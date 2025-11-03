 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
52 411,34
+2,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions asiatiques augmentent grâce au sentiment envers l'IA, le dollar est proche de son plus haut niveau depuis trois mois
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 05:09

Les actions asiatiques ont
augmenté lundi, les investisseurs ayant évalué les bénéfices des
mégacapitalisations de la semaine dernière qui ont montré des
dépenses importantes en matière d'intelligence artificielle,
tandis que le dollar s'est maintenu près d'un plus haut de trois
mois après les commentaires hawkish des décideurs politiques de
la Réserve fédérale.
    Les prix de l'or ont baissé, s'éloignant un peu plus du pic
record qu'il avait atteint pendant la majeure partie du mois
dernier, tandis que les prix du pétrole ont augmenté après que
l'OPEP+ a décidé de ne pas augmenter sa production au cours du
premier trimestre de l'année prochaine, apaisant ainsi les
craintes d'une surabondance de l'offre.
    Les investisseurs se concentrent toujours sur les
développements de la semaine dernière, notamment les réunions
des banques centrales et l'accord entre les États-Unis et la
Chine sur une trêve commerciale d'un an, qui était globalement
conforme aux attentes. Mais des doutes subsistent quant à la
durée de cette trêve.
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  était en hausse de 0,2% à 726,98, se
maintenant près du plus haut de 4 ans et demi qu'il a atteint la
semaine dernière. L'indice est en hausse de plus de 27% cette
année, en voie de réaliser sa meilleure année depuis 2017.
    Les marchés japonais sont fermés pour un jour férié et
l'absence de négoce de bons du Trésor au comptant, ce qui se
traduit par une activité réduite pendant les heures asiatiques. 
    
    DISCOURS HAWKISH DE LA FED 
    Un groupe de présidents de banques de la Réserve fédérale a
fait part vendredi de son malaise face à la décision de la
banque centrale américaine de réduire les taux d'intérêt, alors
même que l'influent gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a
plaidé en faveur d'un nouvel assouplissement de la politique
pour soutenir un marché du travail qui s'affaiblit. 
    À l'issue de la réunion de politique monétaire d'octobre la
semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a
déclaré qu'une baisse des taux d'intérêt lors de la prochaine
réunion en décembre n'était pas "une conclusion acquise
d'avance". Les investisseurs s'attendaient à ce que cette
décision soit quasiment acquise.
    "Nous continuons de penser que la motivation des baisses de
taux est cohérente avec notre hypothèse de poursuite de la
baisse du dollar: l'économie américaine ne sera pas aussi
performante qu'auparavant", ont déclaré les stratèges de Goldman
Sachs dans une note. 
    "Cela entraînera un affaiblissement du dollar au fil du
temps, compte tenu de son point de départ solide."
    Les opérateurs évaluent désormais à 68 % la probabilité
d'une baisse des taux d'intérêt en décembre, alors qu'ils
étaient quasi-certains la semaine dernière avant la réunion de
la Fed, au cours de laquelle la banque centrale a abaissé ses
taux de 25 points de base comme prévu.
    Le dollar s'est donc raffermi. L'euro  EUR=  s'échangeait
pour la dernière fois à 1,1524 dollar, atteignant un plus bas de
trois mois. La livre sterling  GBP=  a baissé de 0,27 % à 1,3134
$, tandis que le yen  JPY=  était à 154,175 pour un dollar
américain, près de son plus bas niveau depuis la mi-février. 
    La fermeture du gouvernement américain devant se prolonger
cette semaine, il n'y aura pas de données sur les offres
d'emploi ni sur les emplois non agricoles. 
    La fermeture du gouvernement américain, qui a commencé le
1er octobre, est désormais la deuxième plus longue de
l'histoire, derrière celle de 2018-2019 qui a duré 35 jours.
    "L'accent sera mis sur le rapport ADP sur l'emploi et sur la
composante emploi des indices PMI de l'ISM pour évaluer la santé
du marché du travail américain", a déclaré Tony Sycamore,
analyste de marché chez IG. 
    
