 2024. L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon

.MIAPJ0000PUS a progressé de près de 1%. Le Nikkei japonais .N225 a augmenté de 0,8%, tandis que les actions taïwanaises .TWII ont bondi de 2% après que le géant de l'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O ait stimulé les actions américaines mardi. .N Les données ont montré que les offres d'emploi américaines ont augmenté en avril, mais les licenciements ont augmenté, indiquant un ralentissement du marché du travail alors que les droits de douane ont un impact sur les perspectives économiques. L'attention des investisseurs s'est portée sur un éventuel appel entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping dans le courant de la semaine, alors que les tensions entre les deux premières économies mondiales s'intensifient. Vendredi, Donald Trump a accusé la Chine de violer un accord de Genève visant à réduire les droits de douane et les restrictions commerciales. Pékin a déclaré qu'il sauvegarderait ses intérêts et que cette accusation était sans fondement. Les actions en Chine ont augmenté mercredi, l'indice des blue chips .CSI300 augmentant de 0,58%, tandis que l'indice Hang Seng .HIS a augmenté de 0,56%. "Les marchés sont peut-être désensibilisés aux gros titres sur le commerce, mais les pourparlers entre Trump et Xi restent au centre de l'attention. Un grand accord semble improbable, mais toute escalade pourrait encore déclencher un accès d'aversion au risque", a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo à Singapour. Entre-temps, Donald Trump a signé une proclamation exécutive mettant en vigueur à partir de mercredi son annonce surprise de la semaine dernière selon laquelle il portait de 25 % à 50 % les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium qui étaient en place depuis le mois de mars. "Nous pensons que les droits de douane sur l'acier et l'aluminium sont un exemple des autres droits de douane stratégiques à venir et susceptibles de rester en place", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie. "Dans ces conditions, il y a encore peu de chances qu'une reprise du dollar américain se mette en place.

FAIBLESSE DU DOLLAR Les tarifs fluctuants de Trump ont conduit les investisseurs à fuir les actifs américains à la recherche de refuges sûrs, y compris l'or et d'autres devises, cette année, car ils s'attendent à ce que les incertitudes commerciales pèsent sur l'économie mondiale. L'Organisation de coopération et de développement économiques a déclaré que l'économie mondiale est en passe de ralentir de 3,3 % l'année dernière à 2,9 % en 2025 et 2026, réduisant ses estimations de mars, principalement en raison des retombées de la guerre commerciale de l'administration Trump. Mercredi, le dollar a progressé de 0,18% face au yen, à 144,225. L'euro EUR=EBS est resté stable à 1,1368 dollar. L'indice du dollar =USD , qui mesure l'unité américaine par rapport à six autres grandes devises, était à 99,31, non loin du plus bas de six semaines de 98,58 touché lundi. L'indice est en baisse de 8,5 % cette année. Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont baissé, affaiblis par une diminution de l'équilibre entre l'offre et la demande suite à l'augmentation de la production de l'OPEP+ et des inquiétudes persistantes sur les perspectives économiques mondiales à cause des tensions tarifaires. O/R Le prix à terme du Brent LCOc1 a baissé de 0,38% à 65,38 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 était à 63,15 dollars le baril, en baisse de 0,41%. L'or XAU= a peu varié à 3 351,5 $ l'once, portant ses gains pour l'année à 28% sur les flux des valeurs refuges. GOL/