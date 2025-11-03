Les actions asiatiques augmentent grâce au sentiment envers l'IA, le dollar est proche de son plus haut niveau depuis trois mois

Les actions asiatiques ont augmenté lundi, les investisseurs ayant évalué les bénéfices des mégacapitalisations de la semaine dernière qui ont montré des dépenses importantes en matière d'intelligence artificielle, tandis que le dollar s'est maintenu près d'un plus haut de trois mois après les commentaires hawkish des décideurs politiques de la Réserve fédérale. Les prix de l'or ont baissé, s'éloignant un peu plus du pic record qu'il avait atteint pendant la majeure partie du mois dernier, tandis que les prix du pétrole ont augmenté après que l'OPEP+ a décidé de ne pas augmenter sa production au cours du premier trimestre de l'année prochaine, apaisant ainsi les craintes d'une surabondance de l'offre. Les investisseurs se concentrent toujours sur les développements de la semaine dernière, notamment les réunions des banques centrales et l'accord entre les États-Unis et la Chine sur une trêve commerciale d'un an, qui était globalement conforme aux attentes. Mais des doutes subsistent quant à la durée de cette trêve. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en hausse de 0,2% à 726,98, se maintenant près du plus haut de 4 ans et demi qu'il a atteint la semaine dernière. L'indice est en hausse de plus de 27% cette année, en voie de réaliser sa meilleure année depuis 2017. Les marchés japonais sont fermés pour un jour férié et l'absence de négoce de bons du Trésor au comptant, ce qui se traduit par une activité réduite pendant les heures asiatiques. DISCOURS HAWKISH DE LA FED Un groupe de présidents de banques de la Réserve fédérale a fait part vendredi de son malaise face à la décision de la banque centrale américaine de réduire les taux d'intérêt, alors même que l'influent gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a plaidé en faveur d'un nouvel assouplissement de la politique pour soutenir un marché du travail qui s'affaiblit. À l'issue de la réunion de politique monétaire d'octobre la semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'une baisse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion en décembre n'était pas "une conclusion acquise d'avance". Les investisseurs s'attendaient à ce que cette décision soit quasiment acquise. "Nous continuons de penser que la motivation des baisses de taux est cohérente avec notre hypothèse de poursuite de la baisse du dollar: l'économie américaine ne sera pas aussi performante qu'auparavant", ont déclaré les stratèges de Goldman Sachs dans une note. "Cela entraînera un affaiblissement du dollar au fil du temps, compte tenu de son point de départ solide." Les opérateurs évaluent désormais à 68 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en décembre, alors qu'ils étaient quasi-certains la semaine dernière avant la réunion de la Fed, au cours de laquelle la banque centrale a abaissé ses taux de 25 points de base comme prévu. Le dollar s'est donc raffermi. L'euro EUR= s'échangeait pour la dernière fois à 1,1524 dollar, atteignant un plus bas de trois mois. La livre sterling GBP= a baissé de 0,27 % à 1,3134 $, tandis que le yen JPY= était à 154,175 pour un dollar américain, près de son plus bas niveau depuis la mi-février. La fermeture du gouvernement américain devant se prolonger cette semaine, il n'y aura pas de données sur les offres d'emploi ni sur les emplois non agricoles. La fermeture du gouvernement américain, qui a commencé le 1er octobre, est désormais la deuxième plus longue de l'histoire, derrière celle de 2018-2019 qui a duré 35 jours. "L'accent sera mis sur le rapport ADP sur l'emploi et sur la composante emploi des indices PMI de l'ISM pour évaluer la santé du marché du travail américain", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG. LA SAISON DES BÉNÉFICES RESTE SOUS LES FEUX DE LA RAMPE Après des résultats mitigés de la part des grandes capitalisations, qui ont montré que les investisseurs souhaitaient voir un retour sur les dépenses d'investissement considérables consacrées à l'infrastructure de l'intelligence artificielle, l'attention se portera sur les entreprises technologiques qui publieront leurs résultats cette semaine. L'enthousiasme suscité par l'IA a contribué à stimuler les marchés boursiers mondiaux, mais les investisseurs se méfient d'une éventuelle exubérance liée à ce thème et attendent avec impatience des preuves que les investissements dans l'IA portent leurs fruits. Les sociétés de semi-conducteurs Advanced Micro Devices AMD.O , Qualcomm QCOM.O et la société d'analyse de données Palantir Technologies PLTR.O doivent publier leurs résultats. Parmi les autres sociétés devant publier leurs résultats cette semaine figurent McDonald's MCD.N et Uber UBER.N . Dans les matières premières, l'or XAU= était en baisse de 0,4% à 3 985,35 dollars l'once. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 0,49% à 65,10 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 était à 61,33 dollars le baril, en hausse de 0,61%.