    LA SAISON DES BÉNÉFICES RESTE SOUS LES FEUX DE LA RAMPE 
    Après des résultats mitigés de la part des grandes
capitalisations, qui ont montré que les investisseurs
souhaitaient voir un retour sur les dépenses d'investissement
considérables consacrées à l'infrastructure de l'intelligence
artificielle, l'attention se portera sur les entreprises
technologiques qui publieront leurs résultats cette semaine. 
    L'enthousiasme suscité par l'IA a contribué à stimuler les
marchés boursiers mondiaux, mais les investisseurs se méfient
d'une éventuelle exubérance liée à ce thème et attendent avec
impatience des preuves que les investissements dans l'IA portent
leurs fruits.
    Les sociétés de semi-conducteurs Advanced Micro Devices
 AMD.O , Qualcomm  QCOM.O  et la société d'analyse de données
Palantir Technologies  PLTR.O  doivent publier leurs résultats.
Parmi les autres sociétés devant publier leurs résultats cette
semaine figurent McDonald's  MCD.N  et Uber  UBER.N .
    Dans les matières premières, l'or  XAU=  était en baisse de
0,4% à 3 985,35 dollars l'once. Les contrats à terme sur le
pétrole Brent  LCOc1  ont augmenté de 0,49% à 65,10 dollars le
baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas
Intermediate  CLc1  était à 61,33 dollars le baril, en hausse de
0,61%.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
256,1200 USD NASDAQ +0,50%
EUR/USD SPOT
1,1536 USD Six - Forex 1 -0,67%
GBP/USD SPOT
1,3143 Six - Forex 1 -1,87%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MCDONALD'S
298,390 USD NYSE -1,31%
Nikkei 225
52 411,34 Pts Six - Forex 1 +2,12%
Or
4 007,13 USD Six - Forex 1 +0,12%
PALANTIR TECHNOLOGIES
200,4700 USD NASDAQ +3,04%
Pétrole Brent
65,00 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
61,26 USD Ice Europ +0,64%
QUALCOMM
180,9000 USD NASDAQ +2,05%
UBER TECH
96,540 USD NYSE +0,02%
USD/JPY SPOT
154,0580 Six - Forex 1 +3,84%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une Afghane blessée reçoit des soins dans un hôpital après le tremblement de terre qui a frappé Mazar-e-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, le 3 novembre 2025 ( AFP / Atif Aryan )
    Neuf morts dans un séisme dans le nord de l'Afghanistan
    information fournie par AFP 03.11.2025 05:42 

    Au moins neuf personnes ont été tuées dans un séisme de magnitude 6,3 ayant frappé le nord de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi, deux mois après le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Le séisme, qui s'est produit peu ... Lire la suite

  • Des femmes et un enfant au milieu des décombres d'une maison détruite lors d'une frappe israélienne nocturne à Gaza, le 29 octobre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    La Turquie réunit ses partenaires musulmans autour de Gaza
    information fournie par AFP 03.11.2025 04:13 

    La Turquie réunit lundi à Istanbul les ministres des Affaires étrangères de pays musulmans pour tenter de peser sur l'avenir de Gaza, où la situation sécuritaire et humanitaire reste précaire malgré la trêve en vigueur. Les ministres de ces sept pays (Turquie, ... Lire la suite

  • Le procureur général d'Espagne, Alvaro Garcia Ortiz, tient en main le rapport annuel du parquet avant de le présenter au roi le 3 septembre 2025 au palais de la Zarzuela à Madrid ( AFP / Pierre-Philippe MARCOU )
    Procès sans précédent en Espagne: le procureur général sur le banc des accusés
    information fournie par AFP 03.11.2025 04:01 

    Pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Espagne, le Procureur général de l'Etat est jugé à partir de lundi dans une affaire de fuites qui embarrasse le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, déjà cerné par les scandales judiciaires. Álvaro García ... Lire la suite

  • Certains d'entre eux risquent l'emprisonnement: 14 gilets jaunes, accusés d'avoir incendié neuf pylônes téléphoniques dans le Haut-Rhin en 2019 et 2020, connaîtront lundi leur peine ( AFP / Damien MEYER )
    Incendie de pylônes: 14 gilets jaunes fixés lundi sur leur sort
    information fournie par AFP 03.11.2025 03:51 

    Certains d'entre eux risquent l'emprisonnement: 14 gilets jaunes, accusés d'avoir incendié neuf pylônes téléphoniques dans le Haut-Rhin en 2019 et 2020, connaîtront lundi leur peine. Le tribunal correctionnel de Mulhouse doit rendre sa décision contre ces 12 hommes ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